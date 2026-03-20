Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Intriago, Jardine, Navas, Hierro, Barreiro, Funes Mori y Jiménez

En la Liga MX el mercado de transferencias culminó, pero en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que algunos conjuntos ya piensan a futuro, así que se han desatado rumores sobre posibles traspasos en el verano.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

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1. André Jardine rechazó una oferta del Cruzeiro

André Jardine | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

ESPN Brasil dio a conocer que el timonel del América declinó una propuesta del club de Brasil, la cual era bastante seductora.



El timonel brasileño no quiso tomar las riendas de La Bestia Negra porque está totalmente enfocado en seguir acumulando éxitos con las Águilas, más en específico, hacerse con la Copa Campeones de la CONCACAF, que es la gran deuda que tiene con la afición.

2. León tendría sus primeras bajas

Stiven Barreiro | Jam Media/GettyImages

Los Panzas Verdes atraviesan un triste presente, pues Ignacio Ambriz no pudo ayudar al equipo a destacar y ahora comenzará una nueva era bajo la dirección técnica del argentino Javier Gandolfi, pero ya habría algunos nombres que suenan para marcharse del Bajío.



Son tres los elementos que culminan su contrato al acabar el presente semestre, sin saber todavía si serán renovados.



Uno es el defensa colombiano Stiven Barreiro, además del delantero argentino Rogelio Funes Mori y el guardameta Óscar Jiménez.

3. Fernando Hierro podría volver a la Liga MX

Fernando Hierro | Manuel Velasquez/GettyImages

Tras los fracasos de Rayados de Monterrey ha sonado continuamente que el director deportivo Antonio ‘Tato’ Noriega sería cesado.



Por eso, estarían pensando en traer a alguien más para el puesto, lo que sucedería en el verano.



De acuerdo con Estadio Deportes, en la mesa de La Pandilla aparece el nombre del español, al cual le ofrecerían un contrato por tres años. No obstante, lo que complica todo es el tema económico porque el europeo percibe cinco millones de dólares con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

4. Aparece otro interesado por Keylor Navas

Keylor Navas | Hector Vivas/GettyImages

Mientras los Pumas siguen buscando cómo convencer al arquero para continuar en sus filas, el Inter Miami de la MLS presiona para contratarlo.



No obstante, otra escuadra de los Estados Unidos ha alzado la mano para ficharlo. Se trata del Minnesota United, equipo donde milita el colombiano James Rodríguez, al menos así lo indicó el periodista turco Ekrem Konur.



El mundialista costarricense está evaluando sus diferentes opciones, aunque su deseo es renovar y mantenerse en México ya que su familia está contenta en el país.

5. Jefferson Intriago dejó al Mazatlán

Después de haber estado prácticamente borrado con el cuadro morado, el ecuatoriano regresó a su país para enrolarse con el Barcelona Guayaquil.



El mediocampista sudamericano arribó en condición de libre, firmando un contrato hasta diciembre del 2026, con la posibilidad de extender el vínculo dependiendo su rendimiento.