High School

2026 New Jersey High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 24

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 New Jersey high school boys basketball playoffs

Spencer Swaim

Jan 31, 2026; Tenafly, New Jersey, USA; Tenafly vs. Lyndhurst during the Bergen Jamboree boys basketball tournament at Tenafly High School. L #5 Sam Ijeh.
Jan 31, 2026; Tenafly, New Jersey, USA; Tenafly vs. Lyndhurst during the Bergen Jamboree boys basketball tournament at Tenafly High School. L #5 Sam Ijeh. / Michael Karas-NorthJersey.com / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 New Jersey high school boys basketball playoffs begin on February 24th with the NJSIAA First Round.

2026 New Jersey High School Boys Basketball Central Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA Central Jersey Group 1 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 2 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 3 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 4 Boys Basketball Championships

2026 New Jersey High School Boys Basketball North Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 1 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 2 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 3 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 4 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 1 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 2 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 3 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 4 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey, Non-Public A Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey, Non-Public B Boys Basketball Championships

2026 New Jersey High School Boys Basketball South Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA South Jersey Group 1 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 2 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 3 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 4 Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey, Non-Public A Boys Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Non-Public B Boys Basketball Championships

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Boys Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Spencer Swaim
SPENCER SWAIM

Spencer Swaim manages data operations at SBLive sports. He joined the SBLive staff upon graduation from Carroll College where he ran Track and Cross Country. He currently serves as an assistant coach for Track and Cross Country at Bishop Kelly high school in Boise, ID.

Home/New Jersey