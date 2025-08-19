Predicting each ACC football game in 2025, and every team's final record
Last season, the ACC produced two College Football Playoff teams and very nearly turned out a third, and the conference is looking to get more teams in the national championship race heading into the 2025 season.
We count three teams in the ACC that have the potential to win nine games this season according to our game predictions, in addition to as many as six schools that might miss out on the bowl season completely.
Of course all eyes are on Bill Belichick, the man regarded as the most accomplished head coach in NFL history, who stunned the college football world by taking the job at North Carolina, and how well he’ll be able to turn this roster around in his NCAA debut.
What can we expect from the ACC this season? Here are our complete predictions for every game in the conference for the 2025 football season.
Pittsburgh
Duquesne (win), Central Michigan (win), at West Virginia (loss), Louisville (win), Boston College (win), at Florida State (loss), at Syracuse (loss), NC State (win), at Stanford (loss), Notre Dame (loss), at Georgia Tech (loss), Miami (loss)
Pitt prediction: 5-7 (3-5)
--
Boston College
Fordham (win), at Michigan State (loss), at Stanford (loss), Cal (win), at Pittsburgh (loss), Clemson (loss), UConn (win), at Louisville (loss), Notre Dame (loss), SMU (loss), Georgia Tech (loss), at Syracuse (loss)
Boston College prediction: 3-9 (1-7)
--
California
at Oregon State (win), Texas Southern (win), Minnesota (loss), at San Diego State (win), at Boston College (loss), Duke (loss), North Carolina (loss), at Virginia Tech (loss), Virginia (win), at Louisville (loss), at Stanford (win), SMU (loss)
California prediction: 5-7 (2-6)
--
Louisville
Eastern Kentucky (win), JMU (win), Bowling Green (win), at Pittsburgh (loss), Virginia (win), at Miami (loss), Boston College (win), at Virginia Tech (loss), Cal (win), Clemson (loss), at SMU (loss), Kentucky (win)
Louisville prediction: 7-5 (3-5)
--
Stanford
at Hawaii (win), at BYU (loss), Boston College (win), at Virginia (loss), San Jose State (win), at SMU (loss), Florida State (win), at Miami (loss), Pittsburgh (win), at North Carolina (loss), Cal (loss), Notre Dame (loss)
Stanford prediction: 5-7 (3-5)
--
Virginia
Coastal Carolina (win), at NC State (loss), William & Mary (win), Stanford (win), Florida State (loss), at Louisville (loss), Washington State (win), at North Carolina (loss), at Cal (loss), Wake Forest (loss), at Duke (loss), Virginia Tech (loss)
Virginia prediction: 4-8 (1-7)
--
Wake Forest
Kennesaw State (win), Western Carolina (win), NC State (loss), Georgia Tech (loss), at Virginia Tech (loss), at Oregon State (loss), SMU (loss), at Florida State (loss), at Virginia (win), North Carolina (loss), Delaware (win), at Duke (loss)
Wake Forest prediction: 4-8 (1-7)
--
Duke
Elon (win), Illinois (loss), at Tulane (win), NC State (win), at Syracuse (loss), at Cal (win), Georgia Tech (win), at Clemson (loss) at UConn (win), Virginia (win), at North Carolina (loss), Wake Forest (win)
Duke prediction: 8-4 (5-3)
--
Syracuse
Tennessee (loss), UConn (win), Colgate (win), at Clemson (loss), Duke (win), at SMU (loss), Pittsburgh (win), at Georgia Tech (loss), North Carolina (win), at Miami (loss), at Notre Dame (loss), Boston College (win)
Syracuse prediction: 6-6 (4-4)
--
NC State
ECU (win), Virginia (win), at Wake Forest (win), at Duke (loss), Virginia Tech (loss), Campbell (win), at Notre Dame (loss), at Pittsburgh (loss), Georgia Tech (win), at Miami (loss), Florida State (loss), North Carolina (win)
NC State prediction: 6-6 (3-5)
--
Virginia Tech
South Carolina (loss), Vanderbilt (win), Old Dominion (win), Wofford (win), at NC State (win), Wake Forest (win), at Georgia Tech (loss), Cal (win), Louisville (loss), at Florida State (loss), Miami (loss), at Virginia (win)
Virginia Tech prediction: 8-4 (5-3)
--
North Carolina
TCU (loss), at Charlotte (win), Richmond (win), at UCF (loss), Clemson (loss), at Cal (win), Virginia (win), at Syracuse (loss), Stanford (win), at Wake Forest (win), Duke (win), at NC State (loss)
North Carolina prediction: 7-5 (4-4)
--
Florida State
Alabama (loss), East Texas A&M (win), Kent State (win), at Virginia (win), Miami (loss), Pittsburgh (win), at Stanford (loss), Wake Forest (win), at Clemson (loss), Virginia Tech (win), at NC State (win), at Florida (loss)
Florida State prediction: 7-5 (5-3)
--
Georgia Tech
at Colorado (win), Gardner Webb (win), Clemson (loss), Temple (win), at Wake Forest (win), Virginia Tech (win), at Duke (loss), Syracuse (win), at NC State (loss), at Boston College (win), Pittsburgh (win), Georgia (loss)
Georgia Tech prediction: 8-4 (5-3)
--
SMU
East Texas A&M (win), Baylor (loss), at Missouri State (win), at TCU (loss), Syracuse (win), Stanford (win), at Clemson (loss), at Wake Forest (win), Miami (win), at Boston College (win), Louisville (win), at Cal (win)
SMU prediction: 9-3 (6-2)
--
Miami
Notre Dame (win), Bethune Cookman (win), USF (win), Florida (loss), at Florida State (win), Louisville (win), Stanford (win), at SMU (loss), Syracuse (win), NC State (win), at Virginia Tech (win), at Pittsburgh (win)
Miami prediction: 10-2 (7-1)
--
Clemson
LSU (win), Troy (win), at Georgia Tech (win), Syracuse (win), at North Carolina (win), at Boston College (win), SMU (win), Duke (win), Florida State (win), at Louisville (win), Furman (win), South Carolina (loss)
Clemson prediction: 11-1 (8-0)
--