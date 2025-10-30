Nebraska High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NSAA) - October 30, 2025
The 2025 Nebraska high school football playoffs continue on Friday, October 31, with 56 games in the second round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Nebraska high school football playoffs.
Class A Bracket (select to view full bracket details)
First Round
No. 1 Omaha Westside vs. No. 16 Bellevue West - 10/31
No. 2 Creighton Prep vs. No. 15 Lincoln Southeast - 10/31
No. 3 Papillion-LaVista South vs. No. 14 North Star - 10/31
No. 4 Millard South vs. No. 13 Omaha Westview - 10/31
No. 5 Elkhorn South vs. No. 12 Millard West - 10/31
No. 6 Omaha North vs. No. 11 Millard North - 10/31
No. 7 Omaha Central vs. No. 10 Lincoln East - 10/31
No. 8 Kearney vs. No. 9 Columbus - 10/31
Class B Bracket
First Round
No. 1 Waverly vs. No. 16 Northwest - 10/31
No. 2 Gretna East vs. No. 15 Standing Bear - 10/31
No. 3 Scottsbluff vs. No. 14 York - 10/31
No. 4 Elkhorn North vs. No. 13 Pius X - 10/31
No. 5 Bennington vs. No. 12 Plattsmouth - 10/31
No. 6 Norris vs. No. 11 Gretna - 10/31
No. 7 Skutt Catholic vs. No. 10 Gering - 10/31
No. 8 McCook vs. No. 9 Seward - 10/31
Class C1 Bracket
First round
No. 1 Wahoo vs. No. 16 Milford - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 8 O'Neill vs. No. 9 Mount Michael Benedictine - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 4 Ashland-Greenwood vs. No. 13 Chadron - 10/31 at 3:00 p.m. CST
No. 5 Syracuse vs. No. 12 Gross Catholic - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Lakeview vs. No. 15 Boys Town - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 7 Central City vs. No. 10 Aurora - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 3 Sidney vs. No. 14 Pierce - 10/31 at 3:00 p.m. CST
No. 6 Fort Calhoun vs. No. 11 Gothenburg - 10/31 at 4:00 p.m. CST
Class C2 Bracket
First round
No. 1 Cedar Catholic vs. No. 16 Hershey - 10/31 at 5:00 p.m. CST
No. 8 Doniphan-Trumbull vs. No. 9 Ord - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 4 Grand Island Central Catholic vs. No. 13 West Point-Beemer - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 5 Archbishop Bergan vs. No. 12 Wood River - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Bishop Neumann vs. No. 15 Arlington - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 7 Norfolk Catholic vs. No. 10 Yutan - 10/31 at 6:00 p.m. CST
No. 3 Kearney Catholic vs. No. 14 Boone Central - 10/31 at 7:00 p.m. CST
No. 6 Malcolm vs. No. 11 Lincoln Lutheran - 10/31 at 7:00 p.m. CST
Class D1 Bracket
Second Round
No. 1 Shelby-Rising City vs. No. 17 Bloomfield
No. 8 Lourdes Central Catholic vs. No. 9 Pender
No. 29 Stanton vs. No. 13 Hemingford
No. 5 Crofton vs. No. 12 Johnson-Brock
No. 2 Dundy County-Stratton vs. No. 15 McCool Junction
No. 7 Plainview vs. No. 10 Thayer Central
No. 3 Sandy Creek vs. No. 14 Wisner-Pilger
No. 6 Bridgeport vs. No. 11 Wausa
Class D2 Bracket
Second Round
No. 1 Howells-Dodge vs. No. 16 Overton
No. 8 Elmwood-Murdock vs. No. 9 Lawrence-Nelson
No. 4 St. Mary's vs. No. 20 Burwell
No. 5 Anselmo-Merna vs. No. 12 Sandhills/Thedford
No. 2 Central Valley vs. No. 18 Deshler
No. 7 Archangels Catholic vs. No. 10 Loomis
No. 3 Hitchcock County vs. No. 19 Twin Loup
No. 6 Wynot vs. No. 11 Mullen
Class D6 Bracket
First Round
No. 1 Garden County vs. No. 16 Crawford
No. 8 Silver Lake vs. No. 9 Arthur County
No. 4 Stuart vs. No. 13 Meridian
No. 5 Leyton vs. No. 12 Pawnee City
No. 2 Red Cloud vs. No. 15 Wauneta-Palisade
No. 7 Hampton vs. No. 10 Wallace
No. 3 Southwest vs. No. 14 Lewiston
No. 6 Sumner-Eddyville-Miller vs. No. 11 Potter-Dix
