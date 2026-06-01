Skip to main content
High School

Top 25 Baltimore-DMV Girls High School Lacrosse Rankings - June 1, 2026

Battlefield (Va.) debuts after knocking off previously unbeaten Mountain View in VHSL playoffs.
Derek Toney|
Battlefield (Va.) debuted in this week's Baltimore-DMV after handing then-No. 23 Mountain View its first loss of the year, to advance to the VHSL state quarterfinals.
Battlefield (Va.) debuted in this week's Baltimore-DMV after handing then-No. 23 Mountain View its first loss of the year, to advance to the VHSL state quarterfinals. | Battlefield Girls Lacrosse

After ending Mountain View’s bid for a perfect season, Battlefield (Va.) debuts in the latest High School On SI Baltimore-DMV girls lacrosse Top 25 rankings.

The Bobcats (17-2 overall) routed then-No. 23 Mountain View in the Virginia Class 6 Region B title game. Battlefield, No. 25 in this week’s rankings, will play Westfield (Va.) or James Madison (Va.) in the state quarterfinals this weekend. 

Maryvale Prep (Md.) remains No. 1 in the DMV Top 25 followed by Our Lady of Good Counsel (Md.), Manchester Valley (Md.), Saint Stephen’s & Saint Agnes (Va.) and McDonogh School (Md.)

Here’s this week’s High School On SI Baltimore-DMV Girls Lacrosse Top 25:

1. MARYVALE PREP (Md.)

Record: 19-0

Previous rank: No. 1

SEASON COMPLETE - INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION OF MARYLAND (IAAM) A CONFERENCE CHAMPION

2. OUR LADY OF GOOD COUNSEL (Md.)

Record: 18-2

Previous rank: No. 2

SEASON COMPLETE - WASHINGTON CATHOLIC ATHLETIC CONFERENCE (WCAC) CHAMPION

3. MANCHESTER VALLEY (Md.) 

Record: 19-0

Previous rank: No. 3

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE & CARROLL COUNTY (MD) ATHLETIC LEAGUE CHAMPION

4. SAINT STEPHEN’S & SAINT AGNES SCHOOL (Va.)

Record: 25-1

Previous rank: No. 4

SEASON COMPLETE - INDEPENDENT SCHOOL LEAGUE (ISL) AA DIVISION & VIRGINIA INDEPENDENT SCHOOLS ATHLETIC ASSOCIATION (VISAA) DIVISION I CHAMPION

5. MCDONOGH SCHOOL (Md.)

Record: 13-4

Previous rank: No. 5

SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE FINALIST

6. NOTRE DAME PREP (Md.)

Record: 11-8

Previous rank: No. 6

SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST

7. STONE RIDGE SCHOOL OF THE SACRED HEART (Md.)

Record: 15-9

Previous rank: No. 7

SEASON COMPLETE - ISL AA DIVISION FINALIST

8. ST. PAUL’S SCHOOL (Md.) 

Record: 7-9

Previous rank: No. 8

SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST

9. ARCHBISHOP SPALDING (Md.) 

Record: 8-7

Previous rank: No. 9

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

10. SAINT MARY’S (Md.) 

Record: 15-4

Previous rank: No. 10

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

11. GEORGETOWN VISITATION PREP (D.C.) 

Record: 11-7

Previous rank: No. 11

SEASON COMPLETE - DISTRICT OF COLUMBIA STATE ATHLETIC ASSOCIATION (DCSAA) CHAMPION & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST

12. SAINT PAUL VI CATHOLIC (Va.) 

Record: 12-10

Previous rank: No. 12

SEASON COMPLETE - WCAC FINALIST & VISAA DIVISION I SEMIFINALIST

13. ST. JOHN’S COLLEGE (D.C.) 

Record: 11-10

Previous rank: No. 13

SEASON COMPLETE - DCSAA FINALIST & WCAC SEMIFINALIST

14. SEVERN SCHOOL (Md.)

Record: 7-8

Previous rank: No. 14

SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE QUARTERFINALIST

15. POTOMAC SCHOOL (Va.) 

Record: 12-9

Previous rank: No. 15

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST 

16. ROLAND PARK COUNTRY SCHOOL (Md.) 

Record: 8-11

Previous rank: No. 16

SEASON COMPLETE

17. SEVERNA PARK (Md.) 

Record: 15-4

Previous rank: No. 17

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A & ANNE ARUNDEL COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION

18. MARRIOTTS RIDGE (Md.) 

Record: 15-5

Previous rank: No. 18

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A STATE FINALIST & HOWARD COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION

19. URBANA (Md.)

Record: 13-4 

Previous rank: No. 19

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 4A STATE CHAMPION

20. GLENELG (Md.) 

Record: 12-6

Previous rank: No. 20

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE SEMIFINALIST

21. GLENELG COUNTRY SCHOOL (Md.) 

Record: 7-9

Previous rank: No. 21

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

22. CENTENNIAL (Md.) 

Record: 14-3

Previous rank: No. 22

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE FINALIST 

23. JOHN CARROLL SCHOOL (Md.) 

Record: 4-10

Previous rank: No. 22

SEASON COMPLETE

24. BRYN MAWR SCHOOL (Md.) 

Record: 5-10

Previous rank: No. 23

SEASON COMPLETE

25. BATTLEFIELD (Va.) 

Record: 17-2

Previous rank: Not ranked

The Bobcats defeated then-No. 25 Mountain View (Va.), 18-3, in the Virginia Class 6 Region B final after defeating Gainesville (Va.), 18-3, in the semifinals and Colonial Forge (Va.), 18-1, in the quarterfinals.

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published
Derek Toney
DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

Home/Maryland