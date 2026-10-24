El mundo del fútbol español tendrá este domingo un día increíble, ya que el FC Barcelona recibirá al Real Madrid en el primer enfrentamiento entre ambos en la temporada 2026/27. El club catalán marcha como líder de LaLiga con puntaje ideal al cabo de nueve jornadas, mientras que el Merengue está tercero y buscará tres puntos de oro que le permitan recortar diferencia en la lucha por el título.

Uno de los encargados de palpitar el partido fue Rodri, que en diálogo con DAZN dijo: "Volver al fútbol español y vivir un Clásico es una gran alegría, con lo que supone a nivel mundial. Uno de los hándicaps que han tenido jugadores que han estado por ejemplo en la Premier es que no han estado tan valorados ni han tenido la repercusión que sí pueden tener en LaLiga".

"Yo he tenido la suerte de poder volver y poder jugar partidos como este, que te ponen en el escaparate mundial. Se para el mundo para ver el Clásico, esperemos que vaya bien”, agregó ilusionado.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Europa Press Sports/GettyImages

Respecto al rival, con el que llegó a negociar en este mercado de fichajes antes de firmar por el elenco Culé, señaló: "Tiene un estilo de juego distinto al nuestro, pero el espíritu competitivo siempre está ahí, y más en partidos de esta índole, así que esperamos un Real Madrid que va a ir con todo. De los últimos seis o siete clásicos creo que han ganado uno, así que tendrán ganas de revancha”.



Por último, se refirió a José Mourinho, que hará su regreso a los Clásicos a más de 10 años de su primer ciclo en el Real Madrid: "Es un entrenador con mucha personalidad, es muy determinante en los equipos a los que va y tiene una filosofía muy marcada. Siempre eleva el nivel competitivo de su equipo”.