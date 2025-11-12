Missouri High School Softball All-State Teams Announced for 2025 Fall Season
Now that the Missouri high school softball fall season has come to a close, it’s officially award season in the Show-Me State.
The Missouri High School Fastpitch Coaches Association released its annual all-state teams for Classes 1 through 5 this week, honoring the top players across the state for the 2025 season.
St. Elizabeth finished 28-7 and captured the Class 1 title with a 4-1 win over Gallatin. It marked the sixth state championship in Lady Hornets history and their second straight.
Holden went 22-10 and claimed its first state title in program history, defeating South Harrison 4-1 for the Class 2 crown.
Chillicothe (29-7) edged Doniphan 1-0 in a thriller to win the Class 3 championship, the first in school history.
Father Tolton went 32-5 and secured its third state title and second consecutive Class 4 championship. The Lady Trailblazers earned a 3-2 walk-off win over Jefferson City in the district championship before going on to edge Kearney 2-1 in the state title game.
Raymore-Peculiar finished 25-4 and beat Columbia Rock Bridge 6-4 for the Class 5 championship. It was the second state title in program history for the Lady Panthers, who placed third last season.
Class 1
Pitchers
Brynn Bird, Gallatin
Maddie Campbell, Norwood
Olivia Cross, Cairo
Rory Gilworth, Putnam County
Rylan Harris, Silex
Olivia Meishenheimer, Jamestown
McKenna Moffat, Albany
Clara Uhlmeyer, North Shelby
Catchers
Rylie Burdette, DeKalb
Harper Copenhaver, North Shelby
Kylee Dodge, Cairo
Charlie Duemmel, St. Elizabeth
Jayden Hilyard, Albany
Channing McBroom, Gallatin
Infielders
Kynzee Adcock, Stanberry
Chloe Brumley, Cairo
Lily Chitwood, New Franklin
Charley Crouch, Wheatland
Macy Davidson, LaPlata
Tagen Eversole, Gallatin
Kendyl Fitzwater, Polo
Kate Murphy, Wheatland
Kherington Morris, Silex
Aniston Power, Princeton
Emmagin Travis, LaPlata
Reagan Wobbe, St. Elizabeth
Outfielders
Aaliyah Booker, Gallatin
Avery Gregg, Gilman
Rylan Jensen, Silex
Morgan Kurtz, Silex
Ashlynn Lewis, LaPlata
Brynna Miller, LaBlond
Sophia Redman, Maysville
Allie Williams, St. Elizabeth
DP/Utility
Kinley Kemna, St. Elizabeth
Mary Jane Renfro, Princeton
At Large
Madi Doke, Halfway
Gracie Tillman, Naylor
Class 2
Pitchers
Emerald Bloss, Marceline
Carlyanne Cossou, Chaffee
Rylee Ellsworth, New Bloomfield
Rory Fitzgerald, South Harrison
Reese Hill, Montgomery County
Kaylea Myers, Mid-Buchanan
Megan Schmidt, North Callaway
Camryn Gray, Harrisburg
Catchers
Myah Briggs, New Bloomfield
Bailie Crist, Highland
Lexi Hunter, South Harrison
Zuzu Kountz, Mid-Buchanan
Lizzy Mound, Elsberry
Ava Porciello, Carrollton
Infielders
Bailey Barnett, South Harrison
Katie Brinkman, Elsberry
Adalyn Campbell, Holden
Millie Carroll, Chaffee
Kamryn Florea, Lawson
Jacie Kassanavoid, Lathrop
Ayla King, Salisbury
Jersie Lynn, Chaffee
Kymorie Myers, North Callaway
Taylor Pierson, Carrollton
Aubrey Rehmert, Vienna
Keera Rothweiler, Highland
Kya Yoakum, Iberia
Outfielders
Madi Cross, Lawson
Katie Cummins, Paris
Lillian Kephart, Holden
Anna Klekamp, Montgomery County
Dru Pearson, Mid-Buchanan
Hannah Ritterbusch, Highland
Bella Talbot, New Bloomfield
DP/Utility
Kenzie Koch, Elsberry
Isabella Haggard, Holden
At Large
Addy Abell, Highland
Hadley Dorrell, Marceline
Class 3
Pitchers
Jaylynn Brown, Centralia
Maci Knowles, Winfield
Landry Marsh, Chillicothe
Karli Miller, Summit Christian
Molly Munson, Oak Grove
Aubrey Stoufer, Cassville
Makenzie Taylor, Doniphan
Devyn Younce, Pleasant Hill
Brenna Young, Southern Boone
Catchers
Gracie Britton, Southern Boone
Josie Casler, Excelsior Springs
Payton Davis, Hallsville
Samantha Dorsch, St. Michael the Archangel
Hannah Loyd, Mexico
Harper Martin, Wright City
Emma Velten, Monett
JoeE Younce, Pleasant Hill
Infielders
Maicee Albrecht, Chillicothe
Reece Barnett, Macon
Jordyn Beal, Odessa
Kendall Berry, Cameron
Keely Byrd, Odessa
Abby Jamros, Seneca
Madi Johnson, Centralia
Lorelai Kellner, Wright City
Addisen Koehler, Savannah
Bella Monaghan, Doniphan
Reese Ryan, Excelsior Springs
Miley Wengler, Fredericktown
Madison Yockey, Cassville
Outfielders
Belle Boessen, Blair Oaks
Lynli Eagleburger, Savannah
Megan Kinney, Kirksville
Makenna Kirby, Doniphan
Addisyn Marsh, Oak Grove
Nova Porter, Southern Boone
Sydney Shevchuk, Logan-Rogersville
Claire Shoemake, Winfield
Class 4
Pitchers
Courtney Bandy, Belton
Charlie Berkmeyer, Westminster
Summer Branch, Jefferson City
Delaney Dixon, Willard
Anna Holland, Windsor (Imperial)
Kynna Johnson, Notre Dame (Cape Girardeau)
Kale Lindawee, Kearney
Bella Trim, Father Tolton Catholic
Catchers
Evelyn Goodman, Jefferson City
Mason Hembree, Ursuline
Madisen Meyer, Washington
Abby Milgie, Westminster
Liz Rhuems, Webb City
Gracie Willtrout, Windsor (Imperial)
Infielders
Miley Austin, Marshfield
Paige Bray, Rockwood Summit
Lilly Hall, Webb City
Keeleigh Hankins, Festus
Kady Hunt, Carl Junction
Kenadie May, Father Tolton Catholic
Brooke Paalhar, Kearney
Emily Perone, Rockwood Summit
Grace Rasmussen, Cor Jesu Academy
Bryli Seifert, Platte County
Sophia Stemmler, Windsor
Montana Strobel, Father Tolton Catholic
Outfielders
Chloe Bateman, Marshfield
Kennedi Casey, Kearney
Marleigh McDonald, Smithville
Erin Merriweather, Incarnate Word
Clara Nowak, St. Francis Borgia
Paxtyn Piper, Willard
Tyaleatha Schenck, Windsor (Imperial)
Katie Stephenson, Belton
Elliotte Stevens, Rockwood Summit
DP/Utility
Kendyl Dolan, Marshfield
Ava Oberle, Festus
Alyssa Quick, Kearney
Class 5
Pitchers
Brooklyn Bertoncino, Park Hill
Lauren Christ, Columbia Rock Bridge
Kelsie Donaldson, Raymore-Peculiar
Olivia Emery, Neosho
Molly Jones, Grain Valley
Libby Gauspohl, Timberland
Kendal Morelock, Francis Howell Central
Marlee Steiner, Lindbergh
Catchers
Sydney Berger, Lafayette (Wildwood)
Bri Brenneke, Helias Catholic
Charlotte Garrison, Liberty
Brynlee Johnson, Park Hill
Addie Schneider, Liberty North
Ellie Shivey, Kickapoo
Infielders
Hayden Bush, Columbia Rock Bridge
Ella Carmack, Blue Springs South
Peyton Cleary, Liberty North
Miah Johnson, Nixa
Haylee Parker, Truman
Jordan Phillips, Nixa
Amelia Raziq, Francis Howell Central
Ella Santacruz, Kirkwood
Abe Scott, Grain Valley
Paityn Slezak, Timberland
Brookley Ware, Parkway South
Kennedy Watson, Columbia Rock Bridge
Outfielders
Maddie Akers, Kickapoo
Ava Bush, Columbia Rock Bridge
Alex Couch, Liberty North
Autumn Kinnaird, Neosho
Lexi Lohnes, Francis Howell North
Madison Rust, Grain Valley
Baleigh Shanks, Fort Zumwalt West
Kamryn Waters, Blue Springs South
DP/Utility
Ashlyn Dawes, Jackson
Kaelyn Thomas, Fort Zumwalt West
At Large
Kali Bogart, Lee’s Summit West
Jesanie Solis, Lee’s Summit