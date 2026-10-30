Raphinha y Vinícius lideran la convocatoria de Brasil para los amistosos de noviembre

La nueva lista de Brasil para los compromisos internacionales de noviembre tuvo como protagonistas a Raphinha y Vinicius Junior. Carlo Ancelotti incluyó a los dos delanteros entre sus elegidos para enfrentar a Japón y Singapur, pese a que atraviesan situaciones diferentes en sus respectivos clubes.

El extremo del FC Barcelona todavía busca recuperar su mejor condición física tras la lesión sufrida con la selección, mientras que el jugador del Real Madrid llega cuestionado por su rendimiento y condicionado por una sanción en LaLiga.

Estes são os convocados para fechar 2026! 🇧🇷



Japão e Singapura, aí vamos nós ✈️#BateNoPeito pic.twitter.com/jOPiBkEB56 — brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026

La explicación de Ancelotti ante el enojo del Barcelona

La presencia de Raphinha volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los riesgos que representan las convocatorias internacionales para los clubes. El brasileño sufrió un problema muscular durante el encuentro frente a Australia, disputado en septiembre, cuando debió abandonar el campo por molestias en el muslo derecho.

Los estudios posteriores detectaron un edema en la zona posterior y obligaron al futbolista a regresar a España para continuar con su recuperación.

Esta situación había generado malestar en Joan Laporta, quien cuestionó los perjuicios que sufren los equipos por los compromisos de selecciones y la extensión de los últimos parones internacionales.

Consultado por las declaraciones del presidente azulgrana, Ancelotti aseguró que mantiene una buena comunicación con las instituciones y que no recibió ninguna petición especial del Barcelona para dejar fuera a Raphinha.

Además, fue contundente al defender sus decisiones: convocará a los futbolistas que considere importantes para los intereses de Brasil.

Vinicius también entra en los planes de Brasil

El delantero del Real Madrid atraviesa un período de irregularidad y tampoco estará disponible para determinados compromisos de su equipo debido a la sanción de cuatro partidos que recibió en el fútbol español tras su expulsión frente al Villarreal.

Sin embargo, el castigo en LaLiga no representa un impedimento para participar con su selección.

Australia v Brazil | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ancelotti considera que el extremo merengue continúa siendo una pieza fundamental de su proyecto y lo incluyó entre los cinco futbolistas que estuvieron en el último Mundial y tendrán un papel importante en el nuevo ciclo, junto con Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães.

Una convocatoria enfocada en la renovación

Más allá de las figuras, el entrenador italiano explicó que Brasil atraviesa una etapa de renovación y necesita evaluar alternativas para el futuro. Brasil enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17, ambos encuentros en territorio singapurense.

En cuanto a lo futbolístico, el técnico adelantó que mantendrá un esquema con tres mediocampistas y tres atacantes, aunque evitó confirmar si Raphinha volverá a desempeñarse como delantero centro, una posición que también ocupa en el Barcelona.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27