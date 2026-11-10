Rumores del mercado de fichajes: los dos centrales que busca el Barcelona para acompañar a Cubarsí; Zubimendi y más

El mercado nunca descansa. Aunque en estos momentos la ventana de registros esté cerrada, las directivas de los clubes trabajan a toda marcha en sus próximas contrataciones.

El Barcelona está buscando activamente a un defensa de élite para acompañar a Pau Cubarsí en la central. En este texto conocerás a los principales candidatos para ese puesto.

El Arsenal atraviesa por problemas financieros y podría deshacerse de algunas de sus figuras en invierno. Te contamos quiénes pueden dejar a los Gunners.

Finalmente, se avecinan cambios en Tigres tras el fracaso en el Apertura 2026. Este experimentado técnico argentino podría ser el nuevo estratega del cuadro de la UANL.

A continuación te contamos cuáles son los movimientos que se podrían concretar en los próximos mercados, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

LaLiga

El Barcelona ha preguntado por el defensa central del Bayern Múnich, Jonathan Tah, como posible compañero de Pau Cubarsí en la línea defensiva; sin embargo, el club alemán no está dispuesto a dejarlo salir en enero. (Fuente: Florian Plettenberg)

Por otro lado, el Barcelona tiene como prioridad a la estrella del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, al considerarlo la mejor opción para la posición de defensa central; no obstante, su traspaso se presenta complicado. (Fuente: El Nacional)

Alessandro Bastoni | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Niko Iličević, centrocampista de 16 años del Eintracht Frankfurt, ha despertado el interés de varios clubes importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona. El Inter de Milán y el AC Milan también han mostrado interés. (Fuente: SPORT)

Sin embargo, el Eintracht Frankfurt ha tomado medidas para retener a su joven promesa, quien tiene contrato con el club hasta 2031 y no cuenta con cláusula de rescisión. (Fuente: SPORT)

El defensa del Barcelona Ronald Araújo, actualmente cedido en el Liverpool, prefiere esperar hasta el final de la temporada antes de decidir si regresa a Cataluña o si se incorpora al Liverpool de forma permanente. (Fuente: Transfer News Live)

Premier League

El Arsenal necesita vender en enero para sanear sus finanzas, y se espera que Martín Zubimendi sea uno de los primeros en salir. El Atlético de Madrid está interesado en fichar al centrocampista de 27 años, quien desea tener un mayor protagonismo en un equipo. (Fuente: AS)

Dada la situación financiera del Arsenal, Viktor Gyökeres y Mikel Merino también podrían cambiar de aires. (Fuente: AS)

Martín Zubimendi se podría ir del Arsenal ante los problemas financieros del Arsenal | David Price/GettyImages

El portero del Brighton & Hove Albion, Bart Verbruggen, ha despertado mucho interés últimamente, especialmente por parte del Liverpool. El club de Anfield empieza a plantearse un futuro sin Alisson, a pesar de que el guardameta ha manifestado su deseo de permanecer en el equipo más allá de la finalización de su contrato en 2027. (Fuente: TEAMtalk)

Por otro lado, Verbruggen también ha llamado la atención del Real Madrid, que ve en el jugador de 24 años a un posible sucesor de Thibaut Courtois. (Fuente: TEAMtalk)

Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, se perfila como uno de los principales candidatos para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United, cuya destitución se espera para los próximos días. (Fuente: The Standard)

No existe ningún plan para rescindir la cesión de Jack Grealish en el Everton ni para devolverlo a su club de origen, el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United podría estar planeando realizar incorporaciones desde el Manchester City en enero para solucionar sus carencias defensivas. (Fuente: TEAMtalk)

Los Red Devils también tienen en el punto de mira al defensa del Nottingham Forest, Murillo, cuyo traspaso podría rondar los 67 millones de dólares. (Fuente: Transfer News Live)

Malo Gusto, que solo ha sido titular en tres partidos de la Premier League esta temporada, contempla su salida del Chelsea durante el mercado invernal; una posibilidad a la que el club no se opone del todo. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal cerrará nuevos contratos para Martin Ødegaard, Jurriën Timber y Declan Rice antes de enero. Los tres jugadores, que actualmente tienen contrato hasta 2028, han sido piezas clave en los éxitos recientes del equipo, y los Gunners han convertido la ampliación de sus vínculos en una prioridad. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

Guillermo Barros Schelotto sería el principal candidato de la directiva de Tigres para convertirse en el nuevo técnico del club. El técnico argentino actualmente dirige a Vélez Sarsfield, aunque estaría interesado en el proyecto del cuadro de la UANL. Barros Schelotto habría decidido no negociar con los regios hasta que termine su actividad con Vélez. (Fuente: César Luis Merlo)

Barros Schelotto suena para tomar las riendas de Tigres | Rodrigo Valle/GettyImages

Tras el fracaso en el Apertura 2026, se prevén varios cambios en Tigres. Además de la posible llegada de Barros Schelotto, la directiva buscaría la salida de algunos jugadores. Ente estos se encontrarían César Araújo y Rodrigo 'Bufalo' Aguirre. (Fuente: Mediotiempo)

Después de semanas de negociaciones, Robert Morales llegó a un acuerdo para seguir con Pumas hasta diciembre de 2029. El delantero paraguayo ha tenido un desempeño destacado con los felinos, lo que convenció al cuadro de la UNAM de comprar su carta a Toluca. (Fuente: César Luis Merlo)

Arturo Elías Ayub podría vivir una segunda etapa al frente de Pumas; el famoso empresario encabezó la directiva entre 2001 y 2005. De acuerdo con los reportes, una de las prioridades de Elías Ayub sería mantener a Keylor Navas en la plantilla (Fuente: Sports Illustrated México)

Atlas estaría interesado en fichar a Denzell García, mediocampista de FC Juárez. El polivalente jugador fue llamado a la selección mexicana por Rafael Márquez en su primera convocatoria. Los rojinegros abrieron la cartera en el mercado de verano y trajeron fichajes de alto perfil como Elías Montiel, Jorge Sánchez, Ryan Mmaee, Adonis Frías, Luis Estévez, Duk, Kevin Zenón, entre otros. (Fuente: Alberto Ávalos)

América buscaría fichar a Víctor Felipe Méndez, jugador de Colo Colo, para el torneo Clausura 2027. (Fuente: Futbol Total)

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