Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: Xavi Espart, JJ Gabriel, Pedro Porro, Ronald Araújo y más

El FC Barcelona cayó en El Clásico y perdió tres oportunidades grandes: si ganaba iba a quedar como el dominador del historial frente al Real Madrid, iba a romper el récord Merengue del mejor arranque en LaLiga con diez victorias al hilo e iba a sacarle aún más ventaja en la tabla de posiciones de esta temporada, donde los de Hansi Flick buscan el tricampeonato.

Por supuesto que la campaña todavía está en pañales y la situación del Barça no es nada desfavorable, pero sin dudas esta caída frente a su acérrimo rival será una señal de alerta para no dormirse y seguir compitiendo al máximo.

A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. Araújo deslumbra en Anfield

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Nikki Dyer/GettyImages

El internacional uruguayo se fue cedido al Liverpool y está logrando reencontrarse con su juego en el primer tramo de la campaña con los Reds: fue elegido como el mejor jugador de la última jornada.



Tiene una opción de compra de 55 millones de euros, la cual sería valorada por la directiva del club del Merseyside si continúa con estos rendimientos.

2. El FC Barcelona se baja de la puja por JJ Gabriel

Manchester United U21 v Leicester City U21: U21 Premier League | Manchester United/GettyImages

Si bien el Barça es del gusto del jugador por su filosofía futbolística, Mundo Deportivo informa que el equipo que tomó la delantera en la carrera por hacerse de su fichaje es el PSG.



El futbolista, de origen brasileño y nacido en Reino Unido, está entrenándose en Castelldefels a la espera de resolver su futuro tras cortar unilateralmente su contrato con el Manchester United.

3. Xavi Espart será baja durante siete semanas

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El lateral izquierdo del equipo de Hansi Flick tuvo que ser reemplazado en el minuto 29 del Clásico tras una entrada de Aurélien Tchouaméni, que le generó una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho.



Según informó el propio FC Barcelona, el canterano se perderá las próximas siete semanas. En este contexto, crecen las chances de sumar minutos para Alejandro Baldé.

4. Pedro Porro aparece en el radar

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Sport informa que el FC Barcelona podría valorar el fichaje del internacional español para reforzar un lateral derecho donde la continuidad de Jules Koundé es una incógnita.



La traba sería la reciente renovación del futbolista con el Tottenham hasta 2031, aunque una oferta adecuada podría funcionar para incorporar al campeón del mundo.

5. Rumor: el FC Barcelona estaría interesado en Luka Vuskovic

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | MB Media/GettyImages

La web TeamTalk asegura que "El Real Madrid y el Barcelona también están en la lucha por el internacional croata, y los gigantes de LaLiga también siguen de cerca su evolución".



Además, confirman que el club catalán habría "hecho un seguimiento del defensa desde la temporada pasada".

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