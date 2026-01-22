Víctor Dávila suma pretendientes sobre el cierre del mercado de invierno

El Club América enfrenta días de movimiento alrededor de uno de sus atacantes. Víctor Dávila aparece en el radar de varios clubes del continente, en un escenario que activa análisis deportivos y financieros. En Coapa reconocen los contactos y estudian alternativas sin comprometer el equilibrio del plantel.

El mercado para Víctor Dávila se abrió en las últimas horas. Hasta tres equipos tocaron la puerta del América para explorar una cesión. La directiva recibió consultas formales y se mantiene abierta a escuchar, siempre bajo condiciones que protejan la inversión realizada.

🚨🦅 En las últimas horas Colo Colo, 1 equipo de la MLS y 1 más de Brasil mostraron fuerte interés por Víctor Dávila.



Los chilenos, quien más le quieren, ¿El problema? Su salida solo sería a cesión y qué América prácticamente cubriría el 100% del sueldo además de otras garantías… pic.twitter.com/WGfsaQqsCK — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 22, 2026

Entre los interesados, Colo-Colo encabeza la lista. Desde Chile existe el mayor empuje por concretar el préstamo, valorando el encaje deportivo del atacante y su impacto inmediato. El club albo considera que Dávila puede elevar su ofensiva en una temporada exigente.

Además del interés chileno, hay dos pretendientes adicionales. Uno pertenece a la Major League Soccer, donde el perfil del jugador resulta atractivo por ritmo y versatilidad. El otro proviene de Brasil, mercado competitivo que también observa con atención la posibilidad de un refuerzo a corto plazo.

Las tres propuestas coinciden en el formato: una cesión. Ahí surge el principal obstáculo, pues América debería cubrir la mayor parte del salario del futbolista, además de ofrecer garantías contractuales. Ese punto es central en la discusión interna, ya que condiciona la viabilidad financiera del movimiento.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Desde Coapa no descartan ninguna vía, pero tampoco aceleran. La intención es encontrar una solución que beneficie al club y al jugador, sin forzar una salida. América entiende que una cesión puede revalorizar al futbolista, aunque exige claridad en tiempos y responsabilidades económicas.

Por ahora, la postura de Dávila es desconocida. El atacante no ha definido públicamente si prioriza minutos inmediatos, estabilidad deportiva o un proyecto específico. Su decisión será determinante para destrabar conversaciones y orientar el destino, ya sea en Chile, Estados Unidos o Brasil.

Mientras tanto, el América mantiene el mercado abierto y la evaluación constante. Las próximas horas serán clave para medir el interés real y las condiciones finales. Si las cifras y el proyecto convencen, la salida a préstamo podría concretarse; de lo contrario, el club apostará por su continuidad.

