¿Qué pasará entre Chivas y Amazon Prime? El contrato está por terminar
Las Chivas podrían protagonizar un nuevo movimiento dentro del mercado de los derechos de transmisión del fútbol mexicano. El conjunto rojiblanco contempla la posibilidad de terminar su relación comercial con Amazon Prime Video para integrarse al proyecto colectivo que modificaría la manera de comercializar los partidos de la Liga MX.
La intención responde a una propuesta que ha tomado fuerza dentro del fútbol nacional: centralizar los derechos televisivos de todos los clubes y comercializarlos mediante un paquete conjunto. Guadalajara ve con buenos ojos esta alternativa, por lo que, valora dar un paso al costado de la plataforma de streaming.
Sin embargo, esto no será tan sencillo como suena. El principal obstáculo es el contrato vigente con Amazon Prime Video, cuya duración se extiende hasta diciembre de 2028. Esto significa que cualquier modificación anticipada deberá pasar necesariamente por una negociación entre ambas partes involucradas.
El vínculo comercial representa un compromiso que Guadalajara no puede desconocer unilateralmente sin exponerse a posibles consecuencias contractuales. Siendo el caso, más allá de los deseos de Chivas, el club tiene por delante gestiones complejas para cumplir su meta.
Tanto Chivas como Amazon tendrían que encontrar un punto medio para facilitar una eventual terminación del convnio. Entre los aspectos que podrían discutirse aparecen las condiciones económicas de una salida anticipada y los compromisos pendientes, donde, naturalmente sería el Guadalajara quien tenga que compensar a la plataforma.
La centralización de los derechos televisivos supondría un cambio importante para la Liga MX, considerando que históricamente sus clubes han negociado individualmente la comercialización de sus encuentros. Un modelo conjunto permitiría presentar una oferta más amplia ante las empresas interesadas, aunque también exigiría establecer mecanismos de distribución económica aceptables para todos.
De esta manera, Guadalajara mantiene abierta la posibilidad de cambiar nuevamente de plataforma de transmisión, pero su futuro inmediato continúa ligado a Amazon Prime Video. La fecha de diciembre de 2028 aparece como el principal condicionante de cualquier movimiento, pues si Chivas no consigue la libertad, el negocio de la Liga MX no podrá avanzar.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.