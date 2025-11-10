High School

Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 10, 2025

 Get every bracket and matchup in the 2025 Kansas high school football playoffs

Brady Twombly

The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 14 with 36 games in the Sectional Round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.

Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 10, 2025

Class 6-Player Bracket (select to view bracket)

Sectional Round

No. 1 Peabody-Burns vs. No. 8 Tescott - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 4 Cunningham vs. No. 12 Otis-Bison - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 2 South Barber vs. No. 10 Pawnee Heights - 11/14 at 6 p.m. CST

No. 3 Weskan vs. No. 6 Ingalls - 11/14 at 6 p.m. CST

Class 8-Player DI Bracket

Sectional Round

No. 8E Sylvan-Lucas vs. No. 5E Little River - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 2E Ell-Saline vs. No. 3E Lincoln - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 1W South Central vs. No. 5W Wichita County - 11/14 at 6 p.m. CST

No. 2W Trego vs. No. 3W Hill City - 11/14 at 7 p.m. CST

Class 8-Player DII Bracket

Sectional Round

No. 9E Frankfort vs. No. 5E Axtell - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 2E Hanover vs. No. 3E Linn - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 1W Central Christian vs. No. 4W Victoria - 11/14 at 7 p.m. CST

No. 7W Hodgeman County vs. No. 14W Wallace County - 11/14 at 6 p.m. CST

Class 1A Bracket

Sectional Round

No. 4 Rossville vs. No. 1 St. Mary's-Colgan - 11/14 at 6:00 p.m.

No. 6 Riverside [Wathena/Elwood] vs. No. 2 Jackson Heights - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 5 Trinity vs. No. 1 Sterling - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 6 Moundridge vs. No. 2 Smith Center - 11/14 at 7:00 p.m.

Class 2A Bracket

Sectional Round

No. 5 Sabetha vs. No. 1 Nemaha Central - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 6 Osage City vs. No. 2 Caney Valley - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 4 Phillipsburg vs. No. 1 Southeast of Saline - 11/14 at 6:00 p.m.

No. 3 Garden Plain vs. No. 2 Hoisington - 11/14 at 7:00 p.m.

Class 3A Bracket

Sectional Round

No. 5 Jefferson West vs. No. 1 Hayden - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 11 Holton vs. No. 2 Santa Fe Trail - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 4 Pratt vs. No. 1 Andale - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 6 Cheney vs. No. 2 Rock Creek - 11/14 at 6:00 p.m.

Class 4A Bracket

Sectional Round

No. 13 Bishop Miege vs. No. 1 Eudora - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 3 Ottawa vs. No. 2 Labette County - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 4 Wellington vs. No. 1 Kapaun Mt. Carmel - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 3 Wamego vs. No. 10 Augusta - 11/14 at 7:00 p.m.

Class 5A Bracket

Sectional Round

No. 5 Leavenworth vs. No. 1 Basehor-Linwood - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 6 St. James Academy vs. No. 7 Mill Valley - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 5 Hays vs. No. 1 Great Bend - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 14 South vs. No. 2 Central - 11/14 at 7:00 p.m.

Class 6A Bracket

Sectional Round

No. 4 Northwest vs. No. 1 Olathe West - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 3 Shawnee Mission Northwest vs. No. 2 Gardner-Edgerton - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 4 Manhattan vs. No. 1 Maize - 11/14 at 7:00 p.m.

No. 6 Derby vs. No. 2 Northwest - 11/14 at 7:00 p.m.

More Football Coverage from High School on SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/Kansas