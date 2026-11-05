Yamal destrona a Mbappé y conquista un nuevo récord en la Champions League

Con apenas 19 años, Lamine Yamal consiguió superar una marca que pertenecía a Kylian Mbappé y se convirtió en el futbolista adolescente con más goles en la historia de la UEFA Champions League. Su tanto frente al Aston Villa no solamente contribuyó a una nueva victoria del FC Barcelona, sino que también le permitió establecer un registro que refleja su impacto desde su irrupción en la élite.

Después de aprovechar un error defensivo del equipo inglés, Yamal superó al arquero Zion Suzuki y alcanzó los 14 tantos en el certamen continental. De esta manera, dejó atrás los 13 que había conseguido Mbappé antes de cumplir 20 años y pasó a ocupar en solitario el primer lugar de esta clasificación histórica.

🚨 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Lamine Yamal is now the highest-scoring teenager in Champions League history, surpassing Kylian Mbappé. #fcblive #UCL ⭐ pic.twitter.com/Xz8rCuC5hA — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 3, 2026

Una marca que dejó atrás a Mbappé

La comparación con el delantero francés no es un dato menor. Mbappé había establecido una referencia importante durante sus primeras temporadas en el fútbol europeo, especialmente por su irrupción con el AS Mónaco y su posterior protagonismo en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, Yamal logró superar aquella cifra y todavía tiene margen para ampliar la diferencia.

El futbolista del Real Madrid acumula actualmente 72 goles en la comptencia europea, aunque su registro como adolescente quedó detenido en 13 conquistas. Por su parte, el español alcanzó los 14 tantos en apenas 37 partidos disputados.

Yamal, dueño de varios récords de precocidad

La nueva marca se suma a una extensa lista de registros que el delantero consiguió desde su debut. Yamal continúa siendo el jugador más joven en ser titular en un partido de Champions League, después de hacerlo con apenas 16 años y 83 días frente al Porto.

También se convirtió en el futbolista más joven en marcar y repartir una asistencia durante un mismo encuentro del torneo, además de establecer el récord de precocidad goleadora en una semifinal. Sus números antes de alcanzar la mayoría de edad futbolística también fueron destacados: consiguió cinco goles antes de cumplir 18 años y llegó a los 11 antes de celebrar su decimonoveno cumpleaños.

Un presente que confirma su evolución

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | NurPhoto/GettyImages

El récord llegó en medio de un gran comienzo de temporada para el campeón del mundo. En sus primeras 15 presentaciones oficiales, Yamal había registrado 13 goles y 11 asistencias, cifras que reflejan su creciente influencia en el funcionamiento ofensivo del conjunto de Hansi Flick.

Con 19 años y todavía varios meses por delante antes de cumplir los 20, Yamal ya consiguió superar una de las marcas que parecían reservadas para Mbappé. Su próximo desafío será seguir ampliando un registro que, por su edad y su proyección, todavía tiene mucho margen para crecer.

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