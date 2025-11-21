Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 21, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football playoffs continue on Friday, November 21, with 22 games in Round 4.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Pennsylvania high school playoffs. The championship games will begin on December 4.
CLASS 1A BRACKET
Round 4
Clairton vs. Laurel - 11/21 at 7 p.m.
Port Allegany vs. Greenville - 11/21 at 7 p.m.
Westinghouse vs. Bishop Guilfoyle - 11/21 at 7 p.m.
Lackawanna Trail vs. Belmont Charter - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 2A BRACKET
Round 4
Richland vs. Farrell - 11/21 at 7 p.m.
Steel Valley vs. Seton LaSalle - 11/21 at 7 p.m.
Southern Columbia Area vs. Steelton-Highspire - 11/21 at 7 p.m.
Lansdale Catholic vs. Williams Valley - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 3A BRACKET
Round 4
Imani Christian Academy vs. Avonworth - 11/21 at 7 p.m.
Sharon vs. Penn Cambria - 11/21 at 7 p.m.
Trinity vs. Neumann-Goretti - 11/21 at TBA
Northwestern Lehigh vs. Scranton Prep - 11/21 at TBA
CLASS 4A BRACKET
Round 4
Twin Valley vs. Susquehanna Township - 11/21 at 7 p.m.
Aliquippa vs. Oil City - 11/21 at 7 p.m.
Shamokin Area vs. Southern Lehigh - 11/21 at 7 p.m.
Cardinal O'Hara vs. North Pocono - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 5A BRACKET
Round 4
Peters Township vs. Pine-Richland - 11/21 at 7 p.m.
Bishop McDevitt vs. Solanco - 11/21 at 7 p.m.
Roman Catholic vs. Hollidaysburg - 11/21 at 7 p.m.
Chester vs. Springfield - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 6A BRACKET
Round 4
Harrisburg vs. Central York - 11/21 at 7 p.m.
Central Catholic vs. State College - 11/21 at 7 p.m.
La Salle College vs. Easton - 11/21 at 7 p.m.
North Penn vs. Pennridge - 11/21 at 7 p.m.