¿Qué necesita Chivas para acabar como líder del Apertura 2026 tras empatar 1-1 con León?

Una vez más Chivas dejó ir una ventaja y terminó pagando caro. El Guadalajara vencía 0-1 a León en el Estadio Nou Camp gracias a Ricardo Marín, incluso pudo haber hecho más dianas, pero de nuevo la falta de contundencia, sumado a la gran actuación del arquero Óscar García, evitaron que eso sucediera, lo cual aprovechó Paul Bellón para poner el 1-1 a los 87 minutos, aun cuando el local tenía un hombre menos desde el minuto 53 por la expulsión de Iván 'Jefecito' Rodríguez.

Termina el partido en el Nou Camp.



Con gol de @RichyMarin19 volvemos a sumar fuera de casa. pic.twitter.com/S6Zi9PYYjR — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2026

El Rebaño Sagrado había alcanzado el liderato, pero sólo fue por unos cuantos minutos, pues con este resultado se mantuvo en la tercera posición con 30 unidades, por debajo del líder Cruz Azul, que llegó a 32, y del América, que también tiene 30, pero cuenta con una mejor diferencia de goles de +15, a diferencia de los tapatíos que aparecen con +11. En la última jornada se definirá quién de estos tres quedará como el mandón de la cima.



Chivas y Cruz Azul serán rivales en el Estadio Akron, el próximo domingo 22 de noviembre después de la Fecha FIFA, mientras América cierra la fase regular visitando a unos Tigres eliminados que apenas esta fecha fueron derrotados por los celestes en el Volcán Universitario.

¿Qué necesita Chivas para quedar como líder del torneo?

Efraín Álvarez y Ricardo Marín | Leopoldo Smith/GettyImages

La única forma para que el Rebaño Sagrado acabe en el primer puesto es venciendo sí o sí a Cruz Azul en La Fortaleza, algo que luce difícil, debido a los últimos antecedentes entre estos dos equipos, además que La Máquina arriba enrachada con cinco triunfos al hilo, tres en calidad de visitante. Además está el doloroso recuerdo de la eliminación en las semifinales del Clausura 2026, pues aunque el argentino Gabriel Milito y los suyos eran locales en la vuelta, los de Joel Huiqui pegaron 1-2 para dejar 3-4 el global. Y antes de eso, los cruzazulinos también los eliminaron en los cuartos de final del Apertura 2025 por 3-2, partido muy recordado por aquel penal que falló Javier ‘Chicharito’ Hernández por querer quedar como un héroe.



Ahora bien, si el Guadalajara logra la tarea arribaría a 33 puntos, dejando a La Máquina en 32, sin embargo, ya no todo depende de los rojiblancos, pues también necesitaría que el América no venza a Tigres, pues de hacerlo tendría 33 unidades y gracias a su mejor diferencia de goles acabaría como primero. Si eso pasara, los tapatíos también deberían golear 5-0 o más a su rival, algo poco factible por la poca productividad de goles del Campeonísimo.



Al final, Chivas necesita pegarle a Cruz Azul y esperar una derrota o empate del América en San Nicolás de los Garzas.