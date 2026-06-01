Top 25 Baltimore-DMV Girls High School Lacrosse Rankings - June 1, 2026
After ending Mountain View’s bid for a perfect season, Battlefield (Va.) debuts in the latest High School On SI Baltimore-DMV girls lacrosse Top 25 rankings.
The Bobcats (17-2 overall) routed then-No. 23 Mountain View in the Virginia Class 6 Region B title game. Battlefield, No. 25 in this week’s rankings, will play Westfield (Va.) or James Madison (Va.) in the state quarterfinals this weekend.
Maryvale Prep (Md.) remains No. 1 in the DMV Top 25 followed by Our Lady of Good Counsel (Md.), Manchester Valley (Md.), Saint Stephen’s & Saint Agnes (Va.) and McDonogh School (Md.)
Here’s this week’s High School On SI Baltimore-DMV Girls Lacrosse Top 25:
1. MARYVALE PREP (Md.)
Record: 19-0
Previous rank: No. 1
SEASON COMPLETE - INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION OF MARYLAND (IAAM) A CONFERENCE CHAMPION
2. OUR LADY OF GOOD COUNSEL (Md.)
Record: 18-2
Previous rank: No. 2
SEASON COMPLETE - WASHINGTON CATHOLIC ATHLETIC CONFERENCE (WCAC) CHAMPION
3. MANCHESTER VALLEY (Md.)
Record: 19-0
Previous rank: No. 3
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE & CARROLL COUNTY (MD) ATHLETIC LEAGUE CHAMPION
4. SAINT STEPHEN’S & SAINT AGNES SCHOOL (Va.)
Record: 25-1
Previous rank: No. 4
SEASON COMPLETE - INDEPENDENT SCHOOL LEAGUE (ISL) AA DIVISION & VIRGINIA INDEPENDENT SCHOOLS ATHLETIC ASSOCIATION (VISAA) DIVISION I CHAMPION
5. MCDONOGH SCHOOL (Md.)
Record: 13-4
Previous rank: No. 5
SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE FINALIST
6. NOTRE DAME PREP (Md.)
Record: 11-8
Previous rank: No. 6
SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST
7. STONE RIDGE SCHOOL OF THE SACRED HEART (Md.)
Record: 15-9
Previous rank: No. 7
SEASON COMPLETE - ISL AA DIVISION FINALIST
8. ST. PAUL’S SCHOOL (Md.)
Record: 7-9
Previous rank: No. 8
SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST
9. ARCHBISHOP SPALDING (Md.)
Record: 8-7
Previous rank: No. 9
SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST
10. SAINT MARY’S (Md.)
Record: 15-4
Previous rank: No. 10
SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST
11. GEORGETOWN VISITATION PREP (D.C.)
Record: 11-7
Previous rank: No. 11
SEASON COMPLETE - DISTRICT OF COLUMBIA STATE ATHLETIC ASSOCIATION (DCSAA) CHAMPION & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST
12. SAINT PAUL VI CATHOLIC (Va.)
Record: 12-10
Previous rank: No. 12
SEASON COMPLETE - WCAC FINALIST & VISAA DIVISION I SEMIFINALIST
13. ST. JOHN’S COLLEGE (D.C.)
Record: 11-10
Previous rank: No. 13
SEASON COMPLETE - DCSAA FINALIST & WCAC SEMIFINALIST
14. SEVERN SCHOOL (Md.)
Record: 7-8
Previous rank: No. 14
SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE QUARTERFINALIST
15. POTOMAC SCHOOL (Va.)
Record: 12-9
Previous rank: No. 15
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST
16. ROLAND PARK COUNTRY SCHOOL (Md.)
Record: 8-11
Previous rank: No. 16
SEASON COMPLETE
17. SEVERNA PARK (Md.)
Record: 15-4
Previous rank: No. 17
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A & ANNE ARUNDEL COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION
18. MARRIOTTS RIDGE (Md.)
Record: 15-5
Previous rank: No. 18
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A STATE FINALIST & HOWARD COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION
19. URBANA (Md.)
Record: 13-4
Previous rank: No. 19
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 4A STATE CHAMPION
20. GLENELG (Md.)
Record: 12-6
Previous rank: No. 20
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE SEMIFINALIST
21. GLENELG COUNTRY SCHOOL (Md.)
Record: 7-9
Previous rank: No. 21
SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST
22. CENTENNIAL (Md.)
Record: 14-3
Previous rank: No. 22
SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE FINALIST
23. JOHN CARROLL SCHOOL (Md.)
Record: 4-10
Previous rank: No. 22
SEASON COMPLETE
24. BRYN MAWR SCHOOL (Md.)
Record: 5-10
Previous rank: No. 23
SEASON COMPLETE
25. BATTLEFIELD (Va.)
Record: 17-2
Previous rank: Not ranked
The Bobcats defeated then-No. 25 Mountain View (Va.), 18-3, in the Virginia Class 6 Region B final after defeating Gainesville (Va.), 18-3, in the semifinals and Colonial Forge (Va.), 18-1, in the quarterfinals.
Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023