Arkansas High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (AAA) - March 1, 2026

Shiloh Christian vs Gravette from Jan. 22, 2026
The 2026 Arkansas high school boys basketball state championships begin on Tuesday, March 3.

High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 12-14 at Bank OZK Arena in Hot Springs.

Class 1A State Championships

2026 Arkansas (AAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket   (select to view full bracket details)

All Games at Lafayette County

Tuesday, March 3
Brinkley vs Nevada - 2:30pm CST

Tuesday, March 3
Kirby vs Clarendon - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
Scranton vs Earle - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Crowley's Ridge Academy vs Lead Hill - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
County Line vs Marked Tree - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Concord vs Jasper - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Bradford vs Lafayette County - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Blevins vs Dermott - 5:30pm CST

Class 2A State Championships

2026 Arkansas (AAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket

All games at Poyen

Tuesday, March 3
Tuckerman vs Hampton - 2:30pm CST

Tuesday, March 3
Woodlawn vs East Poinsett County - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
White County Central vs Hector - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
England vs Life Way Christian - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
Mountainburg vs Barton - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Westside - Johnson County vs Mt. Vernon-Enola - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Sloan-Hendrix vs Poyen - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Junction City vs Izard County - 5:30pm CST

Class 3A State Championships

2026 Arkansas (AAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket

All games at Osceola

Tuesday, March 3
Lamar vs Riverview - 2:30pm CST

Tuesday, March 3
Harmony Grove vs Subiaco Academy - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
Rivercrest vs DeWitt - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Bergman vs McGehee - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
Lakeside vs Newport - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Drew Central vs Osceola - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Paris vs Rose Bud - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Harding Academy vs Providence Academy - 5:30pm CST

Class 4A State Championships

2026 Arkansas (AAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket

All games at Morrilton

Tuesday, March 3
Dardanelle vs Brookland - 2:30pm CST

Tuesday, March 3
Gosnell vs Shiloh Christian - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
Morrilton vs Magnolia - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Nashville vs Hall - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
Fountain Lake vs Star City - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Watson Chapel vs Mills University - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Forrest City vs Ozark - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Pottsville vs Blytheville - 5:30pm CST

Class 5A State Championship

2026 Arkansas (AAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket

All games at Farmington

Tuesday, March 3
Nettleton vs Farmington - 2:30pm CST

Tuesday, March 3
Van Buren vs Marion - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
Maumelle vs Benton - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Hot Springs vs Little Rock Christian Academy - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
Greenbrier vs Sheridan - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Arkansas vs Parkview - 2:30pm CST

Thursday, March 5
Mountain Home vs Greene County Tech - 2:30pm CST

Thursday, March 5
West Memphis vs Alma - 5:30pm CST

Class 6A State Championship

2026 Arkansas (AAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket

All games at Bryant

Tuesday, March 3
Bentonville vs Central - 5:30pm CST

Tuesday, March 3
Little Rock Southwest vs Bentonville West - 8:30pm CST

Wednesday, March 4
Conway vs Springdale - 5:30pm CST

Wednesday, March 4
Rogers vs Jonesboro - 8:30pm CST

