Missouri High School Softball All-State Teams Announced for 2025 Fall Season

See the stars and breakout players honored by the Missouri High School Fastpitch Coaches Association

Windsor (Imperial) pitcher Anna Holland was named to the Missouri High School Fastpitch Coaches Association all-state team for the 2025 fall season.
Now that the Missouri high school softball fall season has come to a close, it’s officially award season in the Show-Me State.

The Missouri High School Fastpitch Coaches Association released its annual all-state teams for Classes 1 through 5 this week, honoring the top players across the state for the 2025 season.

St. Elizabeth finished 28-7 and captured the Class 1 title with a 4-1 win over Gallatin. It marked the sixth state championship in Lady Hornets history and their second straight.

Holden went 22-10 and claimed its first state title in program history, defeating South Harrison 4-1 for the Class 2 crown.

Chillicothe (29-7) edged Doniphan 1-0 in a thriller to win the Class 3 championship, the first in school history.

Father Tolton went 32-5 and secured its third state title and second consecutive Class 4 championship. The Lady Trailblazers earned a 3-2 walk-off win over Jefferson City in the district championship before going on to edge Kearney 2-1 in the state title game.

Raymore-Peculiar finished 25-4 and beat Columbia Rock Bridge 6-4 for the Class 5 championship. It was the second state title in program history for the Lady Panthers, who placed third last season.

Class 1

Pitchers

Brynn Bird, Gallatin

Maddie Campbell, Norwood

Olivia Cross, Cairo

Rory Gilworth, Putnam County

Rylan Harris, Silex

Olivia Meishenheimer, Jamestown

McKenna Moffat, Albany

Clara Uhlmeyer, North Shelby

Catchers

Rylie Burdette, DeKalb

Harper Copenhaver, North Shelby

Kylee Dodge, Cairo

Charlie Duemmel, St. Elizabeth

Jayden Hilyard, Albany

Channing McBroom, Gallatin

Infielders

Kynzee Adcock, Stanberry

Chloe Brumley, Cairo

Lily Chitwood, New Franklin

Charley Crouch, Wheatland

Macy Davidson, LaPlata

Tagen Eversole, Gallatin

Kendyl Fitzwater, Polo

Kate Murphy, Wheatland

Kherington Morris, Silex

Aniston Power, Princeton

Emmagin Travis, LaPlata

Reagan Wobbe, St. Elizabeth

Outfielders

Aaliyah Booker, Gallatin

Avery Gregg, Gilman

Rylan Jensen, Silex

Morgan Kurtz, Silex

Ashlynn Lewis, LaPlata

Brynna Miller, LaBlond

Sophia Redman, Maysville

Allie Williams, St. Elizabeth

DP/Utility

Kinley Kemna, St. Elizabeth

Mary Jane Renfro, Princeton

At Large

Madi Doke, Halfway

Gracie Tillman, Naylor

Class 2

Pitchers

Emerald Bloss, Marceline

Carlyanne Cossou, Chaffee

Rylee Ellsworth, New Bloomfield

Rory Fitzgerald, South Harrison

Reese Hill, Montgomery County

Kaylea Myers, Mid-Buchanan

Megan Schmidt, North Callaway

Camryn Gray, Harrisburg

Catchers

Myah Briggs, New Bloomfield

Bailie Crist, Highland

Lexi Hunter, South Harrison

Zuzu Kountz, Mid-Buchanan

Lizzy Mound, Elsberry

Ava Porciello, Carrollton

Infielders

Bailey Barnett, South Harrison

Katie Brinkman, Elsberry

Adalyn Campbell, Holden

Millie Carroll, Chaffee

Kamryn Florea, Lawson

Jacie Kassanavoid, Lathrop

Ayla King, Salisbury

Jersie Lynn, Chaffee

Kymorie Myers, North Callaway

Taylor Pierson, Carrollton

Aubrey Rehmert, Vienna

Keera Rothweiler, Highland

Kya Yoakum, Iberia

Outfielders

Madi Cross, Lawson

Katie Cummins, Paris

Lillian Kephart, Holden

Anna Klekamp, Montgomery County

Dru Pearson, Mid-Buchanan

Hannah Ritterbusch, Highland

Bella Talbot, New Bloomfield

DP/Utility

Kenzie Koch, Elsberry

Isabella Haggard, Holden

At Large

Addy Abell, Highland

Hadley Dorrell, Marceline

Class 3

Pitchers

Jaylynn Brown, Centralia

Maci Knowles, Winfield

Landry Marsh, Chillicothe

Karli Miller, Summit Christian

Molly Munson, Oak Grove

Aubrey Stoufer, Cassville

Makenzie Taylor, Doniphan

Devyn Younce, Pleasant Hill

Brenna Young, Southern Boone

Catchers

Gracie Britton, Southern Boone

Josie Casler, Excelsior Springs

Payton Davis, Hallsville

Samantha Dorsch, St. Michael the Archangel

Hannah Loyd, Mexico

Harper Martin, Wright City

Emma Velten, Monett

JoeE Younce, Pleasant Hill

Infielders

Maicee Albrecht, Chillicothe

Reece Barnett, Macon

Jordyn Beal, Odessa

Kendall Berry, Cameron

Keely Byrd, Odessa

Abby Jamros, Seneca

Madi Johnson, Centralia

Lorelai Kellner, Wright City

Addisen Koehler, Savannah

Bella Monaghan, Doniphan

Reese Ryan, Excelsior Springs

Miley Wengler, Fredericktown

Madison Yockey, Cassville

Outfielders

Belle Boessen, Blair Oaks

Lynli Eagleburger, Savannah

Megan Kinney, Kirksville

Makenna Kirby, Doniphan

Addisyn Marsh, Oak Grove

Nova Porter, Southern Boone

Sydney Shevchuk, Logan-Rogersville

Claire Shoemake, Winfield

Class 4

Pitchers

Courtney Bandy, Belton

Charlie Berkmeyer, Westminster

Summer Branch, Jefferson City

Delaney Dixon, Willard

Anna Holland, Windsor (Imperial)

Kynna Johnson, Notre Dame (Cape Girardeau)

Kale Lindawee, Kearney

Bella Trim, Father Tolton Catholic

Catchers

Evelyn Goodman, Jefferson City

Mason Hembree, Ursuline

Madisen Meyer, Washington

Abby Milgie, Westminster

Liz Rhuems, Webb City

Gracie Willtrout, Windsor (Imperial)

Infielders

Miley Austin, Marshfield

Paige Bray, Rockwood Summit

Lilly Hall, Webb City

Keeleigh Hankins, Festus

Kady Hunt, Carl Junction

Kenadie May, Father Tolton Catholic

Brooke Paalhar, Kearney

Emily Perone, Rockwood Summit

Grace Rasmussen, Cor Jesu Academy

Bryli Seifert, Platte County

Sophia Stemmler, Windsor

Montana Strobel, Father Tolton Catholic

Outfielders

Chloe Bateman, Marshfield

Kennedi Casey, Kearney

Marleigh McDonald, Smithville

Erin Merriweather, Incarnate Word

Clara Nowak, St. Francis Borgia

Paxtyn Piper, Willard

Tyaleatha Schenck, Windsor (Imperial)

Katie Stephenson, Belton

Elliotte Stevens, Rockwood Summit

DP/Utility

Kendyl Dolan, Marshfield

Ava Oberle, Festus

Alyssa Quick, Kearney

Class 5

Pitchers

Brooklyn Bertoncino, Park Hill

Lauren Christ, Columbia Rock Bridge

Kelsie Donaldson, Raymore-Peculiar

Olivia Emery, Neosho

Molly Jones, Grain Valley

Libby Gauspohl, Timberland

Kendal Morelock, Francis Howell Central

Marlee Steiner, Lindbergh

Catchers

Sydney Berger, Lafayette (Wildwood)

Bri Brenneke, Helias Catholic

Charlotte Garrison, Liberty

Brynlee Johnson, Park Hill

Addie Schneider, Liberty North

Ellie Shivey, Kickapoo

Infielders

Hayden Bush, Columbia Rock Bridge

Ella Carmack, Blue Springs South

Peyton Cleary, Liberty North

Miah Johnson, Nixa

Haylee Parker, Truman

Jordan Phillips, Nixa

Amelia Raziq, Francis Howell Central

Ella Santacruz, Kirkwood

Abe Scott, Grain Valley

Paityn Slezak, Timberland

Brookley Ware, Parkway South

Kennedy Watson, Columbia Rock Bridge

Outfielders

Maddie Akers, Kickapoo

Ava Bush, Columbia Rock Bridge

Alex Couch, Liberty North

Autumn Kinnaird, Neosho

Lexi Lohnes, Francis Howell North

Madison Rust, Grain Valley

Baleigh Shanks, Fort Zumwalt West

Kamryn Waters, Blue Springs South

DP/Utility

Ashlyn Dawes, Jackson

Kaelyn Thomas, Fort Zumwalt West

At Large

Kali Bogart, Lee’s Summit West

Jesanie Solis, Lee’s Summit

