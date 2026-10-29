Raúl Rangel habla de las responsabilidades de Chivas

Chivas se mantiene a la caza del liderato de la Liga MX. Sin embargo y más allá de lo importante que es estar en la pole del torneo regular, en el Guadalajara no hay otra cosa que les valga este cierre de año que no sea el título, así mismo lo afirma el portero titular del club, Raúl Rangel.

Chivas está para Campeón



-Tala Rangel pic.twitter.com/JHGobQn9RG — MedioTiempo (@mediotiempo) October 28, 2026

Obviamente, en la mente siempre está el el pelear por por campeonatos y más en este club, que es para mí el más grande de México, y tenemos que regresar a esa misma grandeza y tenemos que empezar a a comportarnos de tal manera que que todo esto nos permita el el poder levantar la tan ansiada trece. Yo creo que Chivas siempre tiene que estar ahí peleando por cosas importantes y, obviamente, como club lo que nos da es muchísimo, entonces yo creo que tenemos que retribuir de cierta manera todo ese todo lo que nos da Chivas, pero nosotros demostrarlo y retribuirlo en la cancha con títulos, pues, obviamente, con victorias, estando en la parte alta de la tabla. Raúl Rangel

Raúl afirmó que si bien Chivas no ha sido tan dominante como en el torneo anterior, sí es un equipo que ha aprendido a vivir en escenario adversos.

Sí, como dices, hemos aprendido a sufrir, que a final de cuentas es lo que a veces tienes que vivir en una Liguilla para poder pasar. Sabemos que son partidos de jugar a muerte y no puedes regalar nada. Yo creo que eso lo hemos entendido en estos últimos partidos y a lo menos yo lo vivo de esa manera. Sabiendo que no hay mañana, tengo que dejar todo en la cancha partido a partido. Raúl Rangel

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien faltan algunos días para dicho cotejo, Raúl afirma que cerrar el torneo regular contra Cruz Azul será un buen escalafón para medirse de cara a la liguilla.

Y como dices, el hecho de no haber conseguido una victoria contra Cruz Azul es un buen reto. Y obviamente es algo que nos falta por conseguir. El seguir luchando en la parte alta de la tabla también creo que nos permite hasta cierto punto la ventaja deportiva del recibir aquí en casa y es lo que vamos a buscar, el terminar en los primeros lugares. Raúl Rangel