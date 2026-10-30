Pronóstico América vs Toluca: probabilidades, estadísticas y predicción
América y Toluca se miden este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte Azteca para la Jornada 15 del Apertura 2026. Los azulcremas siguen en lo más alto de la tabla con 28 puntos, pensando en continuar con el liderato, mientras los escarlatas son quintos con 23 unidades, esperando escalar más posiciones.
¿Cómo llegan América y Toluca? Estado de forma
América
Toluca
América 1-1 Xolos 28/10/26
León 1-1 Toluca 24/10/26
América 1-2 Pachuca 25/10/26
Toluca 2-2 Xolos 21/10/26
Atlas 2-5 América 21/10/26
Toluca 1-1 San Luis 17/10/26
León 3-5 América 17/10/26
Tigres 3-2 Toluca 9/10/26
América 1-1 Monterrey 10/10/26
Cruz Azul 3-3 Toluca 26/9/26
Goles esperados
El último choque oficial entre América y Toluca registró un xG de 1.07 para las Águilas y 1.08 para los Diablos Rojos, en un duelo que acabó 2-1 a favor del Ave.
Bajas confirmadas del América vs Toluca
América
Alejandro Zendejas: el mexicoamericano no estuvo presente en los últimos dos juegos por una lesión sufrida contra Atlas. El extremo derecho presenta una molestia en el abductor y no estaría listo este fin de semana. Debido a su importancia, el cuerpo técnico ha optado por darle más descanso y no arriesgarlo.
Raphael Veiga: El brasileño sigue con molestias físicas y se maneja que deberá someterse a una intervención quirúrgica en Brasil para ser supervisada por el Palmeiras, club que lo tiene a préstamo con las Águilas. Tomando todo esto en cuenta, es posible que no vuelva para el resto de semestre.
Toluca
Marcel Ruiz: el mediocampista sigue en proceso de rehabilitación tras haber sufrido el pasado semestre una ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha.
Edgar López: El Gacelo está fuera de circulación debido a que tenía una lesión en la rodilla derecha y en el mes de agosto fue intervenido quirúrgicamente. Su regreso está sujeto a evolución.
Historial de duelos directos entre América y Toluca (últimos 5 juegos)
- América: 1
- Empate: 1
- Toluca: 3
- América 2-1 Toluca | Liga MX Clausura 2026
- Toluca 2-0 América | Liga MX Apertura 2025
- América 1-3 Toluca | Campeón de Campeones 2024-2025
- Toluca 2-0 América | Final Vuelta Clausura 2025
- América 0-0 Toluca | Final Ida Clausura 2025
- Último antecedente: 18/4/26 – América 2-1 Toluca
Probabilidades
Sin que sea ninguna sorpresa, el América parte como favorito para llevarse el duelo, tomando en cuenta que el Toluca lleva seis partidos sin conocer el triunfo.
América: las casas de apuestas le dan 47% de probabilidades de vencer a los azulcremas.
Empate: lo que menos se espera es que dividan puntos porque se da 24%.
Toluca: a pesar del triste presente de los Diablos, se les da 29% de que den la sorpresa en el Nido.
Predicción de la IA para el América vs Toluca
Recomendación de Apuesta (IA): América gana a cuota de +137. Doble Oportuniad América/Empate a cuota de -250. Doble Oportunidad Toluca/Empate a cuota de -154. Ambos equipos anotan Si a cuota de -250. Menos de 3.5 goles a cuota de -147. América mantiene su portería en cero a cuota de -4.50.
Google Gémeni Pronóstico: América 2-1 Toluca
Pronóstico SI Fútbol
Luego de dos partidos consecutivos metiendo cinco tantos, parece que al América se le acabó el olfato goleador, ya que marcó un solo tanto frente a Pachuca y Tijuana, perdiendo el primer juego y empatando el segundo. Tomando esto en cuenta, no se espera ver un equipo arrollador contra uno de sus grandes ‘cocos’. No obstante, parece poco viable que Toluca pueda vencer sobre todo si tomamos en cuenta que no ha logrado sumar de a tres en sus últimos seis cotejos. Lo más probable es que veamos una repartición de unidades.
Pronóstico: América 1-1 Toluca
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Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.