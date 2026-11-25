Estos son los rumores más interesantes del mercado de fichajes en LaLiga, la Premier League y la Liga MX. Las directivas de los equipos más importantes de estas ligas están dispuestas a abrir la billetera en invierno y el próximo verano. ¿Cuántos de estos movimientos se concretarán en la siguientes ventanas de trasnferencias?

Erling Haaland es el jugador más cotizado en el futbol europeo en estos momentos. El letal delantero noruego está en el radar de los clubes más poderosos del mundo, incluyendo al Real Madrid y al Barcelona.

Antes las lesiones de dos figuras, el Paris Saint-Germain busca 'robarse' a dos delanteros de élite, incluyendo a uno que juega en la Premier League y otro que juega en LaLiga.

Y en la Liga MX, uno de los equipos más ganadores perdió a su técnico.

LaLiga

Se cree que la cláusula de rescisión de Erling Haaland en el Manchester City es más baja de lo esperado; según los informes, el Real Madrid consideraría pagar una cifra de entre 109.7 y 164.6 millones de dólares por el 'Androide'. (Fuente: Rubén Cañizares)

Haaland está en el radar de los equipos más poderosos de Europa para el mercado de verano | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid que genera opiniones divididas, se perfila ahora como otro de los objetivos del PSG de cara a su ofensiva de fichajes en el mercado de enero. (Fuente: Ekrem Konur)

El AC Milan ha presentado una oferta formal de 76.7 millones de dólares por Endrick, delantero del Real Madrid que no termina de encajar en el equipo, de cara a la próxima ventana de transferencias de enero. (Fuente: Cadena SER)

El Barcelona contempla a Natan como una alternativa más económica para reforzar la posición de defensa central. Se espera que el Real Betis exija 32.9 millones de dólares por él. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha intensificado sus esfuerzos por hacerse con Mathis Albert, la superestrella estadounidense del Borussia Dortmund, quien también es objeto de gran interés por parte del Manchester United. (Fuente: Ekrem Konur)

Omar El Hilali, defensa central del Espanyol, figura como posible objetivo del Manchester United dentro del proceso de reestructuración que Mauricio Pochettino planea para el invierno. (Fuente: El Nacional)

Premier League

El Paris Saint-Germain se prepara para realizar una inversión masiva este invierno, con el objetivo de suplir las bajas por lesión de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Se considerarían los nombres de jugadores como Estêvão, del Chelsea, así como el de la estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz. Otros futbolistas que, al parecer, figuran en la lista de candidatos son Ez Abde, del Real Betis, y Gianluca Prestianni, del Benfica. (Fuente: Diario AS)

Luis Díaz estaría en el radar del PSG ante las lesiones de dos de sus figuras | Alexander Hassenstein/GettyImages

El Liverpool y el Arsenal están valorando intentar el fichaje de Jamal Musiala, del Bayern de Múnich, durante el mercado invernal; su disfunción neurológica ha generado dudas sobre su futuro en Baviera. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United compite con el Everton y la Juventus por hacerse con los servicios de Jean-Philippe Mateta en enero. (Fuente: Ekrem Konur)

Al parecer, Ayden Heaven estaría dispuesto a salir del Manchester United en calidad de cedido durante el mes de enero; el Fulham y el Barcelona figuran entre los clubes interesados. (Fuente: BBC Sport)

El Arsenal contempla la posibilidad de intentar el fichaje sorpresa de Ivan Toney, internacional inglés que milita en el Al Ahli, como parte de sus esfuerzos por reforzar el ataque en el mercado invernal. (Fuente: Ekrem Konur)

En lugar de hacer hueco para Toney o cualquier otra incorporación, se espera que el Arsenal inicie conversaciones con Kai Havertz para renovar su contrato. (Fuente: Football Insider)

El interés del PSG por el delantero Junior Kroupi —quien juega en el Bournemouth— se ha visto frenado, ya que el jugador francés prefiere recalar en el Barcelona. (Fuente: Foot Sur 7)

El Como ha mostrado interés en Joshua Zirkzee, jugador del Manchester United que suena como posible salida en enero. (Fuente: Nicolò Schira)

El Nápoles y la Juventus también están explorando la posibilidad de incorporar a Zirkzee mediante una cesión. (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

Robert Morales seguirá vistiendo el jersey de Pumas. El cuadro de la UNAM compró la carta del delantero paraguayo, y este firmó contrato hasta diciembre de 2029. (Fuente: César Luis Merlo)

Antonio Mohamed no seguirá al frente del Toluca para la próxima temporada. El técnico argentino se despedirá de los Diablos Rojos tras finalizar su participación en la liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental. El 'Turco' acusó que se separa del club por "cansancio" y negó que tenga otro proyecto en puerta. (Fuente: Toluca)

El 'Turco' Mohamed saldrá del Toluca al final del Apertura 2026 | Jam Media/GettyImages

Santiago Homenchenko, quien se encuentra en el radar de Cruz Azul y Monterrey para el Clausura 2027, tendría dos propuestas para emigrar al futbol europeo. El mediocampista uruguayo tendría ofertas del Benfica y el Brujas. (Fuente: Récord)

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aseguró que el club le dará todas las facilidades a Erik Lira para cumplir su sueño de jugar en el futbol europeo. El fichaje del medio mexicano con el AS Mónaco se cayó a última hora en el mercado de invierno. (Fuente: entrevista con TUDN)

Tras la eliminación de Pumas, Keylor Navas realizó unas declaraciones que parecían apuntar hacia su salida del club. Sin embargo, el conjunto de la UNAM habría asegurado la continuidad del arquero tico para el Clausura 2027. (Fuente: Récord)