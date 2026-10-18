¿Qué tan serias son las lesiones de Eric García y Jules Koundé y cuándo regresarán con el Barcelona?

El FC Barcelona está viviendo un gran inicio de temporada. Los blaugranas llevan 11 victorias consecutivas, sumando sus partidos en LaLiga y la Champions League, y marchan como líderes en el torneo español. Sin embargo, la semana entrante afrontarán un par de pruebas que los exigirán al máximo: el martes 20 de octubre chocarán ante el PSG y el domingo 25 disputarán el Clásico ante el Real Madrid.

El conjunto blaugrana llegará a estos duelos de máxima exigencia con una importante baja confirmada y una duda. De acuerdo con los reportes más recientes, Eric García sufrió una lesión muscular en el recto femoral de su muslo derecho y se espera que se pierda de tres a cuatro semanas de competencia, por lo que está descartado para los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

El otro jugador que enciende las alarmas en el entorno del Barcelona es Jules Koundé. El defensa francés sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y está descartada su participación en el partido de mitad de semana en la Champions League. Sin embargo, el zaguero de 27 años podría recuperarse a tiempo para tener minutos en el Clásico. Todo depende de su evolución a lo largo de la semana.

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First-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks.



First-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His… pic.twitter.com/lCmNfvDGE4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026

Eric García es un elemento importante para Hansi Flick debido a que puede desempeñarse como central y lateral. El defensa español ha disputado ocho de nueve encuentros en LaLiga esta temporada y uno de dos compromisos en la UEFA Champions League.

Koundé, por su parte, ha tenido un rol más bien secundario en el inicio de esta campaña, aunque es un comodín que le da alternativas al estratega alemán. El futbolista francés ha disputado ocho de 11 partidos posibles esta temporada.

Koundé podría recuperarse a tiempo para el Clásico ante el Real Madrid | Fran Santiago/GettyImages

Koundé arrancó como titular ante el Betis en la jornada 9 de LaLiga, disputó los 90 minutos y dio una asistencia.

Eric García inició en el banco de suplentes, ingresó en la segunda mitad y anotó el gol del 4-2 provisional. Tuvo que ser sustituido en los momentos finales del encuentro por molestias físicas.