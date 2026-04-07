¿Vestidor roto en el América de Jardine?

El presente del América no es ni cerca bueno. El cuadro de la capital del país navega sobre el limbo dentro de la Liga MX. Aún en puesto de liguilla, pero, a un error de perder el mismo. Por su parte en la CONCACAF, el club ya está en los cuartos de final del torneo, sin embargo, no son el favorito para hacerse con la corona.

La realidad es que el ciclo se ha desgastado con el pasar del tiempo. Hoy el equipo no es ni la sombra de lo que fueron meses atrás. Ni en lo deportivo, ni con emocional. De hecho se entiende que si bien el vestidor no está roto en esencia, sí hay algunos jugadores alejados del técnico André Jardine.

RELACIÓN CON GRIETAS 🙄🦅



Las cosas no marchan bien dentro del Nido y aseguran que la relación entre André Jardine y algunos jugadores se desgastó. Uno de ellos Brian Rodríguez.



Parece que ya no tiene a todos los futbolistas cómodos. Así lo informa ‘El Pollo’ Ortiz de Fox… pic.twitter.com/Syu7IojekW — Futbol Total (@futboltotal) April 6, 2026

Uno de ellos es el charrúa Brian Rodríguez. Raoul Ortíz de Fox Sports México afirma que el extremo no tiene una buena relación con el entrenador. No es que exista alguna pelea entre ambos, sin embargo, el jugador se ha sentido exhibido y poco apoyado por André en meses recientes.

Siendo claros, a Brian le molestó el arribo de Allan Saint-Maximin al nido. El francés llegó en un momento en el que Rodríguez estaba en un gran nivel dentro del campo. A pesar de ello, el entrenador cedió ante el nombre del francés y le dio el puesto de titular dejando de lado al charrúa.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde ese punto, Brian no ve de la misma forma a André. Entiende que el técnico pasó de la meritocracia y le mandó al banco cuando no había argumentos deportivos para hacerlo.

Hoy, sin el galo en el club, Rodríguez recuperó su puesto. Sin embargo, es evidente que su estado de forma, a la par de todo el equipo, es negativo. También, todo indica que su comodidad en el club ha expirado.