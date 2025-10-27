Ohio High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - October 26, 2025
The 2025 Ohio high school football playoffs begin on Friday, October 31 with 112 games in the first round.
High School On SI has brackets for every classification and region in the Ohio high school playoffs. The championship games will be held from December 4-6 at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton.
Division VII Region 28 Bracket
First Round
No. 8 Lehman Catholic vs. No. 9 Minster
No. 5 Cincinnati College Prep Academy vs. No. 12 Fort Recovery
No. 7 Ansonia vs. No. 10 New Bremen
No. 6 Portsmouth vs. No. 11 Cedarville
Division VII Region 27 Bracket
First Round
No. 8 Conotton Valley vs. No. 9 Bishop Rosecrans
No. 5 South Gallia vs. No. 12 Trimble
No. 7 Strasburg-Franklin vs. No. 10 Lucas
No. 6 Steubenville vs. No. 11 Danville
Division VII Region 26 Bracket
First Round
No. 8 Edon vs. No. 9 Edgerton
No. 5 Gibsonburg vs. No. 12 Ridgedale
No. 7 Pandora-Gilboa vs. No. 10 Arlington
No. 6 Mohawk vs. No. 11 Montpelier
Division VII Region 25 Bracket
First Round
No. 8 John F. Kennedy vs. No. 9 St. Paul
No. 5 Malvern vs. No. 12 St. John
No. 7 East Canton vs. No. 10 Lisbon Anderson
No. 6 East Palestine vs. No. 11 Western Reserve
First Round
No. 8 Summit Country Day vs. No. 9 Portsmouth West
No. 5 Coldwater vs. No. 12 Covington
No. 7 Rock Hill vs. No. 10 Dayton Christian
No. 6 Anna vs. No. 11 Deer Park
First Round
No. 8 Newcomerstown vs. No. 9 Ridgewood
No. 5 Colonel Crawford vs. No. 12 Eastern
No. 7 Grove City Christian vs. No. 10 Caldwell
No. 6 Toronto vs. No. 11 Grandview Heights
First Round
No. 8 Patrick Henry vs. No. 9 Carey
No. 5 Fairview vs. No. 12 Tinora
No. 7 Bluffton vs. No. 10 Western Reserve
No. 6 Seneca East vs. No. 11 Woodmore
First Round
No. 8 Wickliffe vs. No. 9 Springfield
No. 5 Smithville vs. No. 12 Tinora
No. 7 Garaway vs. No. 10 Mineral Ridge
No. 6 Dalton vs. No. 11 Columbiana
First Round
No. 8 North Union vs. No. 9 Greeneview
No. 5 Carlisle vs. No. 12 West Liberty-Salem
No. 7 Preble Shawnee vs. No. 10 Arcanum
No. 6 North College Hill vs. No. 11 Mariemont
First Round
No. 8 Dawson-Bryant vs. No. 9 Morgan
No. 5 Portsmouth vs. No. 12 Amanda-Clearcreek
No. 7 Valley vs. No. 10 Zane Trace
No. 6 Africentric Early College vs. No. 11 Union Local
First Round
No. 8 Eastwood vs. No. 9 Oak Harbor
No. 5 Liberty-Benton vs. No. 12 Delta
No. 7 Fairview vs. No. 10 Fredericktown
No. 6 Edison vs. No. 11 Port Clinton
First Round
No. 8 Canfield vs. No. 9 Berkshire
No. 5 St. Clairsville vs. No. 12 Pymatuning Valley
No. 7 Manchester vs. No. 10 Edison -
No. 6 Liberty vs. No. 11 Claymont -
First Round
No. 8 Washington vs. No. 9 New Richmond
No. 5 Clinton-Massie vs. No. 12 Taylor
No. 7 Wyoming vs. No. 10 Roger Bacon
No. 6 Brookville vs. No. 11 Bishop Fenwick
First Round
No. 8 Fairfield Union vs. No. 9 Heath
No. 5 East vs. No. 12 Canton South
No. 7 Circleville vs. No. 10 Philo
No. 6 Indian Creek vs. No. 11 Johnstown-Monroe
First Round
No. 8 Clear Fork vs. No. 9 Orrville
No. 5 Bellevue vs. No. 12 Clyde
No. 7 Bay vs. No. 10 Cloverleaf
No. 6 Perkins vs. No. 11 Clearview
First Round
No. 8 Notre Dame-Cathedral Latin vs. No. 9 Hubbard
No. 5 Norton vs. No. 12 Edgewood
No. 7 Northwest vs. No. 10 Salem
No. 6 Streetsboro vs. No. 11 West Geauga
Division III Region 12 Bracket
First Round
No. 8 Archbishop McNicholas vs. No. 9 Chillicothe
No. 5 Miami Trace vs. No. 12 Hillsboro
No. 7 Talawanda vs. No. 10 Goshen
No. 6 Archbishop Alter vs. No. 11 Bellbrook
Division III Region 11 Bracket
First Round
No. 8 Granville vs. No. 9 Sheridan
No. 5 Hamilton Township vs. No. 12 Independence
No. 7 Bloom-Carroll vs. No. 10 Linden-McKinley
No. 6 Buckeye Valley vs. No. 11 Athens
Division III Region 10 Bracket
First Round
No. 8 Memorial vs. No. 9 Copley
No. 5 Rocky River vs. No. 12 Midview
No. 7 Shawnee vs. No. 10 Holy Name
No. 6 Central Catholic vs. No. 11 Ontario
First Round
No. 8 Kenston vs. No. 9 Madison
No. 5 Chardon vs. No. 12 Maple Heights
No. 7 Alliance vs. No. 10 Geneva
No. 6 East vs. No. 11 Benedictine
First Round
No. 8 Withrow vs. No. 9 Piqua
No. 5 La Salle vs. No. 12 Turpin
No. 7 Harrison vs. No. 10 Butler
No. 6 Lima Senior vs. No. 11 Aiken
First Round
No. 8 Walnut Ridge vs. No. 9 Worthington Kilbourne
No. 5 Westerville South vs. No. 12 Louisville
No. 7 Ashland vs. No. 10 Mt. Vernon
No. 6 Hoover vs. No. 11 Northland
First Round
No. 8 Brecksville-Broadview Heights vs. No. 9 Clay
No. 5 Anthony Wayne vs. No. 12 Start
No. 7 St. Francis de Sales vs. No. 10 Valley Forge
No. 6 Olmsted Falls vs. No. 11 Ross
First Round
No. 8 Riverside vs. No. 9 Boardman
No. 5 Hudson vs. No. 12 South
No. 7 Nordonia vs. No. 10 Twinsburg
No. 6 Garfield Heights vs. No. 11 Green
First Round
No. 8 Fairfield vs. No. 9 Mason
No. 5 Winton Woods vs. No. 12 Little Miami
No. 7 Lakota West vs. No. 10 Hamilton
No. 6 Lakota East vs. No. 11 Oak Hills
First Round
No. 8 Olentangy Berlin vs. No. 9 Grove City
No. 5 Olentangy Liberty vs. No. 12 Newark
No. 7 Lincoln vs. No. 10 Groveport-Madison
No. 6 Upper Arlington vs. No. 11 Westerville Central
First Round
No. 8 Lebanon vs. No. 9 Fairmont
No. 5 Springfield vs. No. 12 Marysville
No. 7 Hilliard Bradley vs. No. 10 Dublin Jerome
No. 6 Wayne vs. No. 11 Westland
First Round
No. 8 Berea-Midpark vs. No. 9 Cleveland Heights
No. 5 Perrysburg vs. No. 12 St. Ignatius
No. 7 Jackson vs. No. 10 Brunswick
No. 6 Strongsville vs. No. 11 Medina