Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 18, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Colorado high school football playoffs

Ben Dagg

Colorado High School Football playoffs
Colorado High School Football playoffs

The 2025 Colorado high school football playoffs continue on Friday, November 21 with six games in the Third Round.

High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.

CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)

Semi Final Round

No. 4 Peetz vs. No. 1 Idalia - 11/21 at 7:00 p.m.

No. 2 Stratton vs. No. 3 Cheyenne Wells - 11/21 at 7:00 p.m.

CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 4 Sanford vs. No. 1 Akron - 11/22 at 1:00 p.m.

No. 2 Haxtun vs. No. 3 McClave - 11/22 at 1:00 p.m.

CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 4 Centauri vs. No. 1 Buena Vista - 11/22 at 2:00 p.m.

No. 6 Wray vs. No. 2 Limon - 11/22 at 2:00 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 4 Elizabeth vs. No. 9 Eaton - 11/22 at 1 p.m.

No. 3 The Classical Academy vs. No. 2 Wellington Middle-High School - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Second Round

No. 9 Pueblo South vs. No. 1 Windsor - 11/22 at 1 p.m.

No. 5 Holy Family vs. No. 4 Mead - 11/22 at 1 p.m.

No. 6 Roosevelt vs. No. 3 Palisade - 11/22 at 1 p.m.

No. 2 Pomona vs. No. 10 Lutheran - 11/22 at 11:30 a.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Third Round

No. 8 Pueblo West vs. No. 1 Dakota Ridge - 11/21 at 1 p.m.

No. 5 Heritage vs. No. 4 Durango - 11/21 at 1 p.m.

No. 7 Monarch vs. No. 2 Montrose - 11/21 at 1 p.m.

No. 6 Broomfield vs. No. 3 Palmer Ridge - 11/21 at 1 p.m.

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

Third Round

No. 8 Fairview vs. No. 1 Cherry Creek - 11/22 at 1 p.m.

No. 5 Valor Christian vs. No. 4 Legend - 11/22 at 1 p.m.

No. 10 Mullen vs. No. 2 Ralston Valley - 11/22 at 3 p.m.

No. 6 Arvada West vs. No. 3 Mountain Vista - 11/22 at 1 p.m.

