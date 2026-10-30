Pronóstico América vs Toluca: probabilidades, estadísticas y predicción

América y Toluca se miden este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte Azteca para la Jornada 15 del Apertura 2026. Los azulcremas siguen en lo más alto de la tabla con 28 puntos, pensando en continuar con el liderato, mientras los escarlatas son quintos con 23 unidades, esperando escalar más posiciones.

¿Cómo llegan América y Toluca? Estado de forma

América Toluca América 1-1 Xolos 28/10/26 León 1-1 Toluca 24/10/26 América 1-2 Pachuca 25/10/26 Toluca 2-2 Xolos 21/10/26 Atlas 2-5 América 21/10/26 Toluca 1-1 San Luis 17/10/26 León 3-5 América 17/10/26 Tigres 3-2 Toluca 9/10/26 América 1-1 Monterrey 10/10/26 Cruz Azul 3-3 Toluca 26/9/26

Goles esperados

El último choque oficial entre América y Toluca registró un xG de 1.07 para las Águilas y 1.08 para los Diablos Rojos, en un duelo que acabó 2-1 a favor del Ave.

Bajas confirmadas del América vs Toluca

América

Alejandro Zendejas | Simon Barber/GettyImages

Alejandro Zendejas: el mexicoamericano no estuvo presente en los últimos dos juegos por una lesión sufrida contra Atlas. El extremo derecho presenta una molestia en el abductor y no estaría listo este fin de semana. Debido a su importancia, el cuerpo técnico ha optado por darle más descanso y no arriesgarlo.

Raphael Veiga: El brasileño sigue con molestias físicas y se maneja que deberá someterse a una intervención quirúrgica en Brasil para ser supervisada por el Palmeiras, club que lo tiene a préstamo con las Águilas. Tomando todo esto en cuenta, es posible que no vuelva para el resto de semestre.

Toluca

Marcel Ruiz | Agustin Cuevas/GettyImages

Marcel Ruiz: el mediocampista sigue en proceso de rehabilitación tras haber sufrido el pasado semestre una ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha.

Edgar López: El Gacelo está fuera de circulación debido a que tenía una lesión en la rodilla derecha y en el mes de agosto fue intervenido quirúrgicamente. Su regreso está sujeto a evolución.

Historial de duelos directos entre América y Toluca (últimos 5 juegos)

América : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Toluca: 3

América 2-1 Toluca | Liga MX Clausura 2026

Toluca 2-0 América | Liga MX Apertura 2025

América 1-3 Toluca | Campeón de Campeones 2024-2025

Toluca 2-0 América | Final Vuelta Clausura 2025

América 0-0 Toluca | Final Ida Clausura 2025

Último antecedente: 18/4/26 – América 2-1 Toluca

Probabilidades

Sin que sea ninguna sorpresa, el América parte como favorito para llevarse el duelo, tomando en cuenta que el Toluca lleva seis partidos sin conocer el triunfo.

América: las casas de apuestas le dan 47% de probabilidades de vencer a los azulcremas.



Empate: lo que menos se espera es que dividan puntos porque se da 24%.



Toluca: a pesar del triste presente de los Diablos, se les da 29% de que den la sorpresa en el Nido.

Predicción de la IA para el América vs Toluca

Recomendación de Apuesta (IA): América gana a cuota de +137. Doble Oportuniad América/Empate a cuota de -250. Doble Oportunidad Toluca/Empate a cuota de -154. Ambos equipos anotan Si a cuota de -250. Menos de 3.5 goles a cuota de -147. América mantiene su portería en cero a cuota de -4.50.



Google Gémeni Pronóstico: América 2-1 Toluca

Pronóstico SI Fútbol

Luego de dos partidos consecutivos metiendo cinco tantos, parece que al América se le acabó el olfato goleador, ya que marcó un solo tanto frente a Pachuca y Tijuana, perdiendo el primer juego y empatando el segundo. Tomando esto en cuenta, no se espera ver un equipo arrollador contra uno de sus grandes ‘cocos’. No obstante, parece poco viable que Toluca pueda vencer sobre todo si tomamos en cuenta que no ha logrado sumar de a tres en sus últimos seis cotejos. Lo más probable es que veamos una repartición de unidades.



Pronóstico: América 1-1 Toluca

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