New Jersey High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NJSIAA) - October 30, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 New Jersey high school football playoffs

Spencer Swaim

Nov 29, 2024; East Rutherford, NJ, USA; Bergen Catholic vs. Don Bosco in the NJSIAA Non-Public A football final at MetLife Stadium. Bergen Catholic fans cheer for their team.
Nov 29, 2024; East Rutherford, NJ, USA; Bergen Catholic vs. Don Bosco in the NJSIAA Non-Public A football final at MetLife Stadium. Bergen Catholic fans cheer for their team. / Michael Karas-NorthJersey.com / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 New Jersey high school football playoffs begin on Thursday, October 30, with 80 games in the opening round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the New Jersey high school football playoffs.

Central Jersey Group 1

Quarterfinal Round

No. 1 Burlington City vs. No. 8 Bound Brook - 10/31 at 5:00 p.m. EDT

No. 2 Shore Regional vs. No. 7 New Egypt - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 3 Riverside vs. No. 6 Point Pleasant Beach - 11/01 at 11:00 p.m. EDT

No. 4 Manville vs. No. 5 Asbury Park - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

Central Jersey Group 2

Quarterfinal Round

No. 1 Camden vs. No. 8 Voorhees - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Wall Township vs. No. 7 Bordentown - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Rumson-Fair Haven vs. No. 6 Point Pleasant Boro - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 Manasquan vs. No. 5 Johnson - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

Central Jersey Group 3

Quarterfinal Round

No. 1 Holmdel vs. No. 8 Cinnaminson - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 2 Somerville vs. No. 7 Matawan Regional - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Seneca vs. No. 6 Ewing - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 4 Hopewell Valley Central vs. No. 5 Neptune - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

Central Jersey Group 4

Quarterfinal Round

No. 1 Brick Memorial vs. No. 8 Marlboro - 10/31 at 5:00 p.m. EDT

No. 2 Manalapan vs. No. 7 Hamilton West - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 3 Middletown North vs. No. 6 Middletown South - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 Red Bank Regional vs. No. 5 Steinert - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

Central Jersey Group 5

Quarterfinal Round

No. 1 Washington Township vs. No. 8 Howell - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Sayreville vs. No. 7 Trenton Central - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Old Bridge vs. No. 6 Freehold Township - 11/01 at 6:00 p.m. EDT

No. 4 Rancocas Valley vs. No. 5 Hillsborough - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 1, Group 1

Quarterfinal Round

No. 1 Butler vs. No. 8 Hawthorne - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 2 Kinnelon vs. No. 7 Park Ridge - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 3 Wallkill Valley vs. No. 6 Kittatinny Regional - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

No. 4 New Milford vs. No. 5 Bogota - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 1, Group 2

Quarterfinal Round

No. 1 Westwood vs. No. 8 Newton - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 2 Glen Rock vs. No. 7 Waldwick - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 3 Ramsey vs. No. 6 High Point - 11/01 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 Caldwell vs. No. 5 Dumont - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 1, Group 3

Quarterfinal Round

No. 1 Old Tappan vs. No. 8 River Dell - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Wayne Hills vs. No. 7 Sparta - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Passaic Valley vs. No. 6 Pascack Valley - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

No. 4 West Milford vs. No. 5 Montville - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

North Jersey, Section 1, Group 4

Quarterfinal Round

No. 1 Ramapo vs. No. 8 Hackensack - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

No. 2 Northern Highlands vs. No. 7 Morris Knolls - 10/31 at 6:15 p.m. EDT

No. 3 Mount Olive vs. No. 6 Nutley - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

No. 4 Wayne Valley vs. No. 5 Chatham - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

North Jersey, Section 1, Group 5

Quarterfinal Round

No. 1 West Orange vs. No. 8 Passaic - 10/31 at 5:00 p.m. EDT

No. 2 Passaic County Tech vs. No. 7 Morristown - 10/30 at 6:00 p.m. EDT

No. 3 East Orange Campus vs. No. 6 Bloomfield - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 4 Livingston vs. No. 5 Ridgewood - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 2, Group 1

Quarterfinal Round

No. 1 Mountain Lakes vs. No. 8 Brearley - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Hasbrouck Heights vs. No. 7 Wood-Ridge - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 New Providence vs. No. 6 Secaucus - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 4 Cedar Grove vs. No. 5 Glen Ridge - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 2, Group 2

Quarterfinal Round

No. 1 Shabazz vs. No. 8 Lyndhurst - 11/01 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Bernards vs. No. 7 Madison - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Hanover Park vs. No. 6 Becton - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 Rutherford vs. No. 5 Hoboken - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 2, Group 3

Quarterfinal Round

No. 1 West Morris Central vs. No. 8 Snyder - 10/31 at 7:30 p.m. EDT

No. 2 Summit vs. No. 7 Warren Hills Regional - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 3 West Essex vs. No. 6 West Morris Mendham - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

No. 4 Roxbury vs. No. 5 Cranford - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 2, Group 4

Quarterfinal Round

No. 1 Phillipsburg vs. No. 8 Central - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 2 Woodbridge vs. No. 7 Rahway - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 3 Montgomery vs. No. 6 Rahway - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 Ridge vs. No. 5 Colonia - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

North Jersey, Section 2, Group 5

Quarterfinal Round

No. 1 Bridgewater-Raritan vs. No. 8 Linden - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Piscataway vs. No. 7 Plainfield - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 3 Elizabeth vs. No. 6 Bayonne - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 4 Union City vs. No. 5 Irvington - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

South Jersey, Group 1

Quarterfinal Round

No. 1 Glassboro vs. No. 8 Audubon - 10/30 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Paulsboro vs. No. 7 Woodbury - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

No. 3 Pennsville Memorial vs. No. 6 Schalick - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 4 KIPP Cooper Norcross Academy vs. No. 5 Salem - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

South Jersey, Group 2

Quarterfinal Round

No. 1 Haddonfield vs. No. 8 Willingboro - 10/31 at 7:00 p.m. EDT

No. 2 West Deptford vs. No. 7 Eastside - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

No. 3 Delran vs. No. 6 Overbrook - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

No. 4 Lower Cape May vs. No. 5 Gloucester City - 11/01 at 12:00 p.m. EDT

South Jersey, Group 3

Quarterfinal Round

No. 1 Burlington Township vs. No. 8 Timber Creek Regional - 10/31 at 5:00 p.m. EDT

No. 2 Cedar Creek vs. No. 7 Triton - 10/30 at 7:00 p.m. EDT

No. 3 Pleasantville vs. No. 6 Delsea - 10/30 at 6:00 p.m. EDT

No. 4 Mainland Regional vs. No. 5 Ocean City - 11/01 at 11:00 a.m. EDT

South Jersey, Group 4

Quarterfinal Round

No. 1 Winslow Township vs. No. 8 Cumberland - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 2 Millville vs. No. 7 Toms River East - 11/01 at 1:00 p.m. EDT

No. 3 Central Regional vs. No. 6 Northern Burlington - 10/31 at 6:30 p.m. EDT

No. 4 Shawnee vs. No. 5 Pennsauken - 10/30 at 6:00 p.m. EDT

South Jersey, Group 5

Quarterfinal Round

No. 1 Atlantic City vs. No. 8 Cherokee - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 2 Southern Regional vs. No. 7 Williamstown - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

No. 3 Kingsway vs. No. 6 Eastern - 10/30 at 6:00 p.m. EDT

No. 4 Cherry Hill East vs. No. 5 Toms River North - 10/31 at 6:00 p.m. EDT

Published
