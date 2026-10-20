Pronósticos de la Jornada 3 de la Champions League: el PSG recibe al Barcelona; el Liverpool vuelve a la acción

Aún no estamos en esa fase en la que se empiecen a definir las posiciones, pero el camino se va trazando poco a poco tras la tercera jornada de la Champions League.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

La semana pasada vimos una lluvia de goles en la que los bicampeones de Europa brillaron en Manchester, mientras que el Real Madrid triunfó de una forma que, al parecer, solo los 15 veces ganadores de la Champions son capaces de hacerlo.

En la segunda jornada se marcaron 78 goles, un récord que eleva el total de la temporada a 147 en 36 partidos, lo que supone una media de 4,08 goles por partido. Esta avalancha goleadora nos transporta a una época pasada y a los años de formación de la Copa de Europa, con equipos que quizá estén aprovechando la menor presión que supone el cambio de formato introducido hace tres años.

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ryan Pierse/GettyImages

A continuación, las predicciones de Sports Illustrated para los partidos de la tercera jornada de este martes 20 de octubre.

Fenerbahçe vs Slavia Praga

Pronóstico: Fenerbahçe 3-1 Slavia Praga

Ubicación: Estambul, Turquía

Estambul, Turquía Estadio: Estadio Şükrü Saracoğlu

Estadio Şükrü Saracoğlu Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

El Fenerbahçe sufrió una dura derrota en West Midlands en la segunda jornada, en la que el Aston Villa logró una victoria histórica frente al equipo turco. El Fener celebra su primera participación en la Liga de Campeones desde la temporada 2008/09 y parece contar con una plantilla capaz, como mínimo, de competir con la subélite europea.

Fenerbahçe, UEFA Champions League | OZAN KOSE/GettyImages

El empate con la Roma en el inicio de la fase de grupos no fue en absoluto un desastre, y tiene una gran oportunidad de sumar su primera victoria en esta competición desde que venció al Chelsea en el partido de ida de los octavos de final hace 18 años.

El Slavia de Praga, uno de los grandes checos, fue uno de los equipos con peor rendimiento en la fase de grupos la temporada pasada, y la 2026/27 ha comenzado con un colapso dramático ante el Lens y una derrota ante el Sabah, debutante en la competición. Es poco probable que mejoren mucho los tres puntos que consiguieron la temporada pasada.

Sabah vs Borussia Dortmund

Pronóstico: Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Ubicación: Bakú, Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán Estadio: Estadio Olímpico

Estadio Olímpico Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Después de lograr su primera victoria en la Champions, el Sabah, debutante en la competición, recibe en el Estadio Olímpico de Bakú a un habitual del torneo. El Borussia Dortmund, ganador en una ocasión, fue finalista por sorpresa hace tan solo tres temporadas y parece estar siempre entre los mejores de Europa.

FK Bodo/Glimt v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Hendrik Deckers/GettyImages

El equipo alemán llega al partido del martes sin haber ganado en tres encuentros, tras caer derrotado en Noruega la semana pasada. Fue simplemente el último en caer ante el Bodø/Glimt de Kjetil Knutsen, y los empates en la Bundesliga ante el Werder Bremen y el Union de Berlín, uno tras otro, han aumentado la preocupación en el Signal Iduna Park.

Niko Kovač está desesperado por sumar los tres puntos aquí, pero es poco probable que los animados y entusiasmados locales se rindan sin luchar.

Liverpool vs Villarreal

Pronóstico: Liverpool 2-0 Villarreal

Ubicación: Liverpool, Inglaterra

Liverpool, Inglaterra Estadio: Anfield

Anfield Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

El Liverpool sigue buscando su lugar en este inicio de la etapa de Andoni Iraola, y los resultados son quizás más impresionantes que su nivel de juego en estos dos primeros meses de temporada.

LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Jasmin Walter - UEFA/GettyImages

Los Reds aún no presionan como un equipo dirigido por Iraola, ya que el español necesita más tiempo para convertir a su equipo en una máquina imparable sin el balón. Como resultado, sigue siendo relativamente fácil jugar contra el Liverpool, y el Brentford les pasó por encima el fin de semana hasta que se quedaron con 10 hombres.

Esa victoria siguió a su goleada de seis goles en Linz, donde Bradley Barcola marcó su primer hat-trick como profesional. Por ahora, es más probable que el Liverpool vea lo mejor de sus estrellas novatas y de segundo año en Europa que en la Premier League, aunque el Villarreal sí que logró la semana pasada una victoria largamente esperada en la Liga de Campeones.

Iñigo Pérez se enfrentará a su antiguo entrenador en la banda de Anfield, en el primer encuentro entre estos dos equipos desde las semifinales de la temporada 2021/22.

Manchester City vs AEK Atenas

Pronóstico: Manchester City 3-0 AEK Atenas

Ubicación: Manchester, Inglaterra

Manchester, Inglaterra Estadio: Estadio Etihad

Estadio Etihad Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Willy Delajod (FRA)

El Manchester City amplió este fin de semana a siete partidos su racha de victorias en el inicio de la temporada de la Premier League, lo que significa que ahora se encuentra a solo dos victorias del récord del Chelsea.

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

Sin embargo, su inicio perfecto en la nueva campaña se vio empañado por los bicampeones en el Etihad Stadium en la segunda jornada. El París Saint-Germain ofreció su mejor versión en Manchester el pasado miércoles, llegando al descanso con una ventaja de 0-3 que estuvo a punto de dejar escapar. El City apretó tras la reanudación, pero al final tuvo la sensación de haber sufrido una derrota injusta por 2-4.

Enzo Maresca tendrá la oportunidad de dar descanso a sus jugadores clave ante el AEK de Atenas. El conjunto griego fue derrotado por el Shakhtar de Donetsk en su último partido y suma solo un punto en dos jornadas.

Porto vs PSV

Pronóstico: Porto 1-1 PSV

Ubicación: Oporto, Portugal

Oporto, Portugal Estadio: Estádio do Dragão

Estádio do Dragão Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

El dominio absoluto del PSV Eindhoven en el fútbol holandés se ve realmente amenazado. El equipo de Peter Bosz, que defenderá su título por tercera temporada consecutiva, sufrió su segunda derrota en la Eredivisie este fin de semana.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Maja Hitij/GettyImages

La expulsión de Sven Mijnans tras abrir el marcador resultó decisiva, ya que el ADO Den Haag remontó el partido y dio la sorpresa ante el eterno campeón. Como consecuencia, el PSV ha caído al tercer puesto, lo que aumenta la presión sobre el equipo de Bosz para que brille en Europa.

Sin embargo, ha tenido un comienzo poco prometedor en la fase de liguilla. Tras empatar en casa ante el Shakhtar en la primera jornada, el PSV perdió por 1-0 ante el RB Leipzig en un encuentro para olvidar la semana pasada. Ahora se desplaza a Oporto con el objetivo de relanzar su campaña, y los locales también están desesperados por conseguir un buen resultado.

Los campeones portugueses han caído ante el Manchester City y el Real Betis en las dos primeras jornadas. Como nota positiva, el delantero estrella, Samu Aghehowa, ha vuelto a marcar goles y el equipo sigue invicto en la liga nacional.

PSG vs FC Barcelona

Pronóstico: PSG 4-3 Barcelona

La mayoría coincidiría en que el enfrentamiento entre el PSG y el FC Barcelona es el partido entre los dos mejores equipos del fútbo europeo en este momento. El anterior duelo entre ambos tuvo lugar a principios de la fase de liga de la temporada pasada, cuando el París Saint-Germain superó un contratiempo inicial para imponerse por 2-1 en Montjuïc gracias a un gol de Gonçalo Ramos en los últimos minutos. Esta vez, los parisinos son los anfitriones y, aunque ambos equipos tienen problemas de lesiones en los laterales, las expectativas son altísimas en cuanto a la calidad del fútbol que se verá en el Parque de los Príncipes.

Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Burak Kara/GettyImages

El Barcelona está batiendo récords por doquier en LaLiga y amenaza con alzarse con su tercer título consecutivo. Al igual que sus anfitriones, los azulgranas practican un fútbol propio de un futuro utópico, pero el desplazamiento del martes a París supone un reto diferente a todo lo que se han encontrado esta temporada y el equipo de Hansi Flick ya pasó por el «infierno» la semana pasada.

El PSG había tenido un comienzo discreto en su campaña nacional, pero los primeros 35 minutos de la semana pasada en Manchester sirvieron para recordar lo especial que es el equipo de Luis Enrique.

Roma vs Slovan Bratislava

Pronóstico: Roma 4–0 Slovan Bratislava

Ubicación: Roma, Italia

Roma, Italia Estadio: Stadio Olimpico

Stadio Olimpico Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Gian Piero Gasperini afirmó que su equipo "se quedó paralizado" en los últimos 10 minutos del caótico duelo de la semana pasada contra el Real Madrid. La Roma encajó tres goles a balón parado en los últimos compases del partido, lo que le hizo perder una ventaja de 3-1 y garantizó que el regreso de José Mourinho a la Ciudad Eterna fuera todo un éxito.

AS Roma v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Al menos volvieron a la senda del triunfo en la Serie A al vencer al Génova por 2-0, y ahora tienen la oportunidad de arrollar a un rival modesto. El Slovan de Bratislava perdió sus ocho partidos de la fase de grupos hace dos temporadas, y esta campaña ha comenzado con contundentes derrotas ante el PSG y el Stuttgart.

Solo debería haber un ganador en el Estadio Olímpico.

Napoli vs Bodø/Glimt

Pronóstico: Napoli 1-1 Bodø/Glimt

Ubicación: Nápoles, Italia

Nápoles, Italia Estadio: Estadio Diego Armando Maradona

Estadio Diego Armando Maradona Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Aunque el Bodø/Glimt suele sacar partido de las particularidades de los partidos como local en el Círculo Polar Ártico, los noruegos demostraron la temporada pasada que no dependen exclusivamente de su rendimiento en casa en esta competición.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

El equipo de Knutsen se impuso al Atlético de Madrid y al Inter de Milán en su camino hacia los octavos de final, tras haber sumado además un valiente punto ante el Borussia Dortmund. Estadios de renombre, pero el Bodø no se dejó intimidar.

El Estadio Diego Armando Maradona está cargado de historia, pero el Nápoles no es precisamente un peso pesado europeo. Últimamente les ha costado imponerse en este escenario, y el pésimo historial de Antonio Conte en Champions continuó la temporada pasada. Los principios de Massimiliano Allegri siguen siendo anticuados, y el equipo que ha ganado dos Scudettos en esta década parece abocado a sufrir de nuevo en la fase de grupos. Las dos derrotas consecutivas les han dejado ya en una situación complicada, por lo que la victoria es imprescindible aquí si quieren evitar otra eliminación prematura.

Stuttgart vs Atlético de Madrid

Pronóstico: Stuttgart 0–1 Atlético de Madrid

Ubicación: Stuttgart, Alemania

Stuttgart, Alemania Estadio: MHPArena

MHPArena Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

El Stuttgart ha sabido sacar partido de un comienzo de fase de liga inmejorable: sus victorias ante el Viking y el Slovan de Bratislava lo convierten en uno de los nueve equipos que mantienen un pleno de victorias tras dos jornadas.

SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Sus dificultades iniciales en la Bundesliga sugieren que el equipo de Sebastian Hoeneß no podrá competir con la élite del continente, y el Atlético de Madrid ha logrado lo suficiente bajo la batuta de Diego Simeone como para situarse en ese grupo.

El Atlético respondió a su derrota en Anfield venciendo al Manchester United en la segunda jornada, y la victoria 0-1 sobre el Espanyol este fin de semana, gracias a un gol de Álex Baena en los últimos minutos, significa que el equipo de Simeone lleva ya seis victorias consecutivas. Es un mal momento para enfrentarse al Atlético.

Pronósticos Champions League: 20 de octubre

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Fenerbahçe vs Slavia Praga 3-1 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Sabah vs Borussia Dortmund 1-2 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Liverpool vs Villarreal 2-0 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Manchester City vs AEK Atenas 3-0 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Porto vs PSV 1-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP PSG vs FC Barcelona 4-3 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Roma vs Slovan Bratislava 4-0 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Napoli vs. Bodø/Glimt 1-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Stuttgart vs Atlético de Madrid 0-1

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