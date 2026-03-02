High School

Ohio High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - March 2, 2026

Get every bracket and matchup in the 2026 Ohio high school girls basketball playoffs

Brady Twombly

Logan Elm Lady Braves vs Circleville Tigers (OHSAA D4 District Final) - Feb 28, 2026
Logan Elm Lady Braves vs Circleville Tigers (OHSAA D4 District Final) - Feb 28, 2026 / Scott Iles

The 2026 Ohio high school girls basketball state playoffs begin on Tuesday, March 3, with games in the Regional Semifinal round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Ohio high school playoffs. The championship games will begin on March 13 at UD Arena.

2026 OHSAA Division I Girls Basketball State Tournament (select to view bracket)

Regional Semifinals

No. 1 Mentor vs. No. 16 McKinley - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 8 Wadsworth vs. No. 9 Jackson - 03/04, 8:00 p.m. EST

No. 4 Milford vs. No. 13 Princeton - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 5 Springboro vs. No. 12 Lakota West - 03/04, 7:30 p.m. EST

No. 2 Dublin Coffman vs. No. 15 Pickerington Central - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 7 New Albany vs. No. 10 Marysville - 03/04, 8:00 p.m. EST

No. 3 Fairmont vs. No. 14 Newark - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 6 Berea-Midpark vs. No. 11 Olentangy - 03/03, 8:00 p.m. EST

2026 OHSAA Division II Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Archbishop Hoban vs. No. 16 Nordonia - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 8 Washington Massillon vs. No. 9 Twinsburg - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 4 Hudson vs. No. 13 Brecksville-Broadview Heights - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 5 Hoover vs. No. 12 Olmsted Falls - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 2 Start vs. No. 15 Worthington Kilbourne - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 7 Teays Valley vs. No. 10 Big Walnut - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 3 Loveland vs. No. 14 Mount Notre Dame - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 6 Seton vs. No. 11 Winton Woods - 03/03, 7:30 p.m. EST

2026 OHSAA Division III Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Carroll vs. No. 16 Bellbrook - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 8 Chaminade Julienne vs. No. 9 Tippecanoe - 03/03, 7:30 p.m. EST

No. 4 Copley vs. No. 13 Canfield - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 5 Warrensville Heights vs. No. 12 Brush - 03/05, 8:00 p.m. EST

No. 2 Central Catholic vs. No. 15 Unioto - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 7 Granville vs. No. 10 Bishop Hartley - 03/06, 8:00 p.m. EST

No. 3 St. Vincent-St. Mary vs. No. 14 Highland - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 6 Notre Dame Academy vs. No. 11 Norwalk - 03/04, 8:00 p.m. EST

2026 OHSAA Division IV Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Archbishop Alter vs. No. 16 Brookville - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 8 Archbishop McNicholas vs. No. 9 Purcell Marian - 03/03, 7:30 p.m. EST

No. 4 Elyria Catholic vs. No. 13 Laurel - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 5 Gilmour Academy vs. No. 12 West Branch - 03/04, 8:00 p.m. EST

No. 2 Indian Creek vs. No. 15 Buckeye Valley - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 7 Circleville vs. No. 10 West Holmes - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 3 London vs. No. 14 Genoa Area - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 6 Bellevue vs. No. 11 Lutheran East - 03/04, 8:00 p.m. EST

2026 OHSAA Division V Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Africentric Early College vs. No. 16 Delta - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 8 Columbus Academy vs. No. 9 Ottawa-Glandorf - 03/04, 8:00 p.m. EST

No. 5 Versailles vs. No. 12 Anna - 03/04, 7:30 p.m. EST

No. 2 Chippewa vs. No. 15 Crestview - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 7 Norwayne vs. No. 10 Triway - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 3 Portsmouth vs. No. 14 Eastern - 03/04, 7:00 p.m. EST

No. 6 Tuscarawas Valley vs. No. 11 West Muskingum - 03/04, 7:00 p.m. EST

2026 OHSAA Division VI Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Minster vs. No. 16 St. Henry - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 8 Fayetteville-Perry vs. No. 9 West Liberty-Salem - 03/04, 7:30 p.m. EST

No. 4 Shenandoah vs. No. 13 Federal Hocking - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 5 Waterford vs. No. 12 Harvest Prep - 03/04, 8:00 p.m. EST

No. 2 Columbus Grove vs. No. 15 Patrick Henry - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 7 Margaretta vs. No. 10 Ottawa Hills - 03/05, 8:00 p.m. EST

No. 3 Richmond Heights vs. No. 14 Smithville - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 6 Waynedale vs. No. 11 Canton Central Catholic - 03/04, 8:00 p.m. EST

2026 OHSAA Division VII Girls Basketball State Tournament

Regional Semifinals

No. 1 Miller City vs. No. 16 Stryker - 03/03, 6:00 p.m. EST

No. 8 Ottoville vs. No. 9 Calvert - 03/03, 8:00 p.m. EST

No. 4 Strasburg-Franklin vs. No. 13 Fisher Catholic - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 5 Eastern vs. No. 12 Green - 03/05, 8:00 p.m. EST

No. 2 Western Reserve vs. No. 15 Seneca East - 03/05, 6:00 p.m. EST

No. 7 Maplewood vs. No. 10 John F. Kennedy Catholic - 03/05, 8:00 p.m. EST

No. 3 Russia vs. No. 14 Ridgedale - 03/04, 6:00 p.m. EST

No. 6 Cedarville vs. No. 11 Mississinawa Valley - 03/04, 7:30 p.m. EST

