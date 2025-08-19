College Football HQ

Predicting each ACC football game in 2025, and every team's final record

College Football HQ locks in our final predictions for every ACC football game in 2025, and how each team in the conference is expected to finish.

James Parks

How every game on the ACC football schedule will finish in the 2025 season.
How every game on the ACC football schedule will finish in the 2025 season.
Last season, the ACC produced two College Football Playoff teams and very nearly turned out a third, and the conference is looking to get more teams in the national championship race heading into the 2025 season.

We count three teams in the ACC that have the potential to win nine games this season according to our game predictions, in addition to as many as six schools that might miss out on the bowl season completely.

Of course all eyes are on Bill Belichick, the man regarded as the most accomplished head coach in NFL history, who stunned the college football world by taking the job at North Carolina, and how well he’ll be able to turn this roster around in his NCAA debut.

What can we expect from the ACC this season? Here are our complete predictions for every game in the conference for the 2025 football season.

Pittsburgh

Duquesne (win), Central Michigan (win), at West Virginia (loss), Louisville (win), Boston College (win), at Florida State (loss), at Syracuse (loss), NC State (win), at Stanford (loss), Notre Dame (loss), at Georgia Tech (loss), Miami (loss)

Pitt prediction: 5-7 (3-5)

--

Boston College

Fordham (win), at Michigan State (loss), at Stanford (loss), Cal (win), at Pittsburgh (loss), Clemson (loss), UConn (win), at Louisville (loss), Notre Dame (loss), SMU (loss), Georgia Tech (loss), at Syracuse (loss)

Boston College prediction: 3-9 (1-7)

--

California

at Oregon State (win), Texas Southern (win), Minnesota (loss), at San Diego State (win), at Boston College (loss), Duke (loss), North Carolina (loss), at Virginia Tech (loss), Virginia (win), at Louisville (loss), at Stanford (win), SMU (loss)

California prediction: 5-7 (2-6)

--

Louisville

Eastern Kentucky (win), JMU (win), Bowling Green (win), at Pittsburgh (loss), Virginia (win), at Miami (loss), Boston College (win), at Virginia Tech (loss), Cal (win), Clemson (loss), at SMU (loss), Kentucky (win)

Louisville prediction: 7-5 (3-5)

--

Stanford

at Hawaii (win), at BYU (loss), Boston College (win), at Virginia (loss), San Jose State (win), at SMU (loss), Florida State (win), at Miami (loss), Pittsburgh (win), at North Carolina (loss), Cal (loss), Notre Dame (loss)

Stanford prediction: 5-7 (3-5)

--

Virginia

Coastal Carolina (win), at NC State (loss), William & Mary (win), Stanford (win), Florida State (loss), at Louisville (loss), Washington State (win), at North Carolina (loss), at Cal (loss), Wake Forest (loss), at Duke (loss), Virginia Tech (loss)

Virginia prediction: 4-8 (1-7)

--

Wake Forest

Kennesaw State (win), Western Carolina (win), NC State (loss), Georgia Tech (loss), at Virginia Tech (loss), at Oregon State (loss), SMU (loss), at Florida State (loss), at Virginia (win), North Carolina (loss), Delaware (win), at Duke (loss)

Wake Forest prediction: 4-8 (1-7)

--

Duke

Elon (win), Illinois (loss), at Tulane (win), NC State (win), at Syracuse (loss), at Cal (win), Georgia Tech (win), at Clemson (loss) at UConn (win), Virginia (win), at North Carolina (loss), Wake Forest (win)

Duke prediction: 8-4 (5-3)

--

Syracuse

Tennessee (loss), UConn (win), Colgate (win), at Clemson (loss), Duke (win), at SMU (loss), Pittsburgh (win), at Georgia Tech (loss), North Carolina (win), at Miami (loss), at Notre Dame (loss), Boston College (win)

Syracuse prediction: 6-6 (4-4)

--

NC State

ECU (win), Virginia (win), at Wake Forest (win), at Duke (loss), Virginia Tech (loss), Campbell (win), at Notre Dame (loss), at Pittsburgh (loss), Georgia Tech (win), at Miami (loss), Florida State (loss), North Carolina (win)

NC State prediction: 6-6 (3-5)

--

Virginia Tech

South Carolina (loss), Vanderbilt (win), Old Dominion (win), Wofford (win), at NC State (win), Wake Forest (win), at Georgia Tech (loss), Cal (win), Louisville (loss), at Florida State (loss), Miami (loss), at Virginia (win)

Virginia Tech prediction: 8-4 (5-3)

--

North Carolina

TCU (loss), at Charlotte (win), Richmond (win), at UCF (loss), Clemson (loss), at Cal (win), Virginia (win), at Syracuse (loss), Stanford (win), at Wake Forest (win), Duke (win), at NC State (loss)

North Carolina prediction: 7-5 (4-4)

--

Florida State

Alabama (loss), East Texas A&M (win), Kent State (win), at Virginia (win), Miami (loss), Pittsburgh (win), at Stanford (loss), Wake Forest (win), at Clemson (loss), Virginia Tech (win), at NC State (win), at Florida (loss)

Florida State prediction: 7-5 (5-3)

--

Georgia Tech

at Colorado (win), Gardner Webb (win), Clemson (loss), Temple (win), at Wake Forest (win), Virginia Tech (win), at Duke (loss), Syracuse (win), at NC State (loss), at Boston College (win), Pittsburgh (win), Georgia (loss)

Georgia Tech prediction: 8-4 (5-3)

--

SMU

East Texas A&M (win), Baylor (loss), at Missouri State (win), at TCU (loss), Syracuse (win), Stanford (win), at Clemson (loss), at Wake Forest (win), Miami (win), at Boston College (win), Louisville (win), at Cal (win)

SMU prediction: 9-3 (6-2)

--

Miami

Notre Dame (win), Bethune Cookman (win), USF (win), Florida (loss), at Florida State (win), Louisville (win), Stanford (win), at SMU (loss), Syracuse (win), NC State (win), at Virginia Tech (win), at Pittsburgh (win)

Miami prediction: 10-2 (7-1)

--

Clemson

LSU (win), Troy (win), at Georgia Tech (win), Syracuse (win), at North Carolina (win), at Boston College (win), SMU (win), Duke (win), Florida State (win), at Louisville (win), Furman (win), South Carolina (loss)

Clemson prediction: 11-1 (8-0)

--

JAMES PARKS

James Parks is the founder and publisher of College Football HQ. He has covered football for a decade, previously managing several team sites and publishing national content for 247Sports.com for five years. His work has also been published on CBSSports.com. He founded College Football HQ in 2020, and the site joined the Sports Illustrated Fannation Network in 2022 and the On SI network in 2024.

