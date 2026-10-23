Últimas noticias de fichajes y rumores de la Liga MX para el C2027: Acevedo, Tahiel, Araújo, Tapias, Dávila y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Miguel Tapias podría irse a Ciudad Universitaria

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

De acuerdo con FOX Sports, el defensa podría dejar a las Chivas al culminar el semestre.



El zaguero se ha perdido casi todo el campeonato por una lesión, sin embargo, se sabe que no era del agrado del cuerpo técnico, tanto que estaba transferible el mercado pasado sin encontrar comprador.



La fuente asegura que Micky es el objetivo de los Pumas, club que lo sondeó en el verano.

2. Ya planean renovaciones en Coapa

Alejandro Zendejas | Hector Vivas/GettyImages

El periodista Edgar Morales, de El Heraldo México, informó que tras la renovación del uruguayo Brian Rodríguez, en Coapa ya tienen planeado extender los vínculos de varias de sus figuras, tal como el arquero Luis Malagón, Henry Martín y el estadounidense Alejandro Zendejas.

3. Los azulcremas que estarían en análisis

Ramón Juárez | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Fuentes allegadas al América comentaron que la directiva ya estaría evaluando que futbolistas podrían ser renovados o no.



Supuestamente, se estudiaría la continuidad del arquero Rodolfo Cota debido a su edad y la proyección de Fernando Tapia.



Del mismo modo, el rendimiento de Kevin Álvarez ha puesto en tela de juicio su continuidad, mismo caso que el defensa Ramón Juárez.



Por último, el brasileño Raphael Veiga no habría cumplido con las expectativas y su elevado costo de compra, además de su salario, complicaría la posibilidad de que sea comprado al Palmeiras de su país.

4. Las posibles salidas de la U

César Araújo | Jam Media/GettyImages

El comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, notificó que Tigres estaría evaluando la continuidad del pivote uruguayo César Araújo, quien apenas aterrizó este año en la institución. Al mismo tiempo, la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas por el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.

5. Luca Orellano no estaría contento en El Barrial

Luca Orellano | Hector Vivas/GettyImages

Arath Uvalle compartió que el extremo derecho argentino no se siente del todo cómodo en Rayados de Monterrey.



Debido a esto, al final del semestre La Pandilla estaría evaluando cuál podría ser su futuro. Tan es así, que el club ya habría sondeado a dos futbolistas que se desempeñan en su posición.

6. Víctor Dávila, perfilado para partir del Nido

Víctor Dávila | Jam Media/GettyImages

El chileno no fue registrado en la página oficial de la Liga MX debido a que estaba lesionado, pero aún así su futuro ya no estaría en la capital.



Arath Uvalle comentó que el representante del delantero habría ofrecido el pase del jugador al Colo Colo de Chile, sin que El Cacique haya dado alguna respuesta, pero la cual podría darse la próxima semana.

7. Otra vez ponen a Fabio Cannavaro en México

Fabio Cannavaro | PHILIP FONG/GettyImages

Durante el verano se rumoró que el italiano podía dirigir en la Liga MX porque su representante había ofrecido su servicios.



Sobre el tema, TUDN explicó que el campeón del mundo, timonel de la selección de Uzbekistán, firmó un acuerdo con una agencia de representación que opera en Latinoamérica, para sondear opciones reales en suelo mexicano o incluso en la MLS.

8. Tahiel Jiménez, un objetivo para el Rebaño Sagrado

Tahiel Jiménez | Manuel Guadarrama/GettyImages

Debido a la falta de contundencia en la delantera, Chivas estaría buscando un nuevo ‘9’ para el Clausura 2027.



El periodista de FOX Sports, Rubén Rodríguez, informó que el Guadalajara ya tiene definido que su prioridad número uno será fichar al centro delantero de Santos Laguna, hijo del argentino Walter ‘Lorito’ Jiménez.

9. Alí Ávila, no se descarta en el redil

Ali Ávila | Manuel Guadarrama/GettyImages

Del mismo modo, La Sombra Rodríguez apuntó que el ariete del Querétaro ha sido vinculado al club rojiblanco como una alternativa interesante para competir de inmediato en la delantera.



No obstante, el periodista dejó en claro que el Rebaño no está cerrado únicamente a la Liga MX porque buscaría opciones de atacantes con la nacionalidad mexicana que militen en ligas del exterior.

10. Santos Laguna podría vender a Franco Fagúndez

Franco Fagúndez | Andres Rot/GettyImages

El uruguayo se marchó de La Comarca debido a su indisciplina, así que fue cedido al Independiente Santa Fe de Colombia.



El periodista argentino César Luis Merlo compartió que el club cafetero hizo una oferta de un millón de dólares para adquirir la carta del mediapunta, quien ve con buenos ojos seguir en dicho conjunto.



En diciembre finaliza el préstamo del charrúa, así que de no cerrarse la negociación tendría que retornar con los Guerreros.

11. Carlos Acevedo será guerrero por más tiempo

¡A seguir haciendo historia juntos, Guerrero! 🤝⚔️🇳🇬



Carlos Acevedo reafirma su compromiso con este escudo y estos colores hasta 2030. pic.twitter.com/30jYxORVsp — Club Santos (@ClubSantos) October 22, 2026

En el último año se mencionó que el arquero interesaba a diferentes clubes, incluso de Europa, sin embargo, al final siempre se mantuvo en la Comarca.



Debido a su valía, el capitán mundialista acaba de ser renovado por Santos Laguna, con el club informando a través de las redes sociales.



El Guardián acababa su vínculo en junio del 2027, pero ahora extendió hasta junio del 2030.