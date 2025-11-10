North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - November 10, 2025
The 2025 North Carolina high school football playoffs roll into the Second Round on Friday, November 10, with 96 games.
High School On SI has brackets for every classification and division in the North Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 11.
Class 1A Bracket (select to view bracket)
Second Round
No. 1 KIPP Pride vs. No. 8 Howard
No. 4 Wilson Prep vs. No. 5 Southeast Halifax
No. 3 Bear Grass Charter vs. No. 11 North Edgecombe
No. 2 Northside - Pinetown vs. No. 7 Hobgood Academy
No. 1 Robbinsville vs. No. 9 Andrews
No. 4 North Stokes vs. No. 5 East Columbus
No. 3 Thomas Jefferson Classical Academy vs. No. 6 Winston-Salem Preparatory Academy
No. 2 South Davidson vs. No. 7 Rosman
*all games 11/14 at 7 PM
Class 2A Bracket
Second Round
No. 1 Tarboro vs. No. 16 Camden County
No. 8 Hobbton vs. No. 9 Lakewood
No. 5 Manteo vs. No. 12 Northampton County
No. 4 East Bladen vs. No. 20 Union
No. 3 North Duplin vs. No. 14 Southside
No. 6 John A. Holmes vs. No. 11 Perquimans
No. 10 East Carteret vs. No. 7 Gates County
No. 18 Rosewood vs. No. 2 Warren County
No. 1 Murphy vs. No. 16 Albemarle
No. 8 Swain County vs. No. 9 Community School of Davidson
No. 5 Corvian Community School vs. No. 12 North Rowan
No. 4 East Wilkes vs. No. 13 Hayesville
No. 3 Alleghany vs. No. 14 Mountain Island Charter
No. 6 Bishop McGuinness vs. No. 11 Mitchell
No. 7 South Stanly vs. No. 10 Christ the King
No. 15 Cherryville vs. No. 2 Starmount
*all games 11/14 at 7 PM
Class 3A Bracket
Second Round
No. 1 James Kenan vs. No. 16 Wallace-Rose Hill
No. 8 Whiteville vs. No. 9 Ayden - Grifton
No. 5 Martin County vs. No. 12 Wake Preparatory Academy
No. 4 Louisburg vs. No. 13 Farmville Central
No. 3 Midway vs. No. 14 Kinston
No. 6 Pasquotank County vs. No. 11 Princeton
No. 7 Northeastern vs. No. 10 South Columbus
No. 15 Hertford County vs. No. 2 Pender
No. 1 Mountain Heritage vs. No. 16 West Lincoln
No. 8 Lincolnton vs. No. 9 Hendersonville
No. 5 Providence Grove vs. No. 12 West Davidson
No. 4 North Stanly vs. No. 13 East Surry
No. 3 Eastern Randolph vs. No. 19 Union Academy
No. 6 Walkertown vs. No. 22 Wheatmore
No. 7 East Rutherford vs. No. 10 Shelby
No. 15 Thomasville vs. No. 2 Mount Airy
*all games 11/14 at 7 PM
Class 4A Bracket
Second Round
No. 1 Reidsville vs. No. 17 Red Springs
No. 8 Southwestern Randolph vs. No. 9 Eastern Wayne
No. 5 Randleman vs. No. 12 North Pitt
No. 4 Central Davidson vs. No. 13 Carver
No. 3 East Duplin vs. No. 14 North Johnston
No. 6 Bunn vs. No. 11 SouthWest Edgecombe
No. 7 T. Wingate Andrews vs. No. 10 Clinton
No. 18 Roanoke Rapids vs. No. 2 West Craven
No. 1 Brevard vs. No. 16 West Stokes
No. 8 Burns vs. No. 24 West Stanly
No. 5 Mount Pleasant vs. No. 12 Tuscola
No. 4 Pisgah vs. No. 13 West Iredell
No. 3 Newton-Conover vs. No. 14 Foard
No. 6 Maiden vs. No. 11 North Surry
No. 7 Stuart Cramer vs. No. 10 Bandys
No. 18 R-S Central vs. No. 2 Hibriten
*all games 11/14 at 7 PM
Class 5A Bracket
Second Round
No. 1 Hunt vs. No. 16 Eastern Alamance
No. 8 Southern Nash vs. No. 9 Southeast Alamance
No. 5 Currituck County vs. No. 12 Havelock
No. 4 Croatan vs. No. 20 Seaforth
No. 3 Northside - Jacksonville vs. No. 19 Person
No. 6 St. Pauls vs. No. 11 West Carteret
No. 7 Rocky Mount vs. No. 23 South Granville
No. 2 Northeast Guilford vs. No. 18 Dixon
No. 1 South Point vs. No. 17 Erwin
No. 8 Monroe vs. No. 9 West Rowan
No. 5 East Lincoln vs. No. 12 West Henderson
No. 4 Crest vs. No. 13 Concord
No. 3 Hickory vs. No. 19 Montgomery Central
No. 6 Franklin vs. No. 11 Forest Hills
No. 7 Northwest Cabarrus vs. No. 10 Oak Grove
No. 2 Jay M. Robinson vs. No. 15 North Davidson
*all games 11/14 at 7 PM
Class 6A Bracket
Second Round
No. 1 Jacksonville vs. No. 16 Harnett Central
No. 8 Scotland vs. No. 9 Terry Sanford
No. 5 Walter M. Williams vs. No. 12 Franklinton
No. 4 Union Pines vs. No. 13 Lee County
No. 3 Middle Creek vs. No. 14 West Brunswick
No. 6 Southern Alamance vs. No. 11 J.H. Rose
No. 7 Seventy-First vs. No. 10 South Johnston
No. 2 Northern Nash vs. No. 18 White Oak
No. 1 Watauga vs. No. 16 St. Stephens
No. 8 Charlotte Catholic vs. No. 9 A.C. Reynolds
No. 5 Sun Valley vs. No. 12 Olympic
No. 4 Freedom vs. No. 20 Central Cabarrus
No. 3 Ashbrook vs. No. 14 Statesville
No. 6 Asheboro vs. No. 11 Dudley
No. 7 T.C. Roberson vs. No. 10 Kings Mountain
No. 2 Northern Guilford vs. No. 15 Asheville
*all games 11/14 at 7 PM
Class 7A Bracket
Second Round
No. 1 Cardinal Gibbons vs. No. 17 Fuquay - Varina
No. 8 Hillside vs. No. 24 Ashley
No. 5 Cape Fear vs. No. 12 Sanderson
No. 4 Garner Magnet vs. No. 13 Wake Forest
No. 3 Clayton vs. No. 14 New Hanover
No. 6 D.H. Conley vs. No. 11 Southern Durham
No. 7 Southeast Raleigh vs. No. 10 New Bern
No. 2 Cleveland vs. No. 18 South Garner
No. 1 Grimsley vs. No. 17 West Cabarrus
No. 8 Jack Britt vs. No. 9 Davie County
No. 5 Ronald Reagan vs. No. 12 A.L. Brown
No. 4 Mooresville vs. No. 13 David W. Butler
No. 3 Independence vs. No. 14 Page
No. 6 Richmond vs. No. 11 Porter Ridge
No. 7 Lake Norman vs. No. 10 East Forsyth
No. 2 Weddington vs. No. 15 Marvin Ridge
*all games 11/14 at 7 PM
Class 8A Bracket
Second Round
No. 1 Hoggard vs. No. 9 Willow Spring
No. 4 Apex Friendship vs. No. 5 Rolesville
No. 3 Jordan vs. No. 6 Leesville Road
No. 2 Millbrook vs. No. 7 Panther Creek
No. 1 Hough vs. No. 9 Palisades
No. 4 Mallard Creek vs. No. 5 West Forsyth
No. 3 Myers Park vs. No. 11 Chambers
No. 2 West Charlotte vs. No. 7 Providence
*all games 11/14 at 7 PM