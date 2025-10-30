Nebraska High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NSAA) - October 30, 2025

High School

The Nebraska high school football playoffs are in full swing
The 2025 Nebraska high school football playoffs continue on Friday, October 31, with 56 games in the second round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Nebraska high school football playoffs.

Class A Bracket (select to view full bracket details)

First Round

No. 1 Omaha Westside vs. No. 16 Bellevue West - 10/31

No. 2 Creighton Prep vs. No. 15 Lincoln Southeast - 10/31

No. 3 Papillion-LaVista South vs. No. 14 North Star - 10/31

No. 4 Millard South vs. No. 13 Omaha Westview - 10/31

No. 5 Elkhorn South vs. No. 12 Millard West - 10/31

No. 6 Omaha North vs. No. 11 Millard North - 10/31

No. 7 Omaha Central vs. No. 10 Lincoln East - 10/31

No. 8 Kearney vs. No. 9 Columbus - 10/31

Class B Bracket

First Round

No. 1 Waverly vs. No. 16 Northwest - 10/31

No. 2 Gretna East vs. No. 15 Standing Bear - 10/31

No. 3 Scottsbluff vs. No. 14 York - 10/31

No. 4 Elkhorn North vs. No. 13 Pius X - 10/31

No. 5 Bennington vs. No. 12 Plattsmouth - 10/31

No. 6 Norris vs. No. 11 Gretna - 10/31

No. 7 Skutt Catholic vs. No. 10 Gering - 10/31

No. 8 McCook vs. No. 9 Seward - 10/31

Class C1 Bracket

First round

No. 1 Wahoo vs. No. 16 Milford - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 8 O'Neill vs. No. 9 Mount Michael Benedictine - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 4 Ashland-Greenwood vs. No. 13 Chadron - 10/31 at 3:00 p.m. CST

No. 5 Syracuse vs. No. 12 Gross Catholic - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Lakeview vs. No. 15 Boys Town - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 7 Central City vs. No. 10 Aurora - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 3 Sidney vs. No. 14 Pierce - 10/31 at 3:00 p.m. CST

No. 6 Fort Calhoun vs. No. 11 Gothenburg - 10/31 at 4:00 p.m. CST

Class C2 Bracket

First round

No. 1 Cedar Catholic vs. No. 16 Hershey - 10/31 at 5:00 p.m. CST

No. 8 Doniphan-Trumbull vs. No. 9 Ord - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 4 Grand Island Central Catholic vs. No. 13 West Point-Beemer - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 5 Archbishop Bergan vs. No. 12 Wood River - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Bishop Neumann vs. No. 15 Arlington - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 7 Norfolk Catholic vs. No. 10 Yutan - 10/31 at 6:00 p.m. CST

No. 3 Kearney Catholic vs. No. 14 Boone Central - 10/31 at 7:00 p.m. CST

No. 6 Malcolm vs. No. 11 Lincoln Lutheran - 10/31 at 7:00 p.m. CST

Class D1 Bracket

Second Round

No. 1 Shelby-Rising City vs. No. 17 Bloomfield

No. 8 Lourdes Central Catholic vs. No. 9 Pender

No. 29 Stanton vs. No. 13 Hemingford

No. 5 Crofton vs. No. 12 Johnson-Brock

No. 2 Dundy County-Stratton vs. No. 15 McCool Junction

No. 7 Plainview vs. No. 10 Thayer Central

No. 3 Sandy Creek vs. No. 14 Wisner-Pilger

No. 6 Bridgeport vs. No. 11 Wausa

Class D2 Bracket

Second Round

No. 1 Howells-Dodge vs. No. 16 Overton

No. 8 Elmwood-Murdock vs. No. 9 Lawrence-Nelson

No. 4 St. Mary's vs. No. 20 Burwell

No. 5 Anselmo-Merna vs. No. 12 Sandhills/Thedford

No. 2 Central Valley vs. No. 18 Deshler

No. 7 Archangels Catholic vs. No. 10 Loomis

No. 3 Hitchcock County vs. No. 19 Twin Loup

No. 6 Wynot vs. No. 11 Mullen

Class D6 Bracket

First Round

No. 1 Garden County vs. No. 16 Crawford

No. 8 Silver Lake vs. No. 9 Arthur County

No. 4 Stuart vs. No. 13 Meridian

No. 5 Leyton vs. No. 12 Pawnee City

No. 2 Red Cloud vs. No. 15 Wauneta-Palisade

No. 7 Hampton vs. No. 10 Wallace

No. 3 Southwest vs. No. 14 Lewiston

No. 6 Sumner-Eddyville-Miller vs. No. 11 Potter-Dix

