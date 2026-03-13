Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Campana, Anselmi, Filipe Luís, Morales, Camberos, Navas, 'Guti' y más

En la Liga MX el mercado de transferencias culminó, pero en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que algunos conjuntos ya piensan a futuro, así que se han desatado rumores sobre posibles traspasos en el verano.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

1. Rayados querría a Martín Anselmi en el banquillo

La semana pasada salió a la luz que Rayados tendría en mente al argentino para tomar las riendas, ya que el argentino Nico Sánchez únicamente estará al frente hasta culminar el presente semestre.



Ahora parece un poco más viable que el ex de Cruz Azul arribe a la Sultana del Norte, pues de acuerdo con ESPN Brasil y RTI Esporte, los altos mandos del Botafogo de Brasil están analizando si cesarlo de su puesto porque no logró calificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

2. Pumas tendría que invertir para retener a Robert Morales

Este semestre, el paraguayo llegó como refuerzo para Universidad Nacional, procedente del Toluca, aunque sólo lo hizo en forma de préstamo hasta diciembre.



La realidad es que La Pantera ha funcionado bien dentro de los auriazules al sumar cuatro tantos y una asistencia en doce cotejos.



Si la UNAM quiere mantener al delantero guaraní en sus filas, tendría que negociar con los Diablos Rojos, pero de acuerdo con el Publimetro, el costo estimado de su ficha sería de tres millones de dólares.

3. Hugo Camberos, en el panorama del Ajax Ámsterdam

Pese a que el talentoso extremo de las Chivas ha sido suplente a lo largo del campeonato, se sabe de sobre de su calidad, por eso seguiría teniendo cartel en el fútbol europeo.



De acuerdo con la sección ‘Barra Brava’ del periódico El Universal, el canterano rojiblanco tiene posibilidades de unirse a los Hijos de los Dioses de los Países Bajos porque el estratega español Óscar García Junyent fue elegido como el nuevo timonel, recordando que este tuvo un paso por el banquillo del Guadalajara.



Las condiciones del seleccionado sub-21 gustaron mucho al estratega, por lo que no sería raro que lo considerara en su nuevo proyecto.

4. América ya analiza nuevos delanteros

Debido a la lesión sufrida por el chileno Víctor Dávila, la baja de juego del colombiano Raúl Zúñiga y las constantes lesiones de Henry Martín, en el Nido ya están buscando nuevas opciones para el eje del ataque.



La información brindada por El Universal y ESPN han colocado en el panorama de las Águilas a dos conocidos de fútbol mexicano como el ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis y el uruguayo Emiliano Gómez del Puebla, además el ecuatoriano Leonardo Campana del New England Revolution de la MLS es del agrado, mas su fichaje sería complicado.

5. Filipe Luís, otra opción para Rayados

Según RTI Esporte, Monterrey tiene otro nombre en mente para tomar el timón al concluir el presente campeonato.



Se trata del brasileño, quien hizo campeón de la Copa Libertadores al Flamengo de su país, pero que también ganó otros títulos internacionales y nacionales. Se debe recordar que el exlateral fue cesado hace poco del Mengao, aunque tiene más cartel, tanto en Sudamérica como en Europa.

6. Keylor Navas: ¿adiós Pumas, hola América?

Desde Costa Rica se menciona que ante el incierto futuro del guardameta al no haber renovado hasta ahora con los universitarios, este podría cambiar de colores y sería con uno de los acérrimos rivales.



Con la lesión de Luis Malagón, la puerta se abre para el mundialista tico, que siempre ha manifestado su amor y simpatía por las Águilas, ya que su sueño es vestir la casaca azulcrema.

7. Erick Gutiérrez se aferra a Chivas

El Francotirador del Diario Récord informó que el mediocampista, que continua entrenando sin descanso, sigue insistiendo en recibir una oportunidad, luego de no entrar en planes del cuerpo técnico.



El Guti no ha logrado encontrar acomodo, por eso, según la columna, ha tocado la puerta de la directiva y del técnico para poder demostrar que aún puede aportarle algo al Rebaño, sin embargo, no ha sido escuchado.