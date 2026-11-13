Últimas noticias de fichajes y rumores de Liga MX para el C2027: Veiga, Méndez, Viera, Parra, Arcila, Morisco y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027, ya que solamente queda una jornada para dar inicio con la Liguilla.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Raphael Veiga ya no vuelve al Nido

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

El centrocampista se encuentra en Brasil recuperándose de una lesión, sin embargo, ya no regresara con el América.



De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, el cuadro azulcrema ya le hizo saber a Palmeiras que no ejecutara la opción de compra por el brasileño, quien quedó a deber en su paso por Coapa.

2. Lucas Villalba, en la agenda del ‘xolaje’

Lucas Villalba | Buda Mendes/GettyImages

Reportes cercanos al club fronterizo hicieron saber que Tijuana está interesado en el extremo derecho de 25 años.



El uruguayo milita actualmente en el Botafogo de Brasil teniendo contrato hasta diciembre del 2029.

3. En la Comarca ya ofertaron por Eryc Castillo

Eryc Castillo | Eurasia Sport Images/GettyImages

La Culebra ya tuvo un pasado en la Liga MX al desfilar por Xolos, Juárez y Santos Laguna. Justamente, este último club quiere que el ecuatoriano tenga una segunda vivencia en Torreón y están optimistas en que lograrán su cometido.



Según medios de Ecuador, los Guerreros ofrecieron dos millones de dólares por el extremo izquierdo del Alianza Lima de su país, mas estaría a nada de firmar su renovación acabando con las ilusiones mexicanas.

4. Las Águilas han puesto el ojo en Víctor Méndez

Víctor Méndez | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con el portal Fútbol Total, el volante de 27 años habría despertado el interés del América, gracias a sus condiciones para desenvolverse como mediocentro o pivote.



El chileno milita en el Colo Colo de su país y su carta está tasada en 1.7 millones de dólares.

5. ¿Hugo Camberos se aleja del redil?

Hugo Camberos | Jam Media/GettyImages

El extremo derecho no recibe los minutos necesarios con Chivas, por eso, no sería raro que quisiera cambiar de aires.



Según el periódico El Universal, Toluca se habría acercado al Rebaño Sagrado para preguntar por la situación del canterano. No obstante, esa versión ya fue desmentida por otros medios.

6. Pedro Vite, ¿de puma a tigre?

Pedro Vite | Agustin Cuevas/GettyImages

En el pasado se ha visto como Tigres le ha arrebatado figuras a los Pumas y eso podría ocurrir una vez más.



El comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, comentó que los regios visualizan la posibilidad de fichar al pivote ecuatoriano, ya que tiene buena salida y sería alguien que podría generar competencia interna.

7. John Yeboah, alternativa para la UANL

John Yeboah | Maurizio Lagana/GettyImages

Del mismo modo, Arath Uvalle y el canal ‘Fut Sin Frontera’ compartieron que Tigres estaría interesado en el ecuatoriano del Venezia FC de Italia.



El de ascendencia alemana juega como extremo o mediapunta.

8. Tomás Viera, el tapado de La Pandilla

Tomás Viera | Enzo Santos/MB Media/GettyImages

Por último, la misma fuente señaló que el defensa uruguayo sería el primer pedido de Matías Almeyda para el próximo semestre.



Se sabe que El Pelado no está nada contento con su defensa, así que Rayados podría buscar el fichaje del juvenil del Nacional Montevideo, quien también ya fue convocado por Uruguay.

9. Monterrey hizo un acercamiento por Neider Parra

Neider Parra | Eurasia Sport Images/GettyImages

Otra opción que maneja el equipo regio para la zaga central es el colombiano de 21 años, que milita en el Atlético Nacional de su país.



Arath Uvalle comunició que los albiazules ya sondearon al defensa y están analizando si lanzan una oferta que no pase de los tres millones de dólares.

10. Necaxa se convenció con Francisco Méndez

Francisco Méndez | Jam Media/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo notificó que los Rayos hicieron uso de la opción de compra por el defensa central, así que ya adquirieron el 50 por ciento de la carta que pertenece a Chivas.



El Pájaro habría firmado un nuevo contrato hasta diciembre del 2030.

11. Santos Laguna adquirió a Ezequiel Bullaude

Ezequiel Bullaude | Manuel Guadarrama/GettyImages

El argentino llegó a México para defender la casaca de Tijuana, pero este año fue mandado a préstamo con los laguneros. El equipo de la Comarca quedó tan contenta con el desempeño del mediocentro que optó por ejercer la opción de compra que fue cercana a los cuatro mdd.



Ahora portará la elástica albiverde hasta diciembre del 2030.

12. Ozziel Herrera ya no es del agrado felino

Ozziel Herrera | Jam Media/GettyImages

Desde el norte han comenzando a difundir que el extremo derecho no entra en planes de Tigres, así que le darían salida para el próximo torneo.



Debido a esto, Atlas, su exequipo, se habría acercado para lograr su posible retorno y estaría a detalles de lograr su cometido.

13. Quieren sacar a Daniel Arcila del Bajío

Daniel Arcila | Jam Media/GettyImages

El extremo derecho ha sido uno de los fichajes más acertados de León. Su notable desempeño no ha pasado desapercibido en otros países, pues según el periodista colombiano Camilo Ruiz, el Brighton & Hove Albion de Inglaterra y el Botafogo de Brasil estarían al acecho de su compatriota.

14. Salomón Rondón, por más historia en la Bella Airosa

👑 | ¡El Rey prolonga su estadía en el Reino de la Bella Airosa!



✍🏼 Salomón Rondón 🇻🇪 renueva su contrato con Pachuca hasta 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ pic.twitter.com/G3UhSGEzJB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 6, 2026

El delantero venezolano del Pachuca está a una jornada de ganar un nuevo título de goleo, pues en este Apertura 2026 ha brillado con 16 tantos, sacando cinco a su más cercano perseguidor.



La semana pasada, el Pachuca anunció la renovación del atacante, que estará defendiendo la institución hasta diciembre del 2029.

15. Robert Morales se mantendría en Ciudad Universitaria

Robert Morales | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tras los rumores que ponían al delantero paraguayo en la MLS u otro equipo de la Liga MX, Pumas se puso las pilas y llegó a un acuerdo para retenerlo.



De acuerdo con César Merlo, los auriazules ejecutarán la opción de compra antes del 15 de diciembre, así se lo prometieron al Toluca.



La Pantera firmaría hasta diciembre del 2029.

16. Los Zorros no se rendirían con Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Gracias a su nuevo dueño, el Atlas pudo romper el mercado con varias contrataciones, sin embargo, se quedaron con las ganas de fichar al pivote, quien está catalogado como una promesa a futuro.



Ahora bien, el reportero Alberto Ávalos de Multimedios notificó que los Rojinegros harán un nuevo intento por el contención de Juárez, aunque esta tendría que superar los 6.6 mdd.

17. Matías Almeyda habría puesto tache a Luca Orellano

Luca Orellano | Jam Media/GettyImages

RG La Deportiva compartió que El Pelado ya habría puesto cuatro nombres en su lista de salida: los conocidos casos del pivote argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, el defensa colombiano Stefan Medina y el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’, sumado al extremo derecho.



El editor José Elgueta explicó que su compatriota no lo habría convencido y por eso podría ser la última ficha sacrificada.

18. Pedro Morisco, posible guardian rayado

Pedro Morisco | NurPhoto/GettyImages

Otra posición que no acaba por convencer en Monterrey es la portería. Ni el argentino Esteban Andrada ni Luis Cárdenas convencen a la afición y por eso la directiva buscaría una nueva alternativa.



Según Arath Uvalle, desde inicios de año, Rayados ha estado sondeando al brasileño que milita en el Coritiba de su país, sin embargo, luce complicado por su costo y porque es seguido en Europa.