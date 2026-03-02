Ohio High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - March 2, 2026
The 2026 Ohio high school girls basketball state playoffs begin on Tuesday, March 3, with games in the Regional Semifinal round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Ohio high school playoffs. The championship games will begin on March 13 at UD Arena.
Ohio High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - March 2, 2026
2026 OHSAA Division I Girls Basketball State Tournament (select to view bracket)
Regional Semifinals
No. 1 Mentor vs. No. 16 McKinley - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 8 Wadsworth vs. No. 9 Jackson - 03/04, 8:00 p.m. EST
No. 4 Milford vs. No. 13 Princeton - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 5 Springboro vs. No. 12 Lakota West - 03/04, 7:30 p.m. EST
No. 2 Dublin Coffman vs. No. 15 Pickerington Central - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 7 New Albany vs. No. 10 Marysville - 03/04, 8:00 p.m. EST
No. 3 Fairmont vs. No. 14 Newark - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 6 Berea-Midpark vs. No. 11 Olentangy - 03/03, 8:00 p.m. EST
2026 OHSAA Division II Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Archbishop Hoban vs. No. 16 Nordonia - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 8 Washington Massillon vs. No. 9 Twinsburg - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 4 Hudson vs. No. 13 Brecksville-Broadview Heights - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 5 Hoover vs. No. 12 Olmsted Falls - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 2 Start vs. No. 15 Worthington Kilbourne - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 7 Teays Valley vs. No. 10 Big Walnut - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 3 Loveland vs. No. 14 Mount Notre Dame - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 6 Seton vs. No. 11 Winton Woods - 03/03, 7:30 p.m. EST
2026 OHSAA Division III Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Carroll vs. No. 16 Bellbrook - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 8 Chaminade Julienne vs. No. 9 Tippecanoe - 03/03, 7:30 p.m. EST
No. 4 Copley vs. No. 13 Canfield - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 5 Warrensville Heights vs. No. 12 Brush - 03/05, 8:00 p.m. EST
No. 2 Central Catholic vs. No. 15 Unioto - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 7 Granville vs. No. 10 Bishop Hartley - 03/06, 8:00 p.m. EST
No. 3 St. Vincent-St. Mary vs. No. 14 Highland - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 6 Notre Dame Academy vs. No. 11 Norwalk - 03/04, 8:00 p.m. EST
2026 OHSAA Division IV Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Archbishop Alter vs. No. 16 Brookville - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 8 Archbishop McNicholas vs. No. 9 Purcell Marian - 03/03, 7:30 p.m. EST
No. 4 Elyria Catholic vs. No. 13 Laurel - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 5 Gilmour Academy vs. No. 12 West Branch - 03/04, 8:00 p.m. EST
No. 2 Indian Creek vs. No. 15 Buckeye Valley - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 7 Circleville vs. No. 10 West Holmes - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 3 London vs. No. 14 Genoa Area - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 6 Bellevue vs. No. 11 Lutheran East - 03/04, 8:00 p.m. EST
2026 OHSAA Division V Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Africentric Early College vs. No. 16 Delta - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 8 Columbus Academy vs. No. 9 Ottawa-Glandorf - 03/04, 8:00 p.m. EST
No. 5 Versailles vs. No. 12 Anna - 03/04, 7:30 p.m. EST
No. 2 Chippewa vs. No. 15 Crestview - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 7 Norwayne vs. No. 10 Triway - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 3 Portsmouth vs. No. 14 Eastern - 03/04, 7:00 p.m. EST
No. 6 Tuscarawas Valley vs. No. 11 West Muskingum - 03/04, 7:00 p.m. EST
2026 OHSAA Division VI Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Minster vs. No. 16 St. Henry - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 8 Fayetteville-Perry vs. No. 9 West Liberty-Salem - 03/04, 7:30 p.m. EST
No. 4 Shenandoah vs. No. 13 Federal Hocking - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 5 Waterford vs. No. 12 Harvest Prep - 03/04, 8:00 p.m. EST
No. 2 Columbus Grove vs. No. 15 Patrick Henry - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 7 Margaretta vs. No. 10 Ottawa Hills - 03/05, 8:00 p.m. EST
No. 3 Richmond Heights vs. No. 14 Smithville - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 6 Waynedale vs. No. 11 Canton Central Catholic - 03/04, 8:00 p.m. EST
2026 OHSAA Division VII Girls Basketball State Tournament
Regional Semifinals
No. 1 Miller City vs. No. 16 Stryker - 03/03, 6:00 p.m. EST
No. 8 Ottoville vs. No. 9 Calvert - 03/03, 8:00 p.m. EST
No. 4 Strasburg-Franklin vs. No. 13 Fisher Catholic - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 5 Eastern vs. No. 12 Green - 03/05, 8:00 p.m. EST
No. 2 Western Reserve vs. No. 15 Seneca East - 03/05, 6:00 p.m. EST
No. 7 Maplewood vs. No. 10 John F. Kennedy Catholic - 03/05, 8:00 p.m. EST
No. 3 Russia vs. No. 14 Ridgedale - 03/04, 6:00 p.m. EST
No. 6 Cedarville vs. No. 11 Mississinawa Valley - 03/04, 7:30 p.m. EST