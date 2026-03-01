Arkansas High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (AAA) - March 1, 2026
The 2026 Arkansas high school boys basketball state championships begin on Tuesday, March 3.
High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 12-14 at Bank OZK Arena in Hot Springs.
Class 1A State Championships
2026 Arkansas (AAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
All Games at Lafayette County
Tuesday, March 3
Brinkley vs Nevada - 2:30pm CST
Tuesday, March 3
Kirby vs Clarendon - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
Scranton vs Earle - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Crowley's Ridge Academy vs Lead Hill - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
County Line vs Marked Tree - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Concord vs Jasper - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Bradford vs Lafayette County - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Blevins vs Dermott - 5:30pm CST
Class 2A State Championships
2026 Arkansas (AAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket
All games at Poyen
Tuesday, March 3
Tuckerman vs Hampton - 2:30pm CST
Tuesday, March 3
Woodlawn vs East Poinsett County - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
White County Central vs Hector - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
England vs Life Way Christian - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
Mountainburg vs Barton - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Westside - Johnson County vs Mt. Vernon-Enola - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Sloan-Hendrix vs Poyen - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Junction City vs Izard County - 5:30pm CST
Class 3A State Championships
2026 Arkansas (AAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket
All games at Osceola
Tuesday, March 3
Lamar vs Riverview - 2:30pm CST
Tuesday, March 3
Harmony Grove vs Subiaco Academy - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
Rivercrest vs DeWitt - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Bergman vs McGehee - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
Lakeside vs Newport - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Drew Central vs Osceola - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Paris vs Rose Bud - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Harding Academy vs Providence Academy - 5:30pm CST
Class 4A State Championships
2026 Arkansas (AAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket
All games at Morrilton
Tuesday, March 3
Dardanelle vs Brookland - 2:30pm CST
Tuesday, March 3
Gosnell vs Shiloh Christian - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
Morrilton vs Magnolia - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Nashville vs Hall - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
Fountain Lake vs Star City - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Watson Chapel vs Mills University - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Forrest City vs Ozark - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Pottsville vs Blytheville - 5:30pm CST
Class 5A State Championship
2026 Arkansas (AAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
All games at Farmington
Tuesday, March 3
Nettleton vs Farmington - 2:30pm CST
Tuesday, March 3
Van Buren vs Marion - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
Maumelle vs Benton - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Hot Springs vs Little Rock Christian Academy - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
Greenbrier vs Sheridan - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Arkansas vs Parkview - 2:30pm CST
Thursday, March 5
Mountain Home vs Greene County Tech - 2:30pm CST
Thursday, March 5
West Memphis vs Alma - 5:30pm CST
Class 6A State Championship
2026 Arkansas (AAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket
All games at Bryant
Tuesday, March 3
Bentonville vs Central - 5:30pm CST
Tuesday, March 3
Little Rock Southwest vs Bentonville West - 8:30pm CST
Wednesday, March 4
Conway vs Springdale - 5:30pm CST
Wednesday, March 4
Rogers vs Jonesboro - 8:30pm CST
