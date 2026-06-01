Top 25 Baltimore-DMV Girls High School Lacrosse Rankings - June 1, 2026

After ending Mountain View’s bid for a perfect season, Battlefield (Va.) debuts in the latest High School On SI Baltimore-DMV girls lacrosse Top 25 rankings.

The Bobcats (17-2 overall) routed then-No. 23 Mountain View in the Virginia Class 6 Region B title game. Battlefield, No. 25 in this week’s rankings, will play Westfield (Va.) or James Madison (Va.) in the state quarterfinals this weekend.

Maryvale Prep (Md.) remains No. 1 in the DMV Top 25 followed by Our Lady of Good Counsel (Md.), Manchester Valley (Md.), Saint Stephen’s & Saint Agnes (Va.) and McDonogh School (Md.)

Here’s this week’s High School On SI Baltimore-DMV Girls Lacrosse Top 25:

1. MARYVALE PREP (Md.)

Record: 19-0

Previous rank: No. 1

SEASON COMPLETE - INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION OF MARYLAND (IAAM) A CONFERENCE CHAMPION

2. OUR LADY OF GOOD COUNSEL (Md.)

Record: 18-2

Previous rank: No. 2

SEASON COMPLETE - WASHINGTON CATHOLIC ATHLETIC CONFERENCE (WCAC) CHAMPION

3. MANCHESTER VALLEY (Md.)

Record: 19-0

Previous rank: No. 3

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE & CARROLL COUNTY (MD) ATHLETIC LEAGUE CHAMPION

4. SAINT STEPHEN’S & SAINT AGNES SCHOOL (Va.)

Record: 25-1

Previous rank: No. 4

SEASON COMPLETE - INDEPENDENT SCHOOL LEAGUE (ISL) AA DIVISION & VIRGINIA INDEPENDENT SCHOOLS ATHLETIC ASSOCIATION (VISAA) DIVISION I CHAMPION

5. MCDONOGH SCHOOL (Md.)

Record: 13-4

Previous rank: No. 5

SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE FINALIST

6. NOTRE DAME PREP (Md.)

Record: 11-8

Previous rank: No. 6

SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST

7. STONE RIDGE SCHOOL OF THE SACRED HEART (Md.)

Record: 15-9

Previous rank: No. 7

SEASON COMPLETE - ISL AA DIVISION FINALIST

8. ST. PAUL’S SCHOOL (Md.)

Record: 7-9

Previous rank: No. 8

SEASON COMPLETE - IAAM A SEMIFINALIST

9. ARCHBISHOP SPALDING (Md.)

Record: 8-7

Previous rank: No. 9

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

10. SAINT MARY’S (Md.)

Record: 15-4

Previous rank: No. 10

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

11. GEORGETOWN VISITATION PREP (D.C.)

Record: 11-7

Previous rank: No. 11

SEASON COMPLETE - DISTRICT OF COLUMBIA STATE ATHLETIC ASSOCIATION (DCSAA) CHAMPION & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST

12. SAINT PAUL VI CATHOLIC (Va.)

Record: 12-10

Previous rank: No. 12

SEASON COMPLETE - WCAC FINALIST & VISAA DIVISION I SEMIFINALIST

13. ST. JOHN’S COLLEGE (D.C.)

Record: 11-10

Previous rank: No. 13

SEASON COMPLETE - DCSAA FINALIST & WCAC SEMIFINALIST

14. SEVERN SCHOOL (Md.)

Record: 7-8

Previous rank: No. 14

SEASON COMPLETE - IAAM A CONFERENCE QUARTERFINALIST

15. POTOMAC SCHOOL (Va.)

Record: 12-9

Previous rank: No. 15

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I & ISL AA DIVISION SEMIFINALIST

16. ROLAND PARK COUNTRY SCHOOL (Md.)

Record: 8-11

Previous rank: No. 16

SEASON COMPLETE

17. SEVERNA PARK (Md.)

Record: 15-4

Previous rank: No. 17

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A & ANNE ARUNDEL COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION

18. MARRIOTTS RIDGE (Md.)

Record: 15-5

Previous rank: No. 18

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 3A STATE FINALIST & HOWARD COUNTY (MD) LEAGUE CHAMPION

19. URBANA (Md.)

Record: 13-4

Previous rank: No. 19

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 4A STATE CHAMPION

20. GLENELG (Md.)

Record: 12-6

Previous rank: No. 20

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE SEMIFINALIST

21. GLENELG COUNTRY SCHOOL (Md.)

Record: 7-9

Previous rank: No. 21

SEASON COMPLETE - IAAM A QUARTERFINALIST

22. CENTENNIAL (Md.)

Record: 14-3

Previous rank: No. 22

SEASON COMPLETE - MARYLAND CLASS 2A STATE FINALIST

23. JOHN CARROLL SCHOOL (Md.)

Record: 4-10

Previous rank: No. 22

SEASON COMPLETE

24. BRYN MAWR SCHOOL (Md.)

Record: 5-10

Previous rank: No. 23

SEASON COMPLETE

25. BATTLEFIELD (Va.)

Record: 17-2

Previous rank: Not ranked

The Bobcats defeated then-No. 25 Mountain View (Va.), 18-3, in the Virginia Class 6 Region B final after defeating Gainesville (Va.), 18-3, in the semifinals and Colonial Forge (Va.), 18-1, in the quarterfinals.