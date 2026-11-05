¿Quién puede frenar al PSG en la UEFA Champions League 2026/27?

El Paris Saint-Germain atraviesa un momento extraordinario y vuelve a posicionarse como el gran candidato a conquistar la UEFA Champions League 2026/27.

Después de consolidarse como bicampeón de Europa, el equipo de Luis Enrique comenzó la nueva edición con una contundencia que alimenta sus aspiraciones de conseguir un tercer título consecutivo. Sin embargo, el camino todavía es largo y varios gigantes del continente tienen argumentos para terminar con su hegemonía.

Hasta la fecha, el conjunto francés comparte la cima de la clasificación con el Real Madrid, ambos con 12 puntos después de cuatro partidos. El FC Barcelona, el Manchester City, el Arsenal y el Bayern Múnich aparecen en la conversación, aunque sus resultados muestran diferentes realidades en el comienzo del certamen.

El Real Madrid, el principal rival del campeón

El conjunto de José Mourinho es uno de los equipos que más motivos tiene para ilusionarse con levantar la Orejona. El merengue ganó sus cuatro compromisos y comparte el puntaje ideal con el PSG. Sus victorias ante el Inter de Milán por 2-1, la Roma por 4-3, el Leipzig por 4-1 y el último frente al AEK Atenas por 3-2 reflejan su capacidad ofensiva, aunque también dejaron algunas dudas defensivas.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Real Madrid and PSG are the only teams to have won all their 4 Champions League matches this season. pic.twitter.com/yxfgNjDHFl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2026

Aún así, su historia en la competencia representa un argumento adicional. El Madrid sabe cómo afrontar las eliminatorias y cuenta con una experiencia que pocos clubes pueden igualar. Si consigue mantener la regularidad y mejorar su rendimiento defensivo, será uno de los principales obstáculos para las aspiraciones parisinas.

El Barcelona y el Manchester City, dos amenazas conocidas

Aunque el PSG ya consiguió imponerse por 4-2 frente al Barcelona en el Parque de los Príncipes durante la fase de liga, el resultado no elimina al equipo español de la lista de aspirantes. Por el contrario, sigue siendo uno de los rivales con mayor capacidad para discutirle el control de un partido.

De hecho, el equipo de Hansi Flick consiguió tres victorias en sus primeros cuatro encuentros: goleó 5-1 al Feyenoord, venció 4-1 al Galatasaray y superó 3-0 al Aston Villa. Su capacidad para presionar alto y dominar la posesión puede convertirse en un factor determinante en una eventual eliminatoria.

Por su parte, el City también conserva argumentos para discutir el título: los dirigidos por Enzo Maresca perdieron 4-2 frente al PSG, pero respondieron con triunfos ante el Porto por 2-0, el AEK Atenas por 5-1 y al Leipzig por 3-2. Con nueve puntos, mantienen una posición competitiva y cuentan con experiencia suficiente para afrontar las instancias decisivas.

El Bayern Múnich y el Arsenal también quieren protagonismo

El conjunto alemán acumula ocho puntos y todavía no conoce la derrota, después de conseguir victorias ante el Bodø/Glimt por 5-0 y el Atlético de Madrid por 2-0, además de empatar frente al Viking y el Arsenal.

Los ingleses, por su parte, también comenzaron con buenas sensaciones. El conjunto Gunner consiguió triunfos ante el Napoli por 1-0), el Lille por 3-0 y el Slavia Praga por 2-1, resultados que lo mantienen entre los equipos con mejores perspectivas. Su organización defensiva y capacidad para imponer intensidad pueden complicar a cualquier adversario.

El PSG marca el ritmo, pero todavía tiene perseguidores

Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Joachim Azouze/GettyImages

Los números del campeón explican por qué todos lo consideran el rival a vencer. En cuatro presentaciones consiguió 12 puntos, convirtió 20 goles y recibió apenas cinco. Sus goleadas ante el Slovan Bratislava y el Villarreal, sumadas a los triunfos contra los Citizens y el azulgrana, confirman su enorme potencial ofensivo.

No obstante, la fase de liga todavía tiene cuatro jornadas por disputarse y las eliminatorias representan un escenario completamente diferente. El Real Madrid mantiene el mismo puntaje, mientras que el Barcelona, el City y el Bayern cuentan con recursos para competir.

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