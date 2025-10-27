High School

Ohio High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - October 26, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Ohio high school football playoffs

Brady Twombly

St. Edward on a run against Hoban, Oct. 24, 2025, at Dowed Field in Akron, Ohio.
St. Edward on a run against Hoban, Oct. 24, 2025, at Dowed Field in Akron, Ohio. / Andrew Dolph / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Ohio high school football playoffs begin on Friday, October 31 with 112 games in the first round.

High School On SI has brackets for every classification and region in the Ohio high school playoffs. The championship games will be held from December 4-6 at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton.

Division VII Region 28 Bracket

First Round

No. 8 Lehman Catholic vs. No. 9 Minster

No. 5 Cincinnati College Prep Academy vs. No. 12 Fort Recovery

No. 7 Ansonia vs. No. 10 New Bremen

No. 6 Portsmouth vs. No. 11 Cedarville

Division VII Region 27 Bracket

First Round

No. 8 Conotton Valley vs. No. 9 Bishop Rosecrans

No. 5 South Gallia vs. No. 12 Trimble

No. 7 Strasburg-Franklin vs. No. 10 Lucas

No. 6 Steubenville vs. No. 11 Danville

Division VII Region 26 Bracket

First Round

No. 8 Edon vs. No. 9 Edgerton

No. 5 Gibsonburg vs. No. 12 Ridgedale

No. 7 Pandora-Gilboa vs. No. 10 Arlington

No. 6 Mohawk vs. No. 11 Montpelier

Division VII Region 25 Bracket

First Round

No. 8 John F. Kennedy vs. No. 9 St. Paul

No. 5 Malvern vs. No. 12 St. John

No. 7 East Canton vs. No. 10 Lisbon Anderson

No. 6 East Palestine vs. No. 11 Western Reserve

Division VI Region 24 Bracket

First Round

No. 8 Summit Country Day vs. No. 9 Portsmouth West

No. 5 Coldwater vs. No. 12 Covington

No. 7 Rock Hill vs. No. 10 Dayton Christian

No. 6 Anna vs. No. 11 Deer Park

Division VI Region 23 Bracket

First Round

No. 8 Newcomerstown vs. No. 9 Ridgewood

No. 5 Colonel Crawford vs. No. 12 Eastern

No. 7 Grove City Christian vs. No. 10 Caldwell

No. 6 Toronto vs. No. 11 Grandview Heights

Division VI Region 22 Bracket

First Round

No. 8 Patrick Henry vs. No. 9 Carey

No. 5 Fairview vs. No. 12 Tinora

No. 7 Bluffton vs. No. 10 Western Reserve

No. 6 Seneca East vs. No. 11 Woodmore

Division VI Region 21 Bracket

First Round

No. 8 Wickliffe vs. No. 9 Springfield

No. 5 Smithville vs. No. 12 Tinora

No. 7 Garaway vs. No. 10 Mineral Ridge

No. 6 Dalton vs. No. 11 Columbiana

Division V Region 20 Bracket

First Round

No. 8 North Union vs. No. 9 Greeneview

No. 5 Carlisle vs. No. 12 West Liberty-Salem

No. 7 Preble Shawnee vs. No. 10 Arcanum

No. 6 North College Hill vs. No. 11 Mariemont

Division V Region 19 Bracket

First Round

No. 8 Dawson-Bryant vs. No. 9 Morgan

No. 5 Portsmouth vs. No. 12 Amanda-Clearcreek

No. 7 Valley vs. No. 10 Zane Trace

No. 6 Africentric Early College vs. No. 11 Union Local

Division V Region 18 Bracket

First Round

No. 8 Eastwood vs. No. 9 Oak Harbor

No. 5 Liberty-Benton vs. No. 12 Delta

No. 7 Fairview vs. No. 10 Fredericktown

No. 6 Edison vs. No. 11 Port Clinton

Division V Region 17 Bracket

First Round

No. 8 Canfield vs. No. 9 Berkshire

No. 5 St. Clairsville vs. No. 12 Pymatuning Valley

No. 7 Manchester vs. No. 10 Edison -

No. 6 Liberty vs. No. 11 Claymont -

Division IV Region 16 Bracket

First Round

No. 8 Washington vs. No. 9 New Richmond

No. 5 Clinton-Massie vs. No. 12 Taylor

No. 7 Wyoming vs. No. 10 Roger Bacon

No. 6 Brookville vs. No. 11 Bishop Fenwick

Division IV Region 15 Bracket

First Round

No. 8 Fairfield Union vs. No. 9 Heath

No. 5 East vs. No. 12 Canton South

No. 7 Circleville vs. No. 10 Philo

No. 6 Indian Creek vs. No. 11 Johnstown-Monroe

Division IV Region 14 Bracket

First Round

No. 8 Clear Fork vs. No. 9 Orrville

No. 5 Bellevue vs. No. 12 Clyde

No. 7 Bay vs. No. 10 Cloverleaf

No. 6 Perkins vs. No. 11 Clearview

Division IV Region 13 Bracket

First Round

No. 8 Notre Dame-Cathedral Latin vs. No. 9 Hubbard

No. 5 Norton vs. No. 12 Edgewood

No. 7 Northwest vs. No. 10 Salem

No. 6 Streetsboro vs. No. 11 West Geauga

Division III Region 12 Bracket

First Round

No. 8 Archbishop McNicholas vs. No. 9 Chillicothe

No. 5 Miami Trace vs. No. 12 Hillsboro

No. 7 Talawanda vs. No. 10 Goshen

No. 6 Archbishop Alter vs. No. 11 Bellbrook

Division III Region 11 Bracket

First Round

No. 8 Granville vs. No. 9 Sheridan

No. 5 Hamilton Township vs. No. 12 Independence

No. 7 Bloom-Carroll vs. No. 10 Linden-McKinley

No. 6 Buckeye Valley vs. No. 11 Athens

Division III Region 10 Bracket

First Round

No. 8 Memorial vs. No. 9 Copley

No. 5 Rocky River vs. No. 12 Midview

No. 7 Shawnee vs. No. 10 Holy Name

No. 6 Central Catholic vs. No. 11 Ontario

Division III Region 9 Bracket

First Round

No. 8 Kenston vs. No. 9 Madison

No. 5 Chardon vs. No. 12 Maple Heights

No. 7 Alliance vs. No. 10 Geneva

No. 6 East vs. No. 11 Benedictine

Division II Region 8 Bracket

First Round

No. 8 Withrow vs. No. 9 Piqua

No. 5 La Salle vs. No. 12 Turpin

No. 7 Harrison vs. No. 10 Butler

No. 6 Lima Senior vs. No. 11 Aiken

Division II Region 7 Bracket

First Round

No. 8 Walnut Ridge vs. No. 9 Worthington Kilbourne

No. 5 Westerville South vs. No. 12 Louisville

No. 7 Ashland vs. No. 10 Mt. Vernon

No. 6 Hoover vs. No. 11 Northland

Division II Region 6 Bracket

First Round

No. 8 Brecksville-Broadview Heights vs. No. 9 Clay

No. 5 Anthony Wayne vs. No. 12 Start

No. 7 St. Francis de Sales vs. No. 10 Valley Forge

No. 6 Olmsted Falls vs. No. 11 Ross

Division II Region 5 Bracket

First Round

No. 8 Riverside vs. No. 9 Boardman

No. 5 Hudson vs. No. 12 South

No. 7 Nordonia vs. No. 10 Twinsburg

No. 6 Garfield Heights vs. No. 11 Green

Division I Region 4 Bracket

First Round

No. 8 Fairfield vs. No. 9 Mason

No. 5 Winton Woods vs. No. 12 Little Miami

No. 7 Lakota West vs. No. 10 Hamilton

No. 6 Lakota East vs. No. 11 Oak Hills

Division I Region 3 Bracket

First Round

No. 8 Olentangy Berlin vs. No. 9 Grove City

No. 5 Olentangy Liberty vs. No. 12 Newark

No. 7 Lincoln vs. No. 10 Groveport-Madison

No. 6 Upper Arlington vs. No. 11 Westerville Central

Division I Region 2 Bracket

First Round

No. 8 Lebanon vs. No. 9 Fairmont

No. 5 Springfield vs. No. 12 Marysville

No. 7 Hilliard Bradley vs. No. 10 Dublin Jerome

No. 6 Wayne vs. No. 11 Westland

Division I Region 1 Bracket

First Round

No. 8 Berea-Midpark vs. No. 9 Cleveland Heights

No. 5 Perrysburg vs. No. 12 St. Ignatius

No. 7 Jackson vs. No. 10 Brunswick

No. 6 Strongsville vs. No. 11 Medina

