Get every bracket and matchup in the 2025 North Carolina high school football playoffs

The 2025 North Carolina high school football playoffs roll into the Second Round on Friday, November 10, with 96 games.

High School On SI has brackets for every classification and division in the North Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 11.

North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - November 10, 2025

Class 1A Bracket (select to view bracket)

Second Round

No. 1 KIPP Pride vs. No. 8 Howard

No. 4 Wilson Prep vs. No. 5 Southeast Halifax

No. 3 Bear Grass Charter vs. No. 11 North Edgecombe

No. 2 Northside - Pinetown vs. No. 7 Hobgood Academy

No. 1 Robbinsville vs. No. 9 Andrews

No. 4 North Stokes vs. No. 5 East Columbus

No. 3 Thomas Jefferson Classical Academy vs. No. 6 Winston-Salem Preparatory Academy

No. 2 South Davidson vs. No. 7 Rosman

*all games 11/14 at 7 PM

Class 2A Bracket

Second Round

No. 1 Tarboro vs. No. 16 Camden County

No. 8 Hobbton vs. No. 9 Lakewood

No. 5 Manteo vs. No. 12 Northampton County

No. 4 East Bladen vs. No. 20 Union

No. 3 North Duplin vs. No. 14 Southside

No. 6 John A. Holmes vs. No. 11 Perquimans

No. 10 East Carteret vs. No. 7 Gates County

No. 18 Rosewood vs. No. 2 Warren County

No. 1 Murphy vs. No. 16 Albemarle

No. 8 Swain County vs. No. 9 Community School of Davidson

No. 5 Corvian Community School vs. No. 12 North Rowan

No. 4 East Wilkes vs. No. 13 Hayesville

No. 3 Alleghany vs. No. 14 Mountain Island Charter

No. 6 Bishop McGuinness vs. No. 11 Mitchell

No. 7 South Stanly vs. No. 10 Christ the King

No. 15 Cherryville vs. No. 2 Starmount

*all games 11/14 at 7 PM

Class 3A Bracket

Second Round

No. 1 James Kenan vs. No. 16 Wallace-Rose Hill

No. 8 Whiteville vs. No. 9 Ayden - Grifton

No. 5 Martin County vs. No. 12 Wake Preparatory Academy

No. 4 Louisburg vs. No. 13 Farmville Central

No. 3 Midway vs. No. 14 Kinston

No. 6 Pasquotank County vs. No. 11 Princeton

No. 7 Northeastern vs. No. 10 South Columbus

No. 15 Hertford County vs. No. 2 Pender

No. 1 Mountain Heritage vs. No. 16 West Lincoln

No. 8 Lincolnton vs. No. 9 Hendersonville

No. 5 Providence Grove vs. No. 12 West Davidson

No. 4 North Stanly vs. No. 13 East Surry

No. 3 Eastern Randolph vs. No. 19 Union Academy

No. 6 Walkertown vs. No. 22 Wheatmore

No. 7 East Rutherford vs. No. 10 Shelby

No. 15 Thomasville vs. No. 2 Mount Airy

*all games 11/14 at 7 PM

Class 4A Bracket

Second Round

No. 1 Reidsville vs. No. 17 Red Springs

No. 8 Southwestern Randolph vs. No. 9 Eastern Wayne

No. 5 Randleman vs. No. 12 North Pitt

No. 4 Central Davidson vs. No. 13 Carver

No. 3 East Duplin vs. No. 14 North Johnston

No. 6 Bunn vs. No. 11 SouthWest Edgecombe

No. 7 T. Wingate Andrews vs. No. 10 Clinton

No. 18 Roanoke Rapids vs. No. 2 West Craven

No. 1 Brevard vs. No. 16 West Stokes

No. 8 Burns vs. No. 24 West Stanly

No. 5 Mount Pleasant vs. No. 12 Tuscola

No. 4 Pisgah vs. No. 13 West Iredell

No. 3 Newton-Conover vs. No. 14 Foard

No. 6 Maiden vs. No. 11 North Surry

No. 7 Stuart Cramer vs. No. 10 Bandys

No. 18 R-S Central vs. No. 2 Hibriten

*all games 11/14 at 7 PM

Class 5A Bracket

Second Round

No. 1 Hunt vs. No. 16 Eastern Alamance

No. 8 Southern Nash vs. No. 9 Southeast Alamance

No. 5 Currituck County vs. No. 12 Havelock

No. 4 Croatan vs. No. 20 Seaforth

No. 3 Northside - Jacksonville vs. No. 19 Person

No. 6 St. Pauls vs. No. 11 West Carteret

No. 7 Rocky Mount vs. No. 23 South Granville

No. 2 Northeast Guilford vs. No. 18 Dixon

No. 1 South Point vs. No. 17 Erwin

No. 8 Monroe vs. No. 9 West Rowan

No. 5 East Lincoln vs. No. 12 West Henderson

No. 4 Crest vs. No. 13 Concord

No. 3 Hickory vs. No. 19 Montgomery Central

No. 6 Franklin vs. No. 11 Forest Hills

No. 7 Northwest Cabarrus vs. No. 10 Oak Grove

No. 2 Jay M. Robinson vs. No. 15 North Davidson

*all games 11/14 at 7 PM

Class 6A Bracket

Second Round

No. 1 Jacksonville vs. No. 16 Harnett Central

No. 8 Scotland vs. No. 9 Terry Sanford

No. 5 Walter M. Williams vs. No. 12 Franklinton

No. 4 Union Pines vs. No. 13 Lee County

No. 3 Middle Creek vs. No. 14 West Brunswick

No. 6 Southern Alamance vs. No. 11 J.H. Rose

No. 7 Seventy-First vs. No. 10 South Johnston

No. 2 Northern Nash vs. No. 18 White Oak

No. 1 Watauga vs. No. 16 St. Stephens

No. 8 Charlotte Catholic vs. No. 9 A.C. Reynolds

No. 5 Sun Valley vs. No. 12 Olympic

No. 4 Freedom vs. No. 20 Central Cabarrus

No. 3 Ashbrook vs. No. 14 Statesville

No. 6 Asheboro vs. No. 11 Dudley

No. 7 T.C. Roberson vs. No. 10 Kings Mountain

No. 2 Northern Guilford vs. No. 15 Asheville

*all games 11/14 at 7 PM

Class 7A Bracket

Second Round

No. 1 Cardinal Gibbons vs. No. 17 Fuquay - Varina

No. 8 Hillside vs. No. 24 Ashley

No. 5 Cape Fear vs. No. 12 Sanderson

No. 4 Garner Magnet vs. No. 13 Wake Forest

No. 3 Clayton vs. No. 14 New Hanover

No. 6 D.H. Conley vs. No. 11 Southern Durham

No. 7 Southeast Raleigh vs. No. 10 New Bern

No. 2 Cleveland vs. No. 18 South Garner

No. 1 Grimsley vs. No. 17 West Cabarrus

No. 8 Jack Britt vs. No. 9 Davie County

No. 5 Ronald Reagan vs. No. 12 A.L. Brown

No. 4 Mooresville vs. No. 13 David W. Butler

No. 3 Independence vs. No. 14 Page

No. 6 Richmond vs. No. 11 Porter Ridge

No. 7 Lake Norman vs. No. 10 East Forsyth

No. 2 Weddington vs. No. 15 Marvin Ridge

*all games 11/14 at 7 PM

Class 8A Bracket

Second Round

No. 1 Hoggard vs. No. 9 Willow Spring

No. 4 Apex Friendship vs. No. 5 Rolesville

No. 3 Jordan vs. No. 6 Leesville Road

No. 2 Millbrook vs. No. 7 Panther Creek

No. 1 Hough vs. No. 9 Palisades

No. 4 Mallard Creek vs. No. 5 West Forsyth

No. 3 Myers Park vs. No. 11 Chambers

No. 2 West Charlotte vs. No. 7 Providence

*all games 11/14 at 7 PM

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

