Erling Haaland es el futbolista más cotizado de cara al mercado de fichajes del próximo verano. El delantero noruego podría salir del Manchester City debido a las sanciones contra el club Citizen. A continuación te contamos qué equipos están detrás del 'Androide' y qué otros fichajes se podrían concretar en LaLiga, la Premier League y la Liga MX, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

LaLiga

Trent Alexander-Arnold no está satisfecho con la falta de minutos que está teniendo en el Real Madrid; el club, por su parte, estaría dispuesto a autorizar su salida si llega una oferta adecuada. (Fuente: Sky Germany)

El Barcelona quiere fichar al lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, en enero, pero no cuenta con los fondos necesarios para cubrir el precio de 40 millones de dólares. Por ello, el líder de La Liga intentará cerrar una cesión inicial. (Fuente: Football Insider)

Otro lateral izquierdo, Alejandro Balde, podría abandonar el Barcelona. Actualmente, la Juventus y el París Saint-Germain son los clubes mejor posicionados para hacerse con sus servicios. (Fuente: El Nacional)

Ojeadores del Real Madrid seguirán de cerca al centrocampista Martín Zubimendi —quien milita en el Arsenal— mientras evalúan todas las opciones para esa posición; no obstante, su rendimiento en la reciente derrota de España ante Inglaterra no resultó convincente para ellos. (Fuente: Defensa Central)

El Santos ha contactado con el Real Madrid para solicitar la cesión, de cara al mes de enero, del extremo Rodrygo, quien se encuentra cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego tras su lesión del ligamento cruzado anterior. (Fuente: ESPN Brasil)

Rodrygo podría regresar al futbol brasileño | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona no está negociando la incorporación del lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro, para el mercado de enero; de hecho, no se espera que el jugador abandone el club londinense este invierno. (Fuente: Fabrizio Romano)

Premier League

El gigante turco Beşiktaş está estudiando la posibilidad de cerrar un acuerdo en enero por el defensa central del Manchester United, Matthijs de Ligt. Los Red Devils estarían dispuestos a dejar salir al neerlandés si logran encontrar un sustituto durante este invierno. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City está preparado para vender al delantero Erling Haaland por una cifra cercana a los 165 millones de dólares al finalizar la temporada. El Liverpool se ha posicionado como el principal pretendiente inglés en una carrera en la que también figuran el Barcelona, ​​el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

Erling Haaland es el delantero más cotizado de cara al próximo mercado de verano | NurPhoto/GettyImages

El Chelsea y la Juventus siguen de cerca al lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo; sin embargo, el club portugués no contempla una venta durante el mes de enero. (Fuente: A BOLA)

El Liverpool está cerca de alcanzar un acuerdo sobre los términos personales con el centrocampista del Mónaco, Lamine Camara. Es poco probable que el Chelsea retome su interés por el jugador de 22 años, cuyo traspaso a Stamford Bridge —previsto para el último día del mercado estival— se frustró a última hora. (Fuente: Mark Brus)

El Arsenal y el Newcastle United han establecido contactos por el centrocampista del Inter de Milán, Aleksandar Stanković. (Fuente: L’Interista)

Mauricio Pochettino ha solicitado al Manchester United el fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante la ventana de transferencias de enero. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, Pochettino desea reencontrarse con el delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogun, quien vería con buenos ojos su llegada al Manchester United. El Mónaco estaría dispuesto a venderlo si recibe una oferta adecuada. (Fuente: Football Insider)

La Juventus está decidida a bloquear los intentos de Pochettino de llevarse al Manchester United a otra estrella de la selección estadounidense: el centrocampista Weston McKennie, durante el mercado invernal. (Fuente: Tutto Juve)

El Liverpool vuelve a seguir los pasos del centrocampista del Athletic Club, Mikel Jauregizar (23 años), tras haber mostrado interés por primera vez a principios de 2025. (Fuente: Anfield Index)

Liga MX

Cruz Azul renovó a Willer Ditta hasta mediados de 2029 y le otorgó un incremento salarial. Su vínculo original expiraba en junio de 2028. (Fuente: César Luis Merlo)

Tigres continúa su reestructuración tras fracasar en el Apertura 2026. Según los reportes recientes, El conjunto de la UANL buscará fichar a Pedro Vite, futbolista de Pumas. El volante ecuatoriano estaría dispuesto a fichar con los felinos. (Fuente: Miguel Ángel Arizpe)

El medio de Pumas podría fichar con Tigres para el Clausura 2027 | Agustin Cuevas/GettyImages

Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol estarían sondeando a Antonio Mohamed y a Miguel Herrera como opciones para el Tri en caso de que Rafael Márquez no logre clasificar a la selección al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y sea cesado. (Fuente: KeryNews)

Rayados de Monterrey está interesado en repatriar a César Montes al futbol mexicano. Sin embargo, esta operación está prácticamente descartada debido a que las pretensiones económicas del jugador son muy elevadas. (Fuente: Felipe Galindo)

El Atlas está muy interesado en fichar a Erik Lira; los Zorros ofrecerían hasta 11 millones de dólares por el mediocampista de la selección mexicana. No obstante, Cruz Azul pediría 20 millones por su jugador en el mercado local, mientras que solamente solicitaría ocho millones a un club europeo. (Fuente: Kery News)

Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente funge como diputado federal en México, dejó en claro su deseo de formarse como director técnico en el futuro y dirigir al América y la selección mexicana.