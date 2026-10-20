Raphinha explica cómo llega el Barcelona al Clásico tras la derrota ante el PSG

El Barcelona se llevó un duro golpe este martes 20 de octubre tras caer por marcador de 4-2 ante el Paris Saint-Germain. El conjunto dirigido por Luis Enrique mostró las carencias que puede tener un equipo que parecía imbatible en el arranque de la temporada y cortó su racha de 11 triunfos consecutivos.

Este fin de semana, los blaugranas recibirán al Real Madrid en el Camp Nou en uno de los duelos más esperados de la campaña. El cuadro de Hansi Flick marcha como líder con 27 puntos, mientras que los merengues se encuentran en el tercer lugar de la competencia con 21 unidades.

Al final del encuentro frente al PSG, Raphinha, una de las máximas figuras de este Barcelona, dio sus impresiones sobre el duelo ante el equipo parisino y habló sobre el impacto que este resultado podría tener en el ánimo del equipo de cara al Clásico.

Raphinha habló sobre el Clásico ante el Real Madrid | Franco Arland/GettyImages

El delantero brasileño afirmó que el grupo sabía que la racha de victorias al hilo podía estar en riesgo al visitar al Paris Saint-Germain, "bicampeón de Europa, en su casa y con su gente". Raphinha elogió a los rivales y su entrenador, y señaló que a pesar de lo abultado del marcador, el Barcelona compitió.

Queríamos la victoria o un empate... no pasa nada. Pasa cuando tiene que pasar (perder la racha). Ahora ver lo que nos dice el míster para mejorar y llegar bien al Clásico (...) (El PSG) es un equipo muy bien entrenado. A pesar del resultado, hemos competido muy bien. Somos dos equipos que nos gusta jugar con balón. Ha sido una buena prueba. Creo que estuvimos bien Raphinha

We’ll learn from this and get better.



Time to focus on Sunday. pic.twitter.com/uuLa2zzwMQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2026

Cuando se le cuestionó directamente sobre cómo llegará anímicamente el equipo para el partido ante el Real Madrid este domingo 25 de octubre, Raphinha descartó categóricamente que la derrota vaya a influir.

(Sobre el impacto de la derrota ante el PSG) No, no influye nada Raphinha

Raphinha ha tomado el rol de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski. El jugador de 29 años ha respondido con creces en este rol y suma 14 goles y tres asistencias en diez encuentros.

El atacante brasileño se encuentra tomando ritmo futbolístico después de sufrir una lesión muscular.