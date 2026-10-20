¿Qué tan grave es la lesión de Dani Olmo? ¿Podría perderse el Clásico contra el Real Madrid?

El FC Barcelona cayó por marcador de 4-2 ante el Paris Saint Germain en la jornada 3 de la UEFA Champions League. De esta manera, el cuadro blaugrana perdió una increíble racha de 11 triunfos consecutivos al arranque de esta temporada. Sin embargo, esta no es la única mala noticia para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Dani Olmo tuvo que salir del terreno del juego apenas al minuto 27 del cotejo tras presentar molestias físicas. El mediocampista español abandonó la cancha con un gesto desconsolado y tomándose la ingle, encendiendo así las alarmas al interior del cuadro catalán.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de lesión afecta a Olmo, sin embargo, de acuerdo con un reporte del Diario AS, el talentoso volante podría sufrir de una rotura en el aductor de la pierna izquierda.

Dependiendo del grado de la rotura, el futbolista del Barça podría perderse de dos a diez semanas de competencia. De esta manera, es prácticamente un hecho que Dani Olmo no estará a disposición de Hansi Flick para jugar el Clásico ante el Real Madrid este domingo 25 de octubre.

Dani Olmo salió del partido antes de la media hora por lesión | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Qué dijo Hansi Flick sobre la lesión de Dani Olmo?

En conferencia de prensa, Hansi Flick fue cuestionado sobre el estado de Dani Olmo. El estratega alemán respondió, de manera escueta, lo siguiente: "Olmo ha tenido ese golpe y ha notado dolor... hay que esperar".

Dani Olmo ha sido un futbolista con mucha actividad en la primera parte de la temporada. El jugador originario de Terrassa ha tenido participación en los nueve encuentros del Barcelona en LaLiga y en los tres de la UEFA Champions League. En este periplo suma un gol y cuatro asistencias.

Hasta el momento el FC Barcelona no ha dado a conocer cuál es el estado de Olmo, pero se espera que el miércoles 21 de octubre el jugador sea sometido a una resonancia magnética para confirmar o descartar el diagnóstico y su pronóstico de recuperación.

Se espera que Fermín López, quien entró en lugar de Dani Olmo tras su lesión, sea el elegido de Flick para iniciar en el Clásico de este fin de semana.