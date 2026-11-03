¿Qué pasará entre Chivas y Amazon Prime? El contrato está por terminar

Las Chivas podrían protagonizar un nuevo movimiento dentro del mercado de los derechos de transmisión del fútbol mexicano. El conjunto rojiblanco contempla la posibilidad de terminar su relación comercial con Amazon Prime Video para integrarse al proyecto colectivo que modificaría la manera de comercializar los partidos de la Liga MX.

La intención responde a una propuesta que ha tomado fuerza dentro del fútbol nacional: centralizar los derechos televisivos de todos los clubes y comercializarlos mediante un paquete conjunto. Guadalajara ve con buenos ojos esta alternativa, por lo que, valora dar un paso al costado de la plataforma de streaming.

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Chivas concluirá su contrato con Amazon Prime y no habrá renovación.



🖥️ Desde diario el Universal aseguran que el Rebaño ya notificó de este movimiento, pues se apegarán a la idea de la Liga MX sobre vender los derechos de transmisión de manera centralizada. pic.twitter.com/Q8At09mjFs — Futbol Total (@futboltotal) November 3, 2026

Sin embargo, esto no será tan sencillo como suena. El principal obstáculo es el contrato vigente con Amazon Prime Video, cuya duración se extiende hasta diciembre de 2028. Esto significa que cualquier modificación anticipada deberá pasar necesariamente por una negociación entre ambas partes involucradas.

El vínculo comercial representa un compromiso que Guadalajara no puede desconocer unilateralmente sin exponerse a posibles consecuencias contractuales. Siendo el caso, más allá de los deseos de Chivas, el club tiene por delante gestiones complejas para cumplir su meta.

Chivas v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Tanto Chivas como Amazon tendrían que encontrar un punto medio para facilitar una eventual terminación del convnio. Entre los aspectos que podrían discutirse aparecen las condiciones económicas de una salida anticipada y los compromisos pendientes, donde, naturalmente sería el Guadalajara quien tenga que compensar a la plataforma.

La centralización de los derechos televisivos supondría un cambio importante para la Liga MX, considerando que históricamente sus clubes han negociado individualmente la comercialización de sus encuentros. Un modelo conjunto permitiría presentar una oferta más amplia ante las empresas interesadas, aunque también exigiría establecer mecanismos de distribución económica aceptables para todos.

De esta manera, Guadalajara mantiene abierta la posibilidad de cambiar nuevamente de plataforma de transmisión, pero su futuro inmediato continúa ligado a Amazon Prime Video. La fecha de diciembre de 2028 aparece como el principal condicionante de cualquier movimiento, pues si Chivas no consigue la libertad, el negocio de la Liga MX no podrá avanzar.