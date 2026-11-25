Después de 17 jornadas disputadas, la Liguilla del Apertura 2026 quedó lista. Cruz Azul buscará defender su corona, mientras el superlíder Chivas, América, Toluca, Pachuca, Rayados, León y Atlas intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.



Y mientras tanto, los equipos ya eliminados, así como algunos de los calificados, ya están moviendo sus piezas pensando en el próximo Clausura 2027. De hecho, ya se están dando a conocer las primeras bajas de algunas escuadras.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al C2027:

1. Rayados ya trabaja en el fichaje de Franco Ibarra

Franco Ibarra | Mateo Occhi/GettyImages

Hace algunos meses ya se había mencionado que los regios tenían en la mira al argentino para cubrir la futura baja de su compatriota Jorge ‘Corcho’ Rodríguez.



De acuerdo con el comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, Monterrey ya mandó una oferta cercana a los seis millones de dólares para hacerse con el pivote del Rosario Central de Argentina.

2. La Pandilla avanza por Francisco Álvarez

Francisco Álvarez | Rodrigo Valle/GettyImages

Otro refuerzo que ya había sido mencionado para llegar a El Barrial es el argentino. Según Arath Uvalle, a través de VAVEL México, Rayados tiene muy avanzada la contratación del defensa central del Argentinos Juniors de Argentina. Al parecer, ya habría un preacuerdo verbal tras ofertar más de siete mdd, con una propuesta formal a largo plazo.



El zaguero ocuparía el lugar del defensa colombiano Stefan Medina, quien también apunta a ser baja.

3. La Franja despidió a Ignacio Maestro Puch y Jair Díaz

Gracias por el tiempo que defendieron al 🔵⚪️ dentro de la cancha, Jair e Ignacio.



Les deseamos lo mejor en sus futuros retos.#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/oaJLtyGSl2 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 24, 2026

Tras un torneo donde no lograron la clasificación, Puebla ya tomó sus primeras decisiones rumbo al siguiente campeonato.



En sus redes sociales, los camoteros le dijeron adiós al centro delantero argentino, quien debe volver con el Independiente Avellaneda de su país, dueño de su carta.



Del mismo modo, el lateral izquierdo tampoco entró en planes, ya que no fue tomado en cuenta a lo largo del semestre recibiendo únicamente minutos con la sub-21.

4. Luciano Herrera se marcharía de Ciudad Universitaria

Luciano Herrera | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el extremo izquierdo no entra en planes de los Pumas y por eso se convertirá en una de las primeras bajas.



La intención de la directiva sería buscarle acomodo al argentino, pues le quedan seis meses de contrato. La carta del atacante le pertenece al Newell’s Old Boys de Argentina.

5. Antonio Mohamed dirá adiós al Toluca en diciembre

Lo dejaste todo por el equipo. Gracias, Turco🔥🫡



Conferencia completa aquí https://t.co/vKEo8rjfg2 pic.twitter.com/mbgAaNgOFg — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

Este mismo martes, el timonel argentino sostuvo una conferencia de prensa para hacer saber que terminará su etapa con los Diablos Rojos en diciembre, ya que desea tomar un descanso y atender temas familiares.



Entre lágrimas, El Turco agradeció por lo vivido en la institución, donde levantó dos ligas, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones, un Campeones Cup y una Concachampions. Los choriceros buscarán hacerse con la Liga MX del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

6. Robert Morales se mantendrá auriazul

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis… pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

Finalmente Pumas se hizo totalmente con la ficha del centro delantero paraguayo, luego de comprarlo de forma definitiva al Toluca.



La Pantera, que se ha ganado el cariño de la afición auriazul, estampó su firma con la UNAM hasta diciembre del 2029.

7. Kevin Ante Rosero saldría de Aguascalientes

Kevin Ante Rosero | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde que el peruano Juan Reynoso tomó las riendas del Necaxa a mitad del campeonato, se encargó de borrar poco a poco al colombiano, quien tuvo que ver actividad con la sub-21.



César Merlo explicó que el extremo derecho ya dejó de ser rayo porque no iba a ser tomado en cuenta. El cafetalero y la directiva llegaron a un acuerdo para cortar lazos de forma anticipada.

8. Hay confianza en Esteban Solari

Esteban Solari | NurPhoto/GettyImages

Para este semestre, el argentino tomó las riendas de los Pumas, luego que Efraín Juárez se marchara a Hungría. Pese a no lograr la calificación a la Liguilla, la directiva respalda al Tano, quien terminó en el onceavo lugar de la tabla con 21 unidades. El Diario AS fue el encargado de asegurar que el sudamericano ha recibido el voto de confianza para mantener su puesto.

9. Tigres se quedará con las ganas de Fernando Ortiz

¡SEGUIMOS JUNTOS, TANO! 🤟🏻⚪⚫



Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo-Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante!



¡Mucho éxito, profe! 🏁 pic.twitter.com/Cp8Wu9y0NV — Colo-Colo (@ColoColo) November 21, 2026

Aun cuando el argentino era una de las opciones que más agradaba a los felinos para ser su nuevo entrenador, al final, no podrán tenerlo.



El Tano renovó su vínculo con el Colo Colo de Chile hasta diciembre del 2027, luego de llevarlos al título en la liga chilena.

10. Gilberto Mora, cerca de la Bundesliga

Gilberto Mora | NurPhoto/GettyImages

Con información del periodista Pepe del Bosque de TNT Sports, la agente del centrocampista de Xolos de Tijuana, Rafaela Pimenta, habría recibido el llamado de un grande de Alemania.



Ante esto, el directivo del club germano viajaría pronto a México para negociar por el seleccionado nacional, el cual interesa a varias escuadras del Viejo Continente.

11. Nathan Silva y Rubén Duarte no serán renovados por Pumas

Rubén Duarte y Nathan Silva | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

De acuerdo con el periodista Fabrizio Domínguez, de FOX Sports, el defensa brasileño y el defensa español no son contemplados por Universidad Nacional, así que no alargarán sus contratos, a los cuales les queda un año. En este mismo año, el equipo no dejó partir al sudamericano, que era seguido de cerca por el Botafogo de su país.

12. Jordan Sierra se unirá a los poblanos

Jordan Sierra | Sergio Mejia/GettyImages

El centrocampista jugará el próximo torneo con La Franja, firmando un vínculo por los siguientes dos años, según César Merlo. El ecuatoriano estuvo entrenando con el equipo camotero tras la desaparición del Mazatlán, con el que tenía contrato, por lo que se mantuvo en forma.

13. Johan Vásquez está en la mirada de los Zorros

Johan Vásquez | Agustin Cuevas/GettyImages

El defensa mexicano que triunfa en el Genoa de la Serie A de Italia sería del interés del Atlas, que está dispuesto a mandar una buena oferta para traerlo de vuelta a México, de acuerdo con la información del reportero Raymundo González de Jalisco TV.



Desde el país de la bota se dice que El Grifo estaría preparándose para una posible salida del seleccionado nacional y por eso tendrían en carpeta el nombre de Chiquete Orozco, del Cruz Azul.

14. Cade Cowell no sería comprado en la MLS

Cade Cowell | Elsa/GettyImages

El mexicoamericano fue mandado a préstamo desde Chivas al New York Red Bulls, incluyendo una opción de compra en el acuerdo, pero los taurinos no la ejecutarían.



El periodista José María Garrido de Claro Sports comentó que El Vaquero tiene mercado en los Estados Unidos, sin embargo, también sería bien visto en México.



Supuestamente, el técnico argentino Matías Almeyda, al frente de Rayados, estaría interesado en el extremo izquierdo, por lo que los regios estarían dispuestos a desembolsar los cinco mdd para ficharlo.

15. Bravos quiere enderezarse con Ramón Planes

🚨 Former Barcelona, Al Ittihad and Real Betis director Ramón Planes signs in today as new sporting vice president at Bravos de Juárez.



Planes, in Mexico right now to complete the deal as he will coordinate clubs in Mexico, USA and then Europe next. pic.twitter.com/0daoF30Uu3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2026

Juárez cerró la llegada del directivo español, quien presume un recorrido con el Barcelona y el Real Betis de su país, además del Tottenham de Inglaterra y el Al-Ittihad de Arabia Saudita. El ibérico tomó el mando de la dirección deportiva Franklin Mountain Soccer, dueño del club.

16. Cristian Bermúdez puso fin a su trayectoria

El adiós está cerca 👋🏻



Christian ‘el Hobbit’ Bermúdez anunció este miércoles que el Apertura 2026 será el último que juegue con el Atlante 🐴, el club de sus amores y con el que regresó a Primera División. pic.twitter.com/1L9nbn5Lmw — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 19, 2026

A los 39 años, El Hobbit decidió acabar con su carrera como futbolista profesional, luego de haber regresado con el Atlante a la Primera División. No obstante, el mediocentro ofensivo seguirá ligado a los Potros de Hierro porque Emilio Escalante, presidente del club, le ofreció continuar dentro de la institución en un puesto como administrativo o directivo aún por definir.



El histórico azulgrana disputó solamente cuatro partidos en el semestre, acumulando 55 minutos, aunque se marcha tras haberse adjudicado seis títulos con los Prietitos.

17. En Grecia querrían a Santiago Sandoval y Bryan González

Santiago Sandoval | Simon Barber/GettyImages

Desde el medio griego Olympiacos Roundtable se difundió que el centrocampista y el lateral izquierdo de Chivas serían buscados en el mercado de transferencias de invierno por el Olympiacos.



Los dos son titulares indiscutibles en el Rebaño Sagrado y buscarán romper con la sequía de títulos de liga que atraviesa el equipo rojiblanco.

18. Salen más ‘novias’ por Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko | Jam Media/GettyImages

El capitán del Querétaro es seguido de cerca por el Cruz Azul y Rayados, sin embargo, también ha llamado la atención de clubes europeos.



El Diario Récord apuntó que los clubes que buscan ficharlo son el Benfica de Portugal y el Brujas de Bélgica.



La prioridad de Gallos Blancos es venderlo al Viejo Continente y no aceptarían menos de doce mdd.

19. Fernando Beltrán, del agrado auriazul

Fernando Beltrán | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con ‘Fútbol sin Fronteras’, Pumas ha iniciado contactos informales por el mediocampista de León.



El Nene fue titular a lo largo de los 17 cotejos del campeonato, once veces como titular, sin registrar goles, aunque brindó dos asistencias.