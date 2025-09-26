Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Quiñones, García, Sánchez, 'Hormiga', Lira, Rangel, Anselmi y Alonso

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Mario García se une a la lista de opciones de Grupo Pachuca

Desde la semana pasada se dio a conocer que el grupo comandado por Jesús Martínez estaba buscando técnicos que pudieran reemplazar a Jaime Lozano en Pachuca y al argentino Eduardo Berizzo en León, ya que los dos han arrojado malos resultados poniendo en riesgo su trabajo.



Se había revelado que en la baraja estaban los nombres del argentino Martín Anselmi y de los uruguayos Diego Alonso y Vicente Sánchez, pero ahora se unió el nombre de un mexicano.



De acuerdo con el periodista Miguel Arizpe del portal Mediotiempo, el nacido en la Ciudad de México es tomado en cuenta para llegar a los Tuzos o La Fiera. Actualmente, el estratega está sin trabajo, pero casi todos sus logros han sido en la Liga de Plata al ganar tres títulos con Atlante.

2. Vicente Sánchez podría reemplazar a Fernando Gago en Necaxa

Tanto Vladimir García como Erick López de TUDN revelaron que los Rayos ya han contactado al uruguayo para ofrecerle la dirección técnica del equipo, luego que Pintita no haya podido con el paquete.



Si el estratega argentino no logra levantar el barco de los hidrocálidos, el charrúa tomaría las riendas del club.

3. ¿Armando González podría irse a Europa?

El periódico El Universal reportó que Grupo Pachuca está interesado en los servicios del delantero de Chivas, sobre todo porque es alguien que el técnico serbio Veljko Paunovic conoce muy bien.



La Hormiga está viviendo su mejor torneo con el Guadalajara y eso podría ayudar a que dé el salto a Europa de la mano del Real Oviedo de España.



“Veljko Paunovic conoce muy bien a la Hormiga y le gusta para llevarlo a España”, se pudo leer en el rotativo.

4. Erik Lira rechazó ofertas por respeto a Cruz Azul

La app 365Scores informó que el pivote descartó sondeos en la Liga MX.



La fuente explicó que clubes de la MLS, así como Tigres, se han acercado al defensor para firmarlo como agente libre a inicios del 2026, ya que hasta ahora no ha acabado de hacer oficial su renovación con La Máquina.



No obstante, desde fuera le han sugerido no extender su vínculo con los cementeros si su deseo es emigrar a Europa con su carta en su poder.

5. Se busca repatriar a Julián Quiñones

El periodista Armando Melgar de BeIN Sports comunicó que tanto Cruz Azul como América han iniciado contactos con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita para ver si es posible lograr el retorno del colombiano nacionalizado mexicano. Sin embargo, aunque el aspecto económico podría ser un obstáculo, la posibilidad de llegar al Mundial 2026 podría ser algo llamativo para el delantero.

6. Cruz Azul sigue contemplando a Raúl Rangel

En el actual mercado de fichajes sonó con fuerza que La Máquina estaba detrás de los servicios del guardameta del Guadalajara.



Y ahora, el Diario Récord revivió la noticia al mencionar que miembros de la directiva celeste ya habrían tenido un acercamiento con los rojiblancos para saber detalles contractuales del Tala.



“Desde Guadalajara me dijeron, no ahora, que ya hubo un contacto con la gente de Chivas para preguntar por Tala Rangel. Me dicen en Chivas que Cruz Azul preguntó por Tala Rangel”, dijo el periodista Luis Castillo.



El seleccionado nacional tiene contrato con el Rebaño Sagrado hasta el verano del 2028.