Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 10, 2025
The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 14 with 36 games in the Sectional Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.
Class 6-Player Bracket (select to view bracket)
Sectional Round
No. 1 Peabody-Burns vs. No. 8 Tescott - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 4 Cunningham vs. No. 12 Otis-Bison - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 2 South Barber vs. No. 10 Pawnee Heights - 11/14 at 6 p.m. CST
No. 3 Weskan vs. No. 6 Ingalls - 11/14 at 6 p.m. CST
Class 8-Player DI Bracket
Sectional Round
No. 8E Sylvan-Lucas vs. No. 5E Little River - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 2E Ell-Saline vs. No. 3E Lincoln - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 1W South Central vs. No. 5W Wichita County - 11/14 at 6 p.m. CST
No. 2W Trego vs. No. 3W Hill City - 11/14 at 7 p.m. CST
Class 8-Player DII Bracket
Sectional Round
No. 9E Frankfort vs. No. 5E Axtell - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 2E Hanover vs. No. 3E Linn - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 1W Central Christian vs. No. 4W Victoria - 11/14 at 7 p.m. CST
No. 7W Hodgeman County vs. No. 14W Wallace County - 11/14 at 6 p.m. CST
Class 1A Bracket
Sectional Round
No. 4 Rossville vs. No. 1 St. Mary's-Colgan - 11/14 at 6:00 p.m.
No. 6 Riverside [Wathena/Elwood] vs. No. 2 Jackson Heights - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 5 Trinity vs. No. 1 Sterling - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 6 Moundridge vs. No. 2 Smith Center - 11/14 at 7:00 p.m.
Class 2A Bracket
Sectional Round
No. 5 Sabetha vs. No. 1 Nemaha Central - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 6 Osage City vs. No. 2 Caney Valley - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 4 Phillipsburg vs. No. 1 Southeast of Saline - 11/14 at 6:00 p.m.
No. 3 Garden Plain vs. No. 2 Hoisington - 11/14 at 7:00 p.m.
Class 3A Bracket
Sectional Round
No. 5 Jefferson West vs. No. 1 Hayden - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 11 Holton vs. No. 2 Santa Fe Trail - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 4 Pratt vs. No. 1 Andale - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 6 Cheney vs. No. 2 Rock Creek - 11/14 at 6:00 p.m.
Class 4A Bracket
Sectional Round
No. 13 Bishop Miege vs. No. 1 Eudora - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 3 Ottawa vs. No. 2 Labette County - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 4 Wellington vs. No. 1 Kapaun Mt. Carmel - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 3 Wamego vs. No. 10 Augusta - 11/14 at 7:00 p.m.
Class 5A Bracket
Sectional Round
No. 5 Leavenworth vs. No. 1 Basehor-Linwood - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 6 St. James Academy vs. No. 7 Mill Valley - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 5 Hays vs. No. 1 Great Bend - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 14 South vs. No. 2 Central - 11/14 at 7:00 p.m.
Class 6A Bracket
Sectional Round
No. 4 Northwest vs. No. 1 Olathe West - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 3 Shawnee Mission Northwest vs. No. 2 Gardner-Edgerton - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 4 Manhattan vs. No. 1 Maize - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 6 Derby vs. No. 2 Northwest - 11/14 at 7:00 p.m.