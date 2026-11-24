La ventana de transferencias de invierno está cada vez más cerca. Se esperan numerosas contrataciones para fortalecer plantillas de cara a la segunda parte de la temporada. A continuación te compartimos los movimientos que se podrían concretar en el mercado de fichajes en la Premier League, LaLiga y la Liga MX.

En este contexto, Vinicius Junior se encuentra, de nueva cuenta, en el ojo del huracán. El extremo del Real Madrid ha perdido protagonismo esta temporada debido a su baja de juego, sanciones y hasta mala suerte. Yan Diomande ha ganado terreno en el cuadro merengue y, ahora mismo, no parecería tan extraño que el delantero brasileño cambie de aires.

Estos son los rumores más recientes del mercado de fichajes, de acuerdo con la prensa internacional.

LaLiga

El Real Madrid ha descartado permitir que el delantero Endrick se una al Arsenal como parte de un intercambio que incluiría al centrocampista de los Gunners, Martín Zubimendi. (Fuente: Defensa Central)

Por otro lado, el Paris Saint-Germain contempla al extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, como una opción de urgencia para reemplazar al lesionado Désiré Doué. (Fuente: Fichajes)

Vinicius Jr está en el radar del PSG tras la lesión de Doué | Mateo Villalba/GettyImages

El central del Manchester City, Rúben Dias, se ha sumado a Alessandro Bastoni (Inter de Milán) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en la lista de posibles refuerzos defensivos del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona busca dar salida al lateral izquierdo Alejandro Balde y al centrocampista Gavi para obtener los fondos necesarios con los que incorporar a un central. Schlotterbeck es el objetivo prioritario, pero, por el momento, no hay margen en la masa salarial del club azulgrana para el jugador alemán. (Fuente: Juan Jesus)

Se espera que la cesión del delantero ucraniano Artem Dovbyk en el Bolonia finalice en enero. El jugador, perteneciente a la Roma, confía en cerrar un traspaso temporal de seis meses para regresar a La Liga, concretamente al Valencia. (Fuente: Cadena SER)

El delantero del Racing de Santander, Yassir Zabiri (21 años), está "deseoso" de que el Barcelona pase a la acción respecto al interés que ha mostrado en su fichaje. La operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 22 millones de dólares. (Fuente: El Chiringuito)

Premier League

A pesar de las informaciones que apuntan a lo contrario, el Manchester United no ha mantenido contacto alguno con el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, de cara a un posible traspaso en enero. Es poco probable que el jugador nigeriano cambie de club este invierno. (Fuente: TEAMtalk)

Lisandro Martínez ya no contempla su salida del Manchester United tras la llegada del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino. (Fuente: El Nacional)

El defensa argentino habría cambiado de parecer con respecto a su salida del Man Utd | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Un defensa central que podría abandonar el Manchester United en enero es el internacional neerlandés Matthijs de Ligt. El Inter de Milán está interesado, y los Red Devils estarían abiertos tanto a un traspaso definitivo como a una cesión. (Fuente: Ekrem Konur)

El extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, vería con buenos ojos un traspaso al Arsenal al término de la presente temporada. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea y el Tottenham Hotspur están interesados ​​en traer de vuelta a la Premier League al delantero del Al Nassr, João Félix. El Barcelona, ​​la Juventus y el Nápoles figuran también entre sus pretendientes en Europa. (Fuente: 4-4-2)

El centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, preferiría regresar al Manchester United antes que unirse al Chelsea en 2027. (Fuente: Il Mattino)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, espera evitar su destitución impulsando un mercado de fichajes de gran impacto en enero. En su lista de objetivos figuran los centrocampistas ofensivos del Barcelona Fermín López y Ebrima Tunkara, de 16 años. (Fuente: El Nacional)

El defensa central del Al Nassr, Mohamed Simakan, ha sido seguido por ojeadores del Arsenal, Liverpool, Manchester United y Newcastle United. (Fuente: Daily Briefing)

Liga MX

La situación de Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul sigue llena de incertidumbre. El delantero uruguayo finaliza su contrato con la Máquina Celeste en diciembre y todavía no llega a un acuerdo con la directiva para renovar. La directiva se encuentra evaluando el rendimiento de Fernández y tomarán una decisión una vez que termine el torneo para los cementeros. (Fuente: Récord)

En los últimos días se rumoreó que Chivas y Cruz Azul planeaban un intercambio de jugadores para el Clausura 2027: Luis Romo por Jeremy Márquez. De acuerdo con los reportes más recientes, el rumor no tiene fundamento alguno. (Fuente: Jesús Bernal)

El contrato de Keylor Navas con Pumas finaliza en verano de 2027. A pesar de los rumores de su posible salida, el legendario guardameta costarricense cumpliría con su contrato e incluso podría continuar más tiempo en el conjunto felino. Navas tiene una cláusula que extendería su permanencia en el club por un año más, en caso de que decida no retirarse. (Fuente: FOX Sports)

Keylor Navas continuaría en Pumas | Jam Media/GettyImages

Tras quedar fuera de la liguilla del Apertura 2026, la directiva de Pumas contempla la salida de dos jugadores para el próximo torneo: Nathan Silva y Rubén Duarte. Los contratos de ambos jugadores vencen en verano y el club no estaría interesado en renovarles. (Fuente: FOX Sports)

Jordan Sierra, quien se quedó sin equipo desde julio tras la desaparición del Mazatlán FC, firmó con el Puebla. (Fuente: César Luis Merlo)

Luciano Herrera, quien está en préstamo en Pumas, podría salir del club en la próxima ventana de verano. El desempeño del argentino no ha estado a la altura de las expectativas y la directiva del cuadro auriazul considera terminar el préstamo y que el jugador regrese a Newells Old Boys. (Fuente: FOX Sports)