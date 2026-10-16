¿Puede el Real Madrid recurrir la sanción a Vinícius Jr.?

El Real Madrid agotó una primera instancia sin conseguir cambios en la sanción a Vinícius Júnior. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol desestimó el recurso presentado por el club y confirmó los cuatro partidos de suspensión impuestos al delantero tras su expulsión frente al Villarreal, en la octava jornada de LaLiga 2026/27.

Ante este escenario, la entidad merengue acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para intentar reducir el castigo o conseguir que quede sin efecto.

El Madrid no consiguió reducir la sanción

El conjunto blanco había solicitado que se retirara el castigo o, al menos, que se modificaran los criterios disciplinarios utilizados para imponerlo.

En el caso de la expulsión, el Madrid argumentó que correspondía aplicar el artículo 121.1 del Código Disciplinario, en lugar del 130.2. Según la interpretación del club, esa modificación habría permitido reducir la sanción inicial de dos partidos a uno, siguiendo el criterio utilizado en otros casos de tirones de pelo.

🚨 BREAKING: Real Madrid’s appeal on Vini Jr.’s 4 match suspension has been REJECTED. @diarioas pic.twitter.com/mbGEuAkj87 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 16, 2026

Sin embargo, Apelación consideró que no existía un error material manifiesto en la actuación arbitral y respaldó la aplicación del artículo 130.2, descartando que hubiera defectos en la fundamentación de la resolución original.

Las protestas también le costaron dos partidos

El segundo argumento del Real Madrid estaba relacionado con la sanción por las protestas de Vinícius tras su expulsión. El club solicitó que se anularan esos dos encuentros de suspensión o que la conducta fuera considerada una infracción más leve, castigada únicamente con una amonestación.

Apelación rechazó esa posibilidad al entender que el árbitro no necesita reproducir literalmente las palabras del futbolista para identificar la naturaleza de su comportamiento. Para el organismo, los gestos, la actitud y el contexto de la protesta también permiten valorar lo ocurrido.

De esta manera, el comité mantuvo los cuatro partidos de sanción y cerró la vía de apelación dentro de la estructura disciplinaria de la RFEF.

El clásico, en el centro de la preocupación

Si la sanción se mantiene, Vinícius se perderá los encuentros del campeonato español frente al Sevilla, al FC Barcelona, al Racing de Santander y al Valencia. El Clásico contra el conjunto azulgrana aparece como una de las ausencias más importantes para el equipo dirigido por José Mourinho, que no podrá contar con el brasileño en uno de los compromisos más exigentes del calendario.

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Ahora, el Real Madrid trasladará su reclamo al TAD, ante el que buscará la retirada total o parcial del castigo. También intentará conseguir una suspensión cautelar que le permita contar con Vinícius mientras se resuelve el procedimiento.

Por el momento, la sanción continúa vigente y el club deberá esperar una nueva decisión para saber si puede recuperar a una de sus principales figuras para el clásico.

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