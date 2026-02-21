2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Feb. 21, 2026
Like the boys, the girls are coming down the wire, too. We will be going over each state tournament closely as we tighten up our Girls Rankings for the purpose of producing a final report for the high school season.
As we’ve stated before, on the other side of the campaign, any girls removed due to inactivity will be added back in at whatever weight they return at.
Uncertainty Remains as The Season Winds Down
We can’t say with certainty how we expect many of these states to play out. Eventually, we will have a greater handle on the scene as we do with the boys.
But typically, the higher ranked wrestlers don’t get challenged a lot on the local level, so in theory, the biggest changes occurring to the rankings will be from removing more folks who don’t appear at their state tournament.
Who do we kid though? Our coverage of Texas’ state tournament revealed some wild results regarding the rankings that caused some girls to disappear, and others to emerge.
We expect more of the same down the stretch from all over the country.
Feel free to send information to billybwrestling@yahoo.com.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
- 115: Taylor Whiting (Lena, WI) SR
- 120: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 125: Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
- 130: Carley Graber (Northfield, MN) SR
- 135: Landri Von Gonten (The Woodlands, TX) JR
- 140: Kaylee James (Carthage, MO) SO
- 145: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
3-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
4-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
5-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
6-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
7-Mia Hernandez (Colony, CA)
8-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
9-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
10-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
11-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
12-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
13-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA)
14-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
15-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
16-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
17-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
18-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
19-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
20-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
21-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
22-Serra Akyali (Phillips Academy, MA)
23-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
24-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
25-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
26-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR
27-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
28-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
29-Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR
30-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
HM:
Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
Noah Kovach (Azle, TX) JR
Chelsea Dressler (Nazareth, PA) JR
Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
Lottie Durant (Broad Run, VA)
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
3-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
4-Ava Fodera (Poway, CA) SR
5-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
6-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
7-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
8-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
9-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
10-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
11-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
12-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
13-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
14-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
15-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
16-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
17-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
18-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
19-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
20-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
21-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
22-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
23-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
24-Kyler Menza (Washington, WA) SR
25-Emily Beltran (Katy, TX) SR
26-Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) FR
27-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
28-Finley Fourspring (Corry, PA) SO
29-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
30-Makayla Smith (Northern York, PA) SO
HM:
Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
Olivia Polansky (Choate Rosemary Hall, CT) SO
110-Pounds
1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
8-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
9-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
10-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
11-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
12-Addison Morse (Harrah, OK) SR
13-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
14-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
15-Sky Ramos (Moanalua, HI)
16-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
17-Violet Diaz (Denver, IA) JR
18-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
19-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
20-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
21-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
22-Lauren Watson (Ankeny, IA) JR
23-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
24-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
25-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
26-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
27-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
28-Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
29-Leila Witzerman (Peninsula, CA)
30-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
HM:
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Aumunique Mills (Mill Creek, GA) FR
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
3-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
4-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
5-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
6-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) SO
7-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
8-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
9-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
10-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
11-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO
12-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
13-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
14-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
15-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
16-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
17-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
18-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
19-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
20-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
21-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
22-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
23-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
24-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
25-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
26-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
27-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
28-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
29-Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
30-Iris Reitz (Redbank, PA)
HM:
Maya Alvarado (Freedom, FL) SO
Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
120-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
3-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
5-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
6-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
7-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SE
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
10-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
11-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
12-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
13-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
14-Cami Leng (Marysville, OH) JR
15-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
16-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
17-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
18-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
19-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
20-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
21-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
22-Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
23-Charli Raymond (Simley, MN) JR
24-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
25-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
26-Irini Poka (San Clemente, CA) JR
27-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
28-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
29-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
30-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
HM:
Presley Beard (Derby, KS) FR
Princessstorm Woody (Trenton Local, NJ) SR
Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
125-Pounds
1-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
2-Me’Kala James (Central, CA) JR
3-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
4-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
5-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
6-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
7-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
8-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
9-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
10-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
11-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
12-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
13-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
14-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
15-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
16-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
17-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
18-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
19-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
20-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
21-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
22-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
23-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
24-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
25-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
26-Callie Hess (Benton Area, PA) SR
27-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
28-Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
29-Finley Evjen (Canton, SD) FR
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
4-Willow White (South Dade, FL) SR
5-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
6-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
7-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
8-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
9-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
10-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
11-Madison Black (Newbury Park, CA)
12-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
13-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
14-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
15-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
16-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
17-Kit Alasker (Waunakee, WI)
18-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
19-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
20-Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
21-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
22-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
23-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
24-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
25-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
26-Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) SO
27-Haley Pitts (Katy, TX) SR
28-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
29-Scout Puryear (Willard, MO) FR
30-Addison Harkins (Nixa, MO) SR
HM:
Dru Turner (Hinton, OK) SR
Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR
Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
Anna Dux (Rogers, AR) SR
Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
3-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
4-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
5-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
6-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
7-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
8-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
9-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
10-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
11-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
12-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
13-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
14-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
15-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
16-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
17-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
18-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
19-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
20-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
21-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
22-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
23-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
24-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
25-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
26-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
27-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
28-Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
29-Ava Turner (Preston, WV) SO
30-Loyalty Lockett (Stillwater, OK) SO
HM:
Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
140-Pounds
1-Kaylee James (Carthage, MO) SO
2-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
3-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
4-Alexis Lazar (Brighton, MI) JR
5-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
6-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
7-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
8-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
9-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
10-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
11-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
12-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
13-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
14-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
15-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
16-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
17-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
18-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
19-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
20-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
21-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
22-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
23-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
24-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
25-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
26-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
3-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
4-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
5-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
6-Faith Bane (New Bern, NC) SR
7-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
8-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
9-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
10-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
11-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
12-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
13-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
14-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
15-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
16-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
17-Persephone Puz (Vashon Island, WA)
18-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
19-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
20-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
21-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
22-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
23-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
24-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
25-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
26-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
27-Mira Richardson (Eureka, MO) SR
28-Lean Corry (Collinsville, IL) JR
29-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
30-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
5-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
6-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
7-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
8-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
9-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
10-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
11-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
12-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
13-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
14-Greta Brus (Davenport, IA) SR
15-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
16-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
17-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
18-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
19-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
20-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
21-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
22-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
23-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
24-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
25-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
26-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
27-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
28-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
29-Eva Garcia (Marina, CA) JR
30-Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
HM:
Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
5-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
6-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
7-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
8-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
9-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
10-Ana Simon (Decorah, IA) SR
11-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
12-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
13-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
14-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
15-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
16-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
17-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA)
18-Payton Traynor (Johnston, IA)
19-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
20-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
21-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
22-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
23-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
24-Chloe Gatrost (Centennial, AZ)
25-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
26-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
27-Molly Olague (Skyline, ID) JR
28-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
29-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
30-Tiffany Bell (Orange Vista, CA)
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
5-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
6-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
7-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
8-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
9-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
10-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
11-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
12-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
13-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
14-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
15-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
16-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
17-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
18-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
19-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
20-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
21-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
22-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
23-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
24-Bryn Schmidt (New London, WI) FR
25-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
26-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
27-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
28-Brook West (Comanche, OK) SR
29-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
30-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
HM:
Mackenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
Megan Weil (Burns, OR) SO
Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
Emily Rodriguez (Nyack, NY) SR
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
12-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
13-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
14-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
15-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
16-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
17-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
18-Anna Bozanic (Liberty, CA) SR
19-Mariah Nunez (Palm Desert, CA)
20-Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
21-Katherine Luna (Downey, CA) SR
22-Charley Timms (Reed, NV) JR
23-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
24-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
25-Mekialla Mauvais (Freedom, FL)
26-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
27-Sandra Takara (Buena Vista, NE) JR
28-Eden Hach (Watertown, SD) JR
29-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
30-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
HM:
Molly Marty (Olathe North, KS) JR
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
Abigail Lacy (Oologah, OK) SO