¿Quiénes serán los presentadores de la gala del Balón de Oro 2026?

¡Empezó la cuenta regresiva! La ceremonia del Balón de Oro 2026 será en menos de una semana y la expectativa crece por conocer a los futbolistas que van a ser laureados. La 70° edición se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, ciudad que albergará la gala por primera vez.

La organización confirmó que Thierry Henry y Kate Scott serán los presentadores este año. Es una dupla que los aficionados de la Champions League conocen muy bien por su participación en las transmisiones de CBS Sports en Estados Unidos.

El exfutbolista va a debutar como conductor del evento, a diferencia de la periodista, que ya estuvo al frente de las ediciones 2014, 2015 y 2025. Los dos comparten habitualmente el programa UEFA Champions League Today, junto a Jamie Carragher y Micah Richards.

¿Quién es Thierry Henry?

Thierry Henry, Mundial 2010 | FRANCK FIFE/GettyImages

Henry es una leyenda del fútbol francés y del Arsenal. Empezó su carrera profesional en 1994 con el Mónaco, bajo la dirección de Arsene Wenger, y conquistó la liga francesa en 1997. Un año después, formó parte de la selección de Francia que ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000.

Luego de una breve etapa en la Juventus, llegó a los Gunners en 1999 y se convirtió en el máximo goleador del club. Durante esa primera etapa con los londinenses anotó 228 goles en 377 partidos de la Premier League y ganó dos títulos de liga, incluido el de 2004, cuando el equipo terminó invicto.

En 2007 fichó por el Barcelona y fue parte del plantel dirigido por Pep Guardiola que consiguió el triplete en 2009. Se retiró en 2014 en los New York Red Bulls y posteriormente inició su carrera como DT. En la actualidad, trabaja como analista de la Champions en CBS Sports y fue distinguido con el Premio Presidente de la UEFA 2026.

Henry recibió nueve nominaciones al BdO y terminó segundo en 2003. Su vínculo con Londres fue uno de los motivos que lo llevaron a aceptar la invitación. "Es un honor para mí presentar la ceremonia este año. Londres es mi hogar y tengo una profunda conexión con esta ciudad, su cultura futbolística y sus aficionados", dijo.

¿Quién es Kate Scott?

Kate Scott | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Scott es una periodista y conductora británica, que desarrolló gran parte de su carrera en transmisiones deportivas internacionales. Vivió en Francia y Alemania y, precisamente en este último país, empezó su trayectoria en los medios de comunicación en 2005, con una pasantía como traductora en DW.

En 2009 se incorporó a CNN International para conducir World Sport y en 2011 participó en el lanzamiento de Sky Sport News en Alemania. Además, trabajó en Fox Sports, con coberturas de fútbol europeo, Mundiales, boxeo, entre otros.

Desde agosto de 2020 conduce UEFA Champions League Today en CBS Sports, donde comparte las transmisiones con Henry, Carragher y Richards. En 2023 renovó su contrato con la cadena estadounidense por cuatro años.

La ceremonia de 2026 vasu cuarta participación como presentadora del Balón de Oro, responsabilidad que conoce muy bien. "Es una noche emblemática en el calendario futbolístico y representa la culminación de una carrera. Es un placer ver al mundo del fútbol reunirse para celebrar a todos estos jugadores que inspiran a generaciones enteras.", afirmó.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27