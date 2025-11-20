New Mexico (NMAA) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 20, 2025
High School On SI has brackets for every Class in the NMAA high school football playoffs.
The NMAA playoffs culminate with the state championships on November 29.
New Mexico (NMAA) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 21, 2025
2025 New Mexico (NMAA) Class 2A Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Texico vs. No. 4 Hozho Charter Academy - 11/22 at 1 p.m. MT
No. 2 Legacy Academy vs. No. 3 Eunice - 11/22 at 1 p.m. MT
2025 New Mexico (NMAA) Class 3A Football Bracket
No. 1 St. Michael's vs. No. 5 New Mexico Military Institute - 11/22 at 1 p.m. MT
No. 2 Dexter vs. No. 3 Hope Christian - 11/22 at 1 p.m. MT
2025 New Mexico (NMAA) Class 4A Football Bracket
No. 2 St. Pius X vs. No. 3 Chaparral - 11/22 at 12 p.m. MT
No. 1 Bloomfield vs. No. 4 Taos - 11/22 at 2 p.m. MT
2025 New Mexico (NMAA) Class 5A Football Bracket
No. 1 Artesia vs. No. 4 Lovington - 11/22 at 1 p.m. MT
No. 2 Roswell vs. No. 6 Gadsden - 11/22 at 2 p.m. MT
2025 New Mexico (NMAA) Class 6A Football Bracket
No. 1 Las Cruces vs. No. 5 La Cueva - 11/21 at 7 p.m. MT
No. 2 Cleveland vs. No. 3 Hobbs - 11/22 at 1 p.m. MT
2025 New Mexico (NMAA) Class 8-Man Football Bracket
No. 1 Fort Sumner/House vs. No. 2 Melrose - 11/21 at 7 p.m. MT
