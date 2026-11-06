Sorpresa en Inglaterra: Rashford se queda fuera de la lista y Trent se mantiene entre los convocados

La selección de Inglaterra presentó su convocatoria para la próxima fecha FIFA de noviembre y dejó una de las sorpresas en la ausencia de Marcus Rashford. El delantero del Manchester United, que había sido una pieza habitual en las anteriores listas de Thomas Tuchel, no fue incluido entre los 25 futbolistas elegidos para afrontar los próximos compromisos internacionales.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La decisión del seleccionador está relacionada principalmente con los problemas físicos que arrastra el inglés. Aunque había expectativas de que pudiera regresar al combinado nacional, su situación médica terminó condicionando los planes del entrenador, que decidió apostar por otras alternativas para el frente de ataque.

La lesión que dejó a Rashford fuera de la lista

Rashford había sido una presencia frecuente en las convocatorias de Tuchel, quien respaldó al futbolista durante su etapa más complicada en el United y posteriormente durante su préstamo al FC Barcelona. Su última convocatoria se produjo en septiembre, aunque tuvo que abandonar la concentración antes de disputar un minuto debido a unas molestias en la cadera.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Marcus Rashford is concerned about his future at Manchester United.



He is considering making a move to another club if his need for playtime won't be met. pic.twitter.com/kM6DBrxyZx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 2, 2026

Desde entonces, el atacante volvió a tener participación con su club. Sin embargo, su presencia fue bastante limitada: ingresó durante un minuto en la derrota frente al Tottenham y posteriormente fue titular en la caída por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Después de ese encuentro, volvió a quedar al margen por sus problemas físicos.

La lesión en la cadera terminó obligándolo a perderse los últimos cuatro partidos del United en todas las competencias. Si bien su recuperación avanza y existen señales positivas, los informes apuntan a que no estará en condiciones de regresar a las canchas hasta después del parón internacional de noviembre.

Ante ese escenario, Tuchel prefirió no arriesgarlo y buscar otras opciones para los compromisos que tendrá Inglaterra, especialmente por la importancia de los puntos que estarán en juego.

Las alternativas de Tuchel para el ataque

Sin Rashford, el entrenador tendrá diferentes opciones para ocupar las bandas: Eberechi Eze, del Arsenal; Anthony Gordon, del FC Barcelona; Rio Ngumoha, del Liverpool, y Morgan Rogers, del Chelsea, aparecen como las alternativas ofensivas seleccionadas para esta convocatoria.

La lista también presenta el regreso de Trent Alexander-Arnold, actualmente en el Real Madrid, quien vuelve a formar parte de los planes de la selección inglesa para esta ventana internacional.

Inglaterra se juega su posición en la Nations League

Más allá de las novedades individuales, Inglaterra afrontará dos encuentros determinantes ante Croacia y España por la UEFA Nations League. Después de caer frente al combinado español durante la anterior fecha FIFA, los Three Lions saben que necesitan asegurar su posición en el Grupo 3.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | DeFodi Images/GettyImages

El principal objetivo será quedarse con el segundo puesto, una clasificación que podrán garantizar si evitan la derrota frente al seleccionado croata. Sin embargo, todavía existe una posibilidad de terminar en lo más alto de la tabla: Inglaterra cuenta con una diferencia de goles cuatro tantos superior a la del combinado campeón del mundo, por lo que una victoria ante los actuales campeones del mundo podría cambiar el panorama.

La convocatoria completa de Inglaterra para noviembre

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton) y James Trafford (Leeds United).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milán) y Ben White (Arsenal).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) y Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Rio Ngumoha (Liverpool) y Morgan Rogers (Chelsea).

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