Problemas para el Barcelona en defensa: Koundé no llegá a tiempo para jugar contra el Alavés

La mala fortuna se está cebando con la zaga del FC Barcelona. Hansi Flick tiene hasta cuatro bajas en defensa por lo que deberá hacer malabares en el partido de Liga frente al Alavés del sábado.

El técnico esperaba contar con Jules Koundé para este fin de semana, sin embargo, desde Mundo Deportivo informan que el jugador no ha mejorado tanto como se preveía por lo que finalmente no podrá jugar ante el equipo vasco. El miércoles estuvo trabajando en solitario tras notar una molestia al calzarse la bota, y desde el club han decidido no arriesgar con él para evitar una recaída, añaden desde el citado medio.

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El central francés sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el partido frente al Betis del pasado 17 de octubre, y ya se perdió los dos partidos de la pasada semana frente al PSG en Champions League y el Clásico de LaLiga frente al Real Madrid.

Problemas en defensa para Flick

El descarte de Koundé se suma a las ya conocidas bajas de Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, que tampoco podrán jugar frente al conjunto de Vitoria.

Eric García también se lesionó en el partido frente al Betis. En su caso, sufrió una lesión en el muslo derecho que le tendría entre tres y cuatro semanas de baja, por lo que reaparecerá en el mes de noviembre.

Por su parte, el defensa danés cumple su quinta semana de recuperación por una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y se espera que ya pueda reaparecer en el partido de Champions frente al Aston Villa el 3 de noviembre.

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La baja más reciente es la de Xavi Espart, que se lesionó en el Clásico. El lateral sufre una sindesmosis del tobillo derecho que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante siete semanas fuera.

Esto deja a João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde como los únicos defensas disponibles de la primera plantilla. Veremos si Flick opta por alinearlos, o si por el contrario decide echar mano del filial o retrasar la posición de Frenkie de Jong.

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