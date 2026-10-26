Xavi Espart, otra baja sensible para Flick: ¿qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja con el FC Barcelona?

La derrota en el Clásico ante el Real Madrid por 2-1 dejó consecuencias que van más allá del resultado para el FC Barcelona: Xavi Espart sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho.

El defensor recibió un fuerte impacto de Aurélien Tchouaméni durante el encuentro y, aunque ya arrastraba algunas molestias en esa zona antes del partido, el choque agravó su estado físico y lo obligó a retirarse del campo de juego a los 29 minutos del primer tiempo.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid.



El tiempo estimado de baja es de… pic.twitter.com/T318E0ZwyL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2026

Tras someterse a pruebas médicas, el club informó oficialmente que el futbolista estará aproximadamente siete semanas marginado de la actividad deportiva.

¿Cuántos partidos se perderá Espart?

Si se cumplen los plazos previstos, el canterano no volverá a competir hasta finales de diciembre o principios de enero, por lo que podría reaparecer directamente en 2027. Durante su recuperación, el Barcelona deberá afrontar compromisos importantes en las tres competencias.

En LaLiga, el lateral se perdería los encuentros ante el Alavés, el Villarreal, el Celta, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, además de otros compromisos del calendario. En la UEFA Champions League, tampoco estaría disponible frente al Aston Villa, el Sabah y el Manchester City. A esa lista se suma la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, cuyo rival todavía debe definirse.

Una defensa condicionada por las lesiones

La baja de Espart supone un contratiempo para Hansi Flick, que había depositado una gran confianza en el juvenil durante el inicio de la temporada. El lateral fue titular en ocho de las primeras diez jornadas ligueras y demostró su capacidad para desenvolverse en ambos costados de la defensa.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

La situación se complica porque no es el único defensor que ocupa la enfermería: Èric García, Jules Koundé y Andreas Christensen también arrastran problemas físicos, lo que reduce las alternativas del entrenador para reorganizar la última línea.

Por el momento, el conjunto culé deberá encontrar soluciones para sostener su rendimiento mientras recupera efectivos. La evolución de Espart será clave para determinar cuándo podrá volver a aportar alternativas a una defensa que atraviesa semanas complicadas.

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