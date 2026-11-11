Rumores del mercado de fichajes: João Félix, Endrick,Virgil van Dijk, Martín Zubimendi, Santiago Baños y más

El mercado de fichajes no para en las grandes ligas europeas, como LaLiga y la Premier League. Lo mismo sucede en el futbol mexicano. Aunque todavía faltan algunos meses para que abran los registros, las directivas de los clubes más poderosos siguen de cerca a sus posibles fichajes invernales.

A continuación te contamos los movimientos que se podrían concretar en las siguientes ventanas de transferencias, de acuerdo con los medios internacionales.

LaLiga

Las esperanzas del Barcelona de recuperar a João Félix se han visto frustradas por una inminente renovación de contrato con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, la cual supondrá para el delantero portugués un salario considerable de 13.9 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Joao Felix no regresaría al Barcelona | Anadolu/GettyImages

El Chelsea considera muy viable la posibilidad de fichar al centrocampista Martín Zubimendi —quien cuenta con experiencia en la Copa del Mundo—, a pesar del marcado interés del Real Madrid por el jugador de 27 años. (Fuente: The Independent)

El Arsenal ha descartado de forma tajante cualquier posibilidad de aceptar una oferta del Barcelona por Piero Hincapié. (Fuente: Football Insider)

Con el objetivo de reforzar su candidatura al título de la Serie A, la Roma está valorando la incorporación del lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde. (Fuente: TuttoMercatoWeb)

Ante el interés mostrado por el Barcelona, ​​el Chelsea trabaja en la renovación del contrato de Levi Colwill, cuyo vínculo actual expira en 2029. (Fuente: Football Insider)

Premier League

Endrick, el delantero del Real Madrid que ha tenido poca participación, figura en una lista de cuatro candidatos que el Arsenal contempla para el mercado de enero. Álex Baena, atacante del Atlético de Madrid, también forma parte de un grupo en el que se incluye a Junior Kroupi —jugador del Bournemouth que interesa al Barcelona—. (Fuente: The Independent)

Endrick | NurPhoto/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a competir con el Liverpool y el Barcelona por el polivalente lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, quien resolvería una posición problemática para los «Red Devils». Tras haberse barajado cifras de hasta 89.2 millones de dólares, el jugador de 26 años podría tener un valor de 25 millones de euros. (Fuente: TuttoJuve)

El Chelsea contempla una posible salida de Jamie Gittens en enero mediante una cesión. Al parecer, la Roma muestra un interés «significativo» por el impredecible extremo. (Fuente: Football Insider)

Las negociaciones para la renovación del contrato de Scott McTominay con el Nápoles se han estancado, lo que abre la puerta a una posible salida por una cifra cercana a los 27.9 millones de dólares. (Fuente: Calciomercato)

Ante el interés de la Juventus, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha solicitado un nuevo contrato para su capitán y referente, Virgil van Dijk, quien se acerca a la agencia libre este verano. (Fuente: TuttoJuve)

El defensa del Lens, Ismaëlo Ganiou —un central a quien, de forma poco afortunada, han comparado con el exjugador emblemático del Real Madrid, Raphaël Varane—, es un objetivo de interés para el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Un posible traspaso de Antonio Nusa al Arsenal en enero parece poco probable, dado que el RB Leipzig no tiene incentivos económicos para realizar la operación. El club de la Bundesliga aún cuenta con los 156.1 millones de dólares que ingresó por el traspaso de Yan Diomandé al Real Madrid durante el verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

Se han desmentido los rumores sobre un posible traspaso del lateral derecho Jeremie Frimpong al Al Hilal en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Los intentos del Manchester United por fichar a Gustavo Varela, jugador del Monza que atraviesa un gran momento, se han visto complicados por el interés del Nápoles. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Palmeiras ha respondido al interés del Liverpool por su joven promesa brasileña, Erick Belé, fijando un precio de 33.3 millones de dólares. (Fuente: Sport Witness)

Liga MX

Santiago Baños podría llegar a la presidencia de Tigres. El actual directivo del Club América dejaría la dirección deportiva del club azulcrema y asumiría un nuevo cargo en el proceso de reconstrucción del cuadro de la UANL. (Fuente: Vladimir García)

Club America v Washington Spirit - Final: Concacaf W Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Necaxa habría ejecutado la opción de compra del 50% del pase de Francisco Méndez a Chivas de Guadalajara. El joven defensa central firmaría un contrato hasta diciembre de 2030 con los Rayos. (Fuente: César Luis Merlo)

Mike Arana, la gran joya del futbol hondureño, habría rechazado jugar en la Liga MX. El jugador del Real España es uno de los mejores prospectos del futbol catracho y habría recibido una invitación para realizar una prueba en México. Sin embargo, el juvenil la rechazó porque busca consolidarse en la selección antes de emigrar al extranjero. (Fuente: Diez)

Armando León, futbolista que fue convocado por Rafael Márquez para los duelos de Nations League ante Jamaica, está en el radar de Cruz Azul. El equipo cementero lo contempla como reemplazo de Gabriel 'Toro' Fernández. (Fuente: Vamos Azul)