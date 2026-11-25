La quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27 está en marcha y las cosas empiezan a tomar forma. Poco a poco ya nos hacemos una idea de cuáles son los equipos más fuertes de Europa y cuáles tienen aún que remontar.

Este articulo fue publicado originalmente en SI FC

En este momento, solo hay cinco puntos de diferencia entre la última plaza de clasificación directa (la 8.ª) y la eliminación (la 25.ª). Con márgenes tan ajustados, imprevistos como nuevos entrenadores y lesiones de jugadores clave podrían marcar la diferencia, y ha habido muchos de ellos de cara a esta semana.

El PSG afronta las lesiones de gravedad de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué | Xavier Laine/GettyImages

El Barcelona, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Manchester United, el París Saint-Germain y otros equipos entran en acción este miércoles. Así es como Sports Illustrated prevé que se desarrollarán los partidos.

Slavia de Praga vs. Villarreal

Pronóstico: Slavia Praga 2–2 Villarreal

Ubicación: Praga, República Checa

Praga, República Checa Estadio: Fortuna Arena

Fortuna Arena Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Rade Obrenović (SLO)

Difícilmente podría haber un mayor contraste entre el rendimiento del Slavia en su liga nacional y en Europa. Los campeones checos están invictos y lideran la Primera Liga con cinco puntos de ventaja, pero aún no han saboreado la victoria en la Champions esta temporada.

Sin embargo, solo han perdido por un gol de diferencia en sus dos partidos como locales disputados hasta ahora y se enfrentan a un Villarreal tremendamente irregular.

Este fin de semana, el equipo de Iñigo Pérez desperdició una ventaja de dos goles ante el Barcelona y acabó perdiendo el partido por segunda vez esta temporada, tras haber hecho lo mismo contra el Liverpool el mes pasado.

Un empate no beneficiaría a ninguno de los dos equipos en su lucha por clasificarse para los play-offs.

Sabah vs. Barcelona

Pronóstico: Sabah 0–4 Barcelona

Ubicación: Bakú, Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán Estadio: Estadio Olímpico de Bakú

Estadio Olímpico de Bakú Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Nick Walsh (SCO)

El impecable inicio de temporada del Barcelona llegó a su fin de forma contundente con la derrota ante el PSG, lo que le costó su condición de favorito inicial del torneo. Aun así, el equipo de Hansi Flick sigue en buena posición para clasificarse en la fase de grupos como uno de los ocho primeros, tras recuperarse con una cómoda victoria sobre el Aston Villa.

Raphinha es el hombre gol del Barcelona esta temporada | Quality Sport Images/GettyImages

Al Barça no le hará gracia el agotador viaje de ida y vuelta de 10 horas a Bakú, pero se espera que gane este partido sin problemas frente a un equipo que solo ha sumado una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. Los azulgrana viajaron sin el lesionado Lamine Yamal y se espera que Flick haga rotaciones en el once.

Para el Sabah, sin embargo, este partido supone la culminación de su trayectoria. Los Owls tuvieron que superar cuatro rondas de clasificación solo para llegar hasta aquí en su primera participación en la Champions. Recibir al Barcelona es su final.

PSG vs. Roma

Pronóstico: PSG 2-1 Roma

Ubicación: París, Francia

París, Francia Estadio: Parque de los Príncipes

Parque de los Príncipes Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)

El PSG, uno de los dos equipos que siguen invictos en la competición junto con el Real Madrid, ha visto puesta a prueba su imbatibilidad con las lesiones de ligamento cruzado anterior que han sufrido sus velozes extremos Khvicha Kvaratskhelia y, ahora, Desiré Doué.

La Roma es un rival complicado para los bicampeones, ya que Gian Piero Gasperini y sus jugadores llegan a París con la moral por las nubes tras sus contundentes victorias sobre el Sassuolo y el Parma. La Roma solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y ha marcado tres o más goles en seis de sus últimos siete encuentros, con el imparable Donyell Malen al frente del ataque.

Aun así, incluso sin estar al completo, el equipo de Luis Enrique es mucho más que un rival cualquiera y puede ampliar su impresionante racha de victorias a 13 si consigue un nuevo triunfo.

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe

Pronóstico: Shakhtar Donetsk 2-2 Fenerbahçe

Ubicación: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Estadio: Stamford Bridge

Stamford Bridge Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Ambos equipos habrán considerado este partido como una oportunidad de victoria cuando se anunció el calendario antes del inicio de la temporada.

El Shakhtar perdió por 1-0 ante el Sporting de Lisboa en su último partido en su sede provisional de Londres y lleva actualmente una racha de tres partidos sin ganar.

Queda por ver si el impulso que recibió el Fenerbahçe tras su victoria por 3-2 contra el Liverpool se mantendrá, dado que el artífice de esa victoria, Dirk Kuyt, ha sido sustituido en el banquillo por Emre Belözoğlu. El único partido fuera de casa que el equipo turco ha disputado esta temporada en competiciones europeas terminó con una derrota por 6-0 ante el Aston Villa.

Inter de Milán vs. VfB Stuttgart

Pronóstico: Inter de Milán 2-0 VfB Stuttgart

Ubicación: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Meazza

Estadio Giuseppe Meazza Fecha : miércoles, 25 de noviembre

: miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: François Letexier (FRA)

Puede que el Inter haya compensado su mal comienzo en la campaña europea con dos victorias consecutivas contra el Shakhtar y el Feyenoord, pero tendrá que seguir pisando el acelerador en la segunda mitad de la fase de grupos si quiere tener alguna esperanza de evitar la repesca.

Cristian Chivu busca el Top 8 con el Inter | Mattia Ozbot/GettyImages

Tal y como están las cosas, los campeones de Italia se encuentran a tres puntos de los ocho primeros y solo dos por encima de los doce últimos.

El Stuttgart, por su parte, también mira con cautela hacia arriba tras un sólido comienzo en la que es solo su quinta campaña en la máxima competición europea en este siglo. El equipo de Sebastian Hoeneß ha tenido un inicio de temporada 2026/27 con altibajos, pero solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y se mantiene firmemente en la zona media de la tabla, tanto en la Bundesliga como en la Champions.

Sporting CP vs. Manchester United

Pronóstico: Sporting CP 1-1 Manchester United

Ubicación: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Estadio: Estadio José Alvalade

Estadio José Alvalade Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

El debut de Mauricio Pochettino en el Manchester United fue como un bautismo de fuego, ya que batió todo tipo de récords negativos para un entrenador debutante al caer su equipo por 4-0 en Anfield. Sin apenas tiempo para reorganizarse y asimilar las lecciones aprendidas de este último desastre, la mirada se dirige ahora a Lisboa.

Sus rivales han ganado tres de los cuatro partidos disputados hasta ahora y llevan una racha de cinco victorias consecutivas y cuatro partidos sin encajar goles en todas las competiciones. Sin embargo, solo tres de esas victorias son obra del nuevo entrenador, Paulo Fonseca, que sustituyó a Rui Borges este mes.

Ahora que Pochettino es más consciente de a qué se enfrenta en el United, es posible que el planteamiento táctico cambie con respecto al del fin de semana, mientras que los aficionados se aferrarán a la esperanza de que el nuevo entrenador dé un impulso tardío al equipo.

Atlético de Madrid vs. Viking

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Vikingo

Ubicación: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

El Atlético de Madrid ha tenido un comienzo bastante decepcionante en esta Champions, con solo una victoria en cuatro partidos.

El Atleti busca su segunda victoria en esta Champions | DeFodi Images/GettyImages

La última vez que el Atleti se enfrentó a un rival noruego en Europa, el resultado fue desastroso: el Bodø/Glimt se llevó una famosa victoria por 1-2 en el Metropolitano el pasado mes de enero.

El Viking se muestra optimista de poder igualar la hazaña de sus rivales nacionales, tras haberle endosado cuatro goles al Sabah en su último partido y haber empatado 3-3 con el Bayern Múnich a principios de esta temporada. Sin embargo, es importante destacar que ambos resultados se produjeron en casa. La historia ha sido muy diferente en condición de visitante, ya que el Viking ha perdido tanto contra el Stuttgart como contra el Aston Villa.

Los únicos equipos que han vencido al Atlético en Madrid esta temporada son el Bayern y el Barcelona.

Lille vs. Bayern Munich

Pronóstico: Lille 0-2 Bayern Múnich

Ubicación: Lille, Francia

Lille, Francia Estadio: Decathlon Arena

Decathlon Arena Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Marco Guida (ITA)

La lesión de tobillo de Harry Kane supone un gran problema para el Bayern, ya que el campeón alemán se enfrenta ahora a una parte considerable de la temporada sin el mejor jugador del mundo.

La joven promesa Lennart Karl podría ocupar el puesto de “falso nueve” en sustitución del inglés. Además, tanto Michael Olise como Luis Díaz son duda importante, lo que debilita aún más la línea de ataque. Ismael Saibari, Alphonso Davies, Serge Gnabry y Manuel Neuer se suman a los crecientes problemas de lesiones de Vincent Kompany.

Aun así, el Lille supone un rival relativamente asequible en este momento para el Bayern, ya que el equipo francés aún no ha ganado en Europa esta temporada.

El meritorio empate a 0-0 a domicilio ante el Bodø/Glimt en su último partido es lo mejor que han conseguido, mientras que han perdido en casa tanto contra el Real Betis como contra el Galatasaray.

Brujas vs. Liverpool

Pronóstico: Club Brujas 1-2 Liverpool

Ubicación: Brujas, Bélgica

Brujas, Bélgica Estadio: Jan Breydelstadion

Jan Breydelstadion Fecha: miércoles, 25 de noviembre

miércoles, 25 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (SPA)

El Liverpool se sacudió la decepción de la derrota a domicilio ante el Fenerbahçe con victorias sobre los dos peores equipos de la Premier League en la actualidad: el Crystal Palace y el Manchester United.

Dejando a un lado la calidad del rival, la victoria por 4-0 sobre el United, podría resultar ser la actuación decisiva que se necesita para que la era de Andoni Iraola despegue. Las siete contribuciones goleadoras de Florian Wirtz con su club y su selección en sus últimos cuatro partidos suponen otro impulso muy celebrado. En Europa, los Reds han ganado tres de cuatro partidos, pero se encuentran al borde de los puestos de clasificación automática.

El Club Brujas ha sido una de las sorpresas de esta temporada y se sitúa un puesto por detrás del Liverpool, en novena posición, solo por diferencia de goles. Los hombres de Ivan Leko llevan diez partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones y subestimarlos sería un error.

El delantero de la selección alemana sub-21 de origen italiano, Nicolò Tresoldi, es uno de los máximos goleadores de la competición en lo que va de temporada, con cinco tantos, mientras que Yan Sommer y Hans Vanaken aportan experiencia y palmarés.

Curiosamente, estos dos equipos no se han enfrentado desde la final de la Copa de Europa de 1978.

Pronósticos de la Champions League: 25 de noviembre

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Slavia de Praga vs. Villarreal 2-2 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Sabah vs. Barcelona 0-4 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Paris Saint-Germain vs. Roma 2-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe 2-2 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Inter de Milán vs. VfB Stuttgart 2-0 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Sporting CP vs. Manchester United 1-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Atlético Madrid vs. Viking 3-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Lille vs. Bayern Munich

0-2 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Club Brujas vs. Liverpool 1-2

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