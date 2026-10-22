¿Qué le pasa a Vinícius Jr? La alarmante estadística que preocupa al Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, pero el rendimiento de Vinícius Jr. representa una preocupación que empieza a ganar protagonismo. El delantero no consigue recuperar la explosividad que lo convirtió en una de las principales figuras del equipo y sus estadísticas reflejan una caída en su capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo.

En lo que va de la temporada 2026/27, el brasileño disputó 11 encuentros oficiales, repartidos entre LaLiga y la UEFA Champions League. En 802 minutos acumula un gol y tres asistencias, cifras que contrastan con las expectativas que genera un futbolista de su jerarquía.

Su producción goleadora también deja una señal de alerta: convirtió apenas uno de sus 21 remates, una efectividad cercana al 5%.

0 - Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco.



📊 Es solo una vez menos que en el… pic.twitter.com/yqxKRiYKly — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2026

La situación resulta todavía más llamativa en la máxima competencia europea: Vinícius participó en tres partidos de la fase liga, con 216 minutos disputados, pero todavía no logró marcar ni asistir. Sin embargo, el dato que más sorprende no está relacionado con sus goles, sino con una de las características que históricamente definieron su juego.

La estadística que expone su falta de confianza

El brasileño encadenó dos partidos consecutivos de Champions League sin intentar un solo regate; la estadística adquiere otra dimensión al considerar que el uno contra uno es una de sus principales virtudes y una herramienta fundamental para desarmar las defensas rivales.

Ante la Roma, Vinícius no intentó remates ni disparó a puerta; frente al RB Leipzig, aunque consiguió generar peligro con algunos disparos, volvió a quedar lejos de su versión más desequilibrante. Su sustitución en el minuto 70, cuando ingresó Yan Diomandé, coincidió con otro momento destacado del encuentro: el costamarfileño asistió a Kylian Mbappé y después marcó el cuarto gol del Madrid.

Una sanción que complica su recuperación

A los problemas futbolísticos se sumó un episodio disciplinario que condicionará sus próximas semanas. Vinícius recibió una tarjeta roja directa ante el Villarreal tras protagonizar un incidente con el defensor Nazan Saliba, en una acción sin pelota que terminó con un enfrentamiento con el árbitro.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

El Comité de Disciplina le impuso cuatro partidos de suspensión en competiciones nacionales, castigo que incluye su ausencia en el Clásico frente al FC Barcelona, el próximo domingo 25 de octubre. La sanción supone un contratiempo para un jugador que necesita continuidad para recuperar sensaciones y volver a ser determinante.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27