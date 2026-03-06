New Mexico (NMAA) High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedules - March 7, 2026
The 2026 New Mexico high school boys basketball state championships begin on Saturday, March 7, with 40 games in the first round of action.
High School on SI has brackets for every classification in the New Mexico high school basketball state brackets. The championship games begin on March 14 at the University of New Mexico - The Pit.
New Mexico (NMAA) High School Basketball State Championship Brackets, Schedule - March 7
Class 5A Bracket
No. 1 Volcano Vista vs. No. 16 Santa Fe - 03/07, 6:00 PM MT
No. 8 Las Cruces vs. No. 9 Albuquerque - 03/07, 4:00 PM MT
No. 5 Hobbs vs. No. 12 Organ Mountain - 03/07, 6:00 PM MT
No. 4 La Cueva vs. No. 13 Atrisco Heritage Academy - 03/07, 6:00 PM MT
No. 3 Rio Rancho vs. No. 14 Mayfield - 03/07, 4:00 PM MT
No. 6 Sandia vs. No. 11 Farmington - 03/07, 5:00 PM MT
No. 7 Centennial vs. No. 10 Carlsbad - 03/07, 5:00 PM MT
No. 2 Cleveland vs. No. 15 Alamogordo - 03/07, 5:00 PM MT
Class 4A Bracket
No. 1 Highland vs. No. 16 Grants - 03/07, 6:00 PM MT
No. 8 Belen vs. No. 9 Portales - 03/07, 5:00 PM MT
No. 5 Taos vs. No. 12 St. Pius X - 03/07, 6:00 PM MT
No. 4 Del Norte vs. No. 13 Valencia - 03/07, 7:00 PM MT
No. 3 Hope Christian vs. No. 14 Pojoaque Valley - 03/07, 6:00 PM MT
No. 6 Albuquerque Academy vs. No. 11 Goddard - 03/07, 5:00 PM MT
No. 7 Gallup vs. No. 10 Silver - 03/07, 5:00 PM MT
No. 2 Artesia vs. No. 15 Bloomfield - 03/07, 6:00 PM MT
Class 3A Bracket
No. 1 St. Michael's vs. No. 16 Wingate - 03/07, 4:00 PM MT
No. 8 Tohatchi vs. No. 9 New Mexico Military Institute - 03/07, 3:00 PM MT
No. 5 Santa Fe Indian vs. No. 12 Sandia Prep - 03/07, 4:00 PM MT
No. 4 Navajo Prep vs. No. 13 Hot Springs - 03/07, 3:00 PM MT
No. 3 Cobre vs. No. 14 Ruidoso - 03/07, 4:00 PM MT
No. 6 Bosque vs. No. 11 Cottonwood Classical Prep - 03/07, 6:00 PM MT
No. 7 East Mountain vs. No. 10 Robertson - 03/07, 6:00 PM MT
No. 2 Tularosa vs. No. 15 West Las Vegas - 03/07, 6:00 PM MT
Class 2A Bracket
No. 1 Texico vs. No. 16 Clayton - 03/07, 5:00 PM MT
No. 8 Tucumcari vs. No. 9 Mora - 03/07, 5:00 PM MT
No. 5 Mesilla Valley Christian School vs. No. 12 Dulce - 03/07, 4:00 PM MT
No. 4 Santa Rosa vs. No. 13 Eunice - 03/07, 4:00 PM MT
No. 3 Mesa Vista vs. No. 14 Hozho Charter Academy - 03/07, 5:00 PM MT
No. 6 Rehoboth Christian vs. No. 11 Oak Grove Classical - 03/07, 5:00 PM MT
No. 7 Escalante vs. No. 10 Menaul - 03/07, 5:00 PM MT
No. 2 Pecos vs. No. 15 Mescalero Apache - 03/07, 6:00 PM MT
Class A Bracket
No. 1 Logan vs. No. 16 Quemado - 03/07, 4:00 PM MT
No. 8 Cliff vs. No. 9 To'hajiilee - 03/07, 5:00 PM MT
No. 5 Alamo Navajo vs. No. 12 Grady - 03/07, 5:00 PM MT
No. 4 Melrose vs. No. 13 Elida - 03/07, 5:00 PM MT
No. 3 Cimarron vs. No. 14 Pine Hill - 03/07, 5:00 PM MT
No. 6 Roy/Mosquero vs. No. 11 Mountainair - 03/07, 6:00 PM MT
No. 7 Magdalena vs. No. 10 Springer - 03/07, 3:00 PM MT
No. 2 Fort Sumner/House vs. No. 15 Gateway Christian - 03/07, 6:00 PM MT
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.