Louisiana (LHSAA) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 24, 2025
The 2025 Louisiana high school football playoffs began on Thursday, November 13.
High School On SI has brackets for every Class in the LHSAA high school football playoffs.
The LHSAA playoffs culminate with the state championships on December 13 in the Caesars Superdome.
2025 Louisiana (LHSAA) Division I Select Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Edna Karr vs. No. 8 Evangel Christian Academy - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 4 Catholic-B.R. vs. No. 5 Alexandria - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 3 St. Augustine vs. No. 11 Archbishop Rummel - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 2 Teurlings Catholic vs. No. 7 John Curtis Christian - 11/29 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division II Select Football Bracket
No. 1 St. Charles Catholic vs. No. 8 E.D. White - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 4 University Lab vs. No. 5 Madison Prep - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 3 Lake Charles College Prep vs. No. 6 Vandebilt Catholic - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 2 Loyola College Prep vs. No. 7 Archbishop Shaw - 11/27 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division III Select Football Bracket
No. 1 Lafayette Christian Academy vs. No. 9 Catholic - N.I. - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 4 Newman vs. No. 5 Dunham - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 3 Jewel Sumner vs. No. 6 Calvary Baptist Academy - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 2 Notre Dame vs. No. 7 Lafayette Renaissance Charter Academy - 11/29 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division IV Select Football Bracket
No. 1 Westminster Christian Academy - Lafayette vs. No. 9 St. Edmund - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 4 Catholic of Pointe Coupee vs. No. 5 Ascension Catholic - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 3 Hamilton Christian vs. No. 6 Ascension Episcopal - 11/27 at 7 p.m. CT
No. 2 Riverside Academy vs. No. 7 Ouachita Christian - 11/27 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division I Non-Select Football Bracket
No. 1 Ruston vs. No. 8 Southside - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 5 Central vs. No. 13 Zachary - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 6 Parkway vs. No. 14 Ouachita Parish - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 2 Neville vs. No. 26 Barbe - 11/29 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division II Non-Select Football Bracket
No. 1 North DeSoto vs. No. 8 Franklinton - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 5 Plaquemine vs. No. 13 Cecilia - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 3 Belle Chasse vs. No. 11 West Feliciana - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 2 Iowa vs. No. 10 Lutcher - 11/29 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division III Non-Select Football Bracket
No. 1 Jena vs. No. 8 Mansfield - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 4 Kinder vs. No. 12 Union Parish - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 3 St. James vs. No. 6 Oak Grove - 11/29 at 7 p.m. CT
No. 2 Sterlington vs. No. 7 Loreauville - 11/29 at 7 p.m. CT
2025 Louisiana (LHSAA) Division IV Non-Select Football Bracket
No. 1 Haynesville vs. No. 9 Jonesboro-Hodge - 11/27 at 7:00 p.m. CT
No. 4 Jeanerette vs. No. 5 Logansport - 11/27 at 7:00 p.m. CT
No. 3 South Plaquemines vs. No. 6 North Iberville - 11/27 at 7:00 p.m. CT
No. 2 Mangham vs. No. 7 East Feliciana - 11/27 at 7:00 p.m. CT
