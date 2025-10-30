New Jersey High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NJSIAA) - October 30, 2025
The 2025 New Jersey high school football playoffs begin on Thursday, October 30, with 80 games in the opening round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the New Jersey high school football playoffs.
Central Jersey Group 1
Quarterfinal Round
No. 1 Burlington City vs. No. 8 Bound Brook - 10/31 at 5:00 p.m. EDT
No. 2 Shore Regional vs. No. 7 New Egypt - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 3 Riverside vs. No. 6 Point Pleasant Beach - 11/01 at 11:00 p.m. EDT
No. 4 Manville vs. No. 5 Asbury Park - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
Central Jersey Group 2
Quarterfinal Round
No. 1 Camden vs. No. 8 Voorhees - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Wall Township vs. No. 7 Bordentown - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Rumson-Fair Haven vs. No. 6 Point Pleasant Boro - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 Manasquan vs. No. 5 Johnson - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
Central Jersey Group 3
Quarterfinal Round
No. 1 Holmdel vs. No. 8 Cinnaminson - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 2 Somerville vs. No. 7 Matawan Regional - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Seneca vs. No. 6 Ewing - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 4 Hopewell Valley Central vs. No. 5 Neptune - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
Central Jersey Group 4
Quarterfinal Round
No. 1 Brick Memorial vs. No. 8 Marlboro - 10/31 at 5:00 p.m. EDT
No. 2 Manalapan vs. No. 7 Hamilton West - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 3 Middletown North vs. No. 6 Middletown South - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 Red Bank Regional vs. No. 5 Steinert - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
Central Jersey Group 5
Quarterfinal Round
No. 1 Washington Township vs. No. 8 Howell - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Sayreville vs. No. 7 Trenton Central - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Old Bridge vs. No. 6 Freehold Township - 11/01 at 6:00 p.m. EDT
No. 4 Rancocas Valley vs. No. 5 Hillsborough - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 1, Group 1
Quarterfinal Round
No. 1 Butler vs. No. 8 Hawthorne - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 2 Kinnelon vs. No. 7 Park Ridge - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 3 Wallkill Valley vs. No. 6 Kittatinny Regional - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
No. 4 New Milford vs. No. 5 Bogota - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 1, Group 2
Quarterfinal Round
No. 1 Westwood vs. No. 8 Newton - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 2 Glen Rock vs. No. 7 Waldwick - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 3 Ramsey vs. No. 6 High Point - 11/01 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 Caldwell vs. No. 5 Dumont - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 1, Group 3
Quarterfinal Round
No. 1 Old Tappan vs. No. 8 River Dell - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Wayne Hills vs. No. 7 Sparta - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Passaic Valley vs. No. 6 Pascack Valley - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
No. 4 West Milford vs. No. 5 Montville - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
North Jersey, Section 1, Group 4
Quarterfinal Round
No. 1 Ramapo vs. No. 8 Hackensack - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
No. 2 Northern Highlands vs. No. 7 Morris Knolls - 10/31 at 6:15 p.m. EDT
No. 3 Mount Olive vs. No. 6 Nutley - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
No. 4 Wayne Valley vs. No. 5 Chatham - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
North Jersey, Section 1, Group 5
Quarterfinal Round
No. 1 West Orange vs. No. 8 Passaic - 10/31 at 5:00 p.m. EDT
No. 2 Passaic County Tech vs. No. 7 Morristown - 10/30 at 6:00 p.m. EDT
No. 3 East Orange Campus vs. No. 6 Bloomfield - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 4 Livingston vs. No. 5 Ridgewood - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 2, Group 1
Quarterfinal Round
No. 1 Mountain Lakes vs. No. 8 Brearley - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Hasbrouck Heights vs. No. 7 Wood-Ridge - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 New Providence vs. No. 6 Secaucus - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 4 Cedar Grove vs. No. 5 Glen Ridge - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 2, Group 2
Quarterfinal Round
No. 1 Shabazz vs. No. 8 Lyndhurst - 11/01 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Bernards vs. No. 7 Madison - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Hanover Park vs. No. 6 Becton - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 Rutherford vs. No. 5 Hoboken - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 2, Group 3
Quarterfinal Round
No. 1 West Morris Central vs. No. 8 Snyder - 10/31 at 7:30 p.m. EDT
No. 2 Summit vs. No. 7 Warren Hills Regional - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 3 West Essex vs. No. 6 West Morris Mendham - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
No. 4 Roxbury vs. No. 5 Cranford - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 2, Group 4
Quarterfinal Round
No. 1 Phillipsburg vs. No. 8 Central - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 2 Woodbridge vs. No. 7 Rahway - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 3 Montgomery vs. No. 6 Rahway - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 Ridge vs. No. 5 Colonia - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
North Jersey, Section 2, Group 5
Quarterfinal Round
No. 1 Bridgewater-Raritan vs. No. 8 Linden - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Piscataway vs. No. 7 Plainfield - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 3 Elizabeth vs. No. 6 Bayonne - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 4 Union City vs. No. 5 Irvington - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
South Jersey, Group 1
Quarterfinal Round
No. 1 Glassboro vs. No. 8 Audubon - 10/30 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Paulsboro vs. No. 7 Woodbury - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
No. 3 Pennsville Memorial vs. No. 6 Schalick - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 4 KIPP Cooper Norcross Academy vs. No. 5 Salem - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
South Jersey, Group 2
Quarterfinal Round
No. 1 Haddonfield vs. No. 8 Willingboro - 10/31 at 7:00 p.m. EDT
No. 2 West Deptford vs. No. 7 Eastside - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
No. 3 Delran vs. No. 6 Overbrook - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
No. 4 Lower Cape May vs. No. 5 Gloucester City - 11/01 at 12:00 p.m. EDT
South Jersey, Group 3
Quarterfinal Round
No. 1 Burlington Township vs. No. 8 Timber Creek Regional - 10/31 at 5:00 p.m. EDT
No. 2 Cedar Creek vs. No. 7 Triton - 10/30 at 7:00 p.m. EDT
No. 3 Pleasantville vs. No. 6 Delsea - 10/30 at 6:00 p.m. EDT
No. 4 Mainland Regional vs. No. 5 Ocean City - 11/01 at 11:00 a.m. EDT
South Jersey, Group 4
Quarterfinal Round
No. 1 Winslow Township vs. No. 8 Cumberland - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 2 Millville vs. No. 7 Toms River East - 11/01 at 1:00 p.m. EDT
No. 3 Central Regional vs. No. 6 Northern Burlington - 10/31 at 6:30 p.m. EDT
No. 4 Shawnee vs. No. 5 Pennsauken - 10/30 at 6:00 p.m. EDT
South Jersey, Group 5
Quarterfinal Round
No. 1 Atlantic City vs. No. 8 Cherokee - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 2 Southern Regional vs. No. 7 Williamstown - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
No. 3 Kingsway vs. No. 6 Eastern - 10/30 at 6:00 p.m. EDT
No. 4 Cherry Hill East vs. No. 5 Toms River North - 10/31 at 6:00 p.m. EDT
